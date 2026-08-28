Comment obtenir des billets pour Mayence 05 contre l’Eintracht Francfort : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Mayence 05 affronte l’Eintracht Francfort le samedi 12 septembre 2026 à la MEWA Arena, à Mayence.

Les deux clubs abordent ce match avec l’objectif de prendre rapidement de l’élan, l’Eintracht Francfort cherchant à défendre ses ambitions européennes tandis que Mayence 05 veut consolider une solide place dans la première moitié de tableau. Leur bilan historique des confrontations directes reste extrêmement serré, Francfort détenant un léger avantage avec 12 victoires contre 11 pour Mayence, ainsi que 9 matches nuls.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Mayence 05 - Eintracht Francfort, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Mayence 05 - Eintracht Francfort en Bundesliga ?

Mayence 05 - Eintracht Francfort débute à la MEWA Arena, à Mayence, dans le cadre de la journée d’ouverture de Bundesliga de la saison 2026/27.

Bundesliga - Journée 3 12 sept. 2026 - 09:30 MEWA Arena

Comment acheter des billets pour Mayence 05 - Eintracht Francfort en Bundesliga ?

Achetez des billets pour le match de Bundesliga Mayence 05 - Eintracht Francfort du 12 septembre 2026 via ces principales options :

Billetterie officielle du club : Le moyen le plus sûr et le plus direct est de passer par la billetterie en ligne officielle de Mayence 05 (mainz05.de), puisque Mayence reçoit le match à la MEWA Arena. Les billets sont généralement d’abord mis en vente pour les membres du club avant d’être ouverts au grand public.

Plateforme officielle de revente de Mayence 05 : Mayence 05 gère sur son site une bourse aux billets officielle (Ticketbörse), où les abonnés revendent en toute sécurité leurs places à leur valeur faciale pour des matches individuels.

Parcage visiteurs de l’Eintracht Francfort : Si vous soutenez l’Eintracht Francfort, les billets pour le secteur visiteurs sont distribués directement via le site officiel du club et le portail membres de l’Eintracht Francfort.

Combien coûtent les billets de Bundesliga pour Mayence 05 - Eintracht Francfort ?

Les prix officiels à la valeur faciale des billets pour le match Mayence 05 - Eintracht Francfort à la MEWA Arena vont d’environ 12 £ à 65 £, selon la catégorie et la zone de placement :

Tribune debout (Stehplatz) : ~12 £ à 19 £ (14 € à 22 €)

Places en catégories standard : ~23 £ à 47 £ (27 € à 55 €)

Catégorie 1 et places centrales premium : ~50 £ à 65 £ (58 € à 76 €)

En cas d’achat via des places de marché secondaires ou des agrégateurs de revente tels que StubHub en raison de la forte demande pour ce derby, attendez-vous à des tarifs dynamiques sur le marché secondaire :

Places de revente d’entrée de gamme : ~43 £ à 55 £

Places moyennes et vues sur le milieu de terrain : ~70 £ à 150 £

Packages VIP et hospitalité : 170 £+

Mayence 05 - Eintracht Francfort en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Mayence 05 et de l’Eintracht Francfort

Mayence 05 aborde cette rencontre avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 9-0 contre le VfB Krieschow en DFB-Pokal, alors qu’il a également battu l’AFC Bournemouth 2-1 et le Paris FC 4-0 en pré-saison. Les seuls points perdus au cours de cette série sont intervenus lors d’un match nul 3-3 contre l’Udinese. Mayence a inscrit 19 buts sur ces cinq matches et n’en a concédé que quatre, un bilan qui reflète une unité offensive cohérente et productive.

Le bilan sur cinq matches de l’Eintracht Francfort fait état de quatre victoires et d’une défaite. Son entrée en lice en DFB-Pokal contre le SC St. Toenis s’est terminée sur un 11-0, et le club a aussi battu le FSV Francfort 5-1 ainsi que Hull City 2-0 en pré-saison. La tache la plus importante de cette série reste une défaite 7-0 contre Brentford, un résultat qui a dominé le récit estival du club. Francfort a marqué 19 buts sur ces cinq rencontres mais en a encaissé 12, la défaite contre Brentford représentant la majeure partie de ce total défensif.

Mayence 05 - Eintracht Francfort : confrontations directes récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu le 22 mars 2026, lorsque Mayence 05 a battu l’Eintracht Francfort 2-1 à la MEWA Arena en Bundesliga. Avant cela, Francfort s’était imposé 1-0 à domicile en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Mayence compte deux victoires contre deux pour Francfort, avec un match nul, et les deux équipes se sont partagé les points dans des rencontres très disputées.