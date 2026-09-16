Comment obtenir des billets pour Mayence 05 - Bayer Leverkusen : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Mayence 05 affronte le Bayer Leverkusen le samedi 10 octobre 2026 à la MEWA Arena de Mayence.

Lors de leurs deux derniers affrontements en Bundesliga, le Bayer 04 Leverkusen a pris le dessus sur le 1. FSV Mainz 05 dans un spectaculaire succès 4-3 le 18 octobre 2025. Leur rencontre la plus récente, le 28 février 2026, s’est terminée sur un nul 1-1 très disputé à la BayArena.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Mainz 05 vs Bayer Leverkusen, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Mainz 05 vs Bayer Leverkusen en Bundesliga ?

Mainz 05 vs Bayer Leverkusen débute à la MEWA Arena de Mayence le samedi 10 octobre 2026.

Bundesliga - Journée 5 10 oct. 2026 - 09:30 MEWA Arena

Comment acheter des billets Mainz 05 vs Bayer Leverkusen en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga 1. FSV Mainz 05 vs Bayer 04 Leverkusen, suivez ces étapes standard via les canaux officiels et principaux :

1. Billetterie en ligne officielle de Mainz 05 (pour les places du secteur domicile)

Mainz 05 ouvre généralement d’abord la vente des billets aux membres du club et aux abonnés. Si une forte demande laisse un stock restant, une vente grand public ouvre à l’approche du jour du match.

2. Billetterie en ligne officielle du Bayer Leverkusen (pour les places du secteur visiteurs)

Si vous soutenez le Bayer Leverkusen, rendez-vous sur la billetterie officielle en ligne du Bayer 04 Leverkusen. La vente des billets visiteurs pour Leverkusen nécessite souvent de se connecter à un compte Bayer 04 actif ou de passer par un système de file d’attente numérique. Les contingents visiteurs sont proposés en priorité aux membres du club Bayer 04 et aux abonnés.

Partenaires hospitality autorisés : Des offres hospitality officielles, incluant des places premium, l’accès aux salons et la restauration, peuvent être réservées via les services hospitality officiels des clubs ou des voyagistes autorisés.

Combien coûtent les billets pour Mainz 05 vs Bayer Leverkusen en Bundesliga ?

Les prix des billets pour l’affiche de Bundesliga entre Mainz 05 et Bayer Leverkusen varient en fonction de l’emplacement des places, du canal d’achat et de la catégorie.

Secteur domicile (Mainz 05) : Comptez entre 14 € et 18 € pour une entrée adulte standard dans les tribunes debout.

Billets en places debout ( Stehplatz )

Secteur visiteurs (supporters de Leverkusen) : Les billets visiteurs en places debout dans les blocs H et I se situent généralement entre 15 € et 19 € . Tarifs réduits : Les billets à tarif réduit pour les étudiants, les seniors et les jeunes coûtent généralement entre 11 € et 14 € .

Billets en places assises ( Sitzplatz )

Tribunes derrière les buts ( Hintertor ) : Les places derrière les buts vont de 28 € à 38 € selon la rangée et la qualité de la vue. Tribune principale et tribune opposée ( Haupttribüne / Gegengerade ) : Les places le long de la ligne de touche coûtent généralement entre 42 € et 65 € pour des matches de Bundesliga standard de catégories B/A. Sections d’angle ( Ecke ) : Les places situées dans les blocs d’angle se situent généralement entre 32 € et 42 € .

Catégories spéciales

Réductions enfant / jeune : Les billets pour les enfants de moins de 14 ans se situent habituellement entre 8 € et 18 € dans les zones assises standard. VIP & hospitality : Les places premium avec accès aux salons et restauration commencent autour de 180 € à 280 € par siège.

Prix sur le marché de la revente ( Zweitmarkt & plateformes secondaires)

Bourse aux billets officielle ( Zweitmarkt ) : Les places vendues via la plateforme d’échange officielle du club sont plafonnées à leur valeur faciale, avec en plus des frais de service minimes, généralement compris entre 1 € et 3 € .



Mainz 05 vs Bayer Leverkusen en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Mainz 05 et du Bayer Leverkusen

Mainz 05 aborde ce match avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une large victoire 5-0 contre le Hamburger SV en Bundesliga. Plus tôt dans cette série, l’équipe a battu le VfB Krieschow 9-0 en DFB-Pokal et remporté des matches amicaux contre l’AFC Bournemouth et le Paris FC, ses seuls points perdus étant intervenus lors d’un nul 0-0 en Bundesliga contre Paderborn. Sur ces cinq rencontres, Mainz a marqué 18 buts et n’en a concédé qu’un seul.

Le Bayer Leverkusen a enregistré trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 4-0 contre l’Union Berlin en Bundesliga, après une défaite préjudiciable 2-3 contre Elversberg lors de la première journée. Leverkusen s’est également imposé 4-0 sur la pelouse de Wehen Wiesbaden en DFB-Pokal et a battu Newcastle United 2-1 en pré-saison, mais a perdu contre Nottingham Forest. L’équipe a inscrit 12 buts et en a encaissé huit sur ces cinq matches.

Mainz 05 vs Bayer Leverkusen : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs s’est terminée sur le score de 1-1, à la BayArena, en Bundesliga, le 28 février 2026. Sur les cinq dernières confrontations directes, Leverkusen possède un léger avantage avec trois victoires contre une pour Mainz, pour un nul. Leverkusen a marqué neuf buts lors de ces rencontres, tandis que Mainz en a inscrit sept.