La NFL revient à Mexico pour un choc électrisant de Sunday Night Football lors de la semaine 11, avec les Minnesota Vikings face aux San Francisco 49ers. Organisée dans l’emblématique Estadio Banorte de Mexico, cette affiche des International Series met aux prises deux cadors de la NFC au sud de la frontière.

GOAL vous fournit tous les détails nécessaires sur le calendrier de la rencontre, la grille tarifaire officielle et la manière de réserver vos places dès maintenant avant l’épuisement des contingents.

Quand a lieu le NFL Mexico City Game ?

Date et heure Match Lieu Billets dimanche 22 novembre 2026 à 18 h 20 Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers Estadio Banorte, Mexico, Mexique Billets

Où acheter des billets pour le NFL Mexico City Game ?

Les billets officiels de première mise en vente pour le NFL Mexico City Game sont distribués directement via Ticketmaster Mexico et les portails officiels des équipes.

Si les contingents généraux officiels sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une solution alternative pour obtenir des places à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour le NFL Mexico City Game ?

Les billets standards à l’unité sur les canaux de vente officiels débutent à 120 $ USD pour les places en tribune haute, tandis que les sièges centraux en tribune basse peuvent atteindre 450 $ USD via les billetteries principales.

Si les contingents généraux officiels sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une solution alternative pour obtenir des places à la dernière minute, avec des annonces d’entrée de gamme à partir d’environ 250 $ USD selon l’emplacement du siège et la disponibilité.

Tout ce qu’il faut savoir sur le NFL Mexico City Game

L’expansion des NFL International Series à Mexico marque l’un des événements les plus attendus du calendrier du football américain. L’Estadio Banorte offre une atmosphère incroyable, mêlant l’énergie d’un stade en haute altitude à un spectacle sportif international de tout premier ordre. Minnesota et San Francisco présentent des effectifs riches en talents, ce qui garantit une affiche inoubliable en prime time lors du Sunday Night Football.

Les fans qui se rendront à Mexico pour le match peuvent s’attendre à une célébration tout au long du week-end, avec des fan zones, des expériences interactives NFL et des événements d’équipes localisés à travers la capitale. En raison du très fort intérêt local et international autour du déplacement, il est vivement conseillé aux supporters de réserver tôt leurs billets et leurs hébergements.



