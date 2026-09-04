Si vous cherchez à acheter des billets pour Manchester United contre Manchester City pour la saison 2026/27, vous pouvez utiliser les liens ci-dessous pour réserver des billets et des packages.

Quand a lieu le match de Premier League entre Manchester United et Manchester City ?

Date Match Stade Billets dimanche 13 sept. - 16h30 Manchester United vs Manchester City Old Trafford Billets



Old Trafford est le stade de Manchester United depuis 1910. Avec une capacité d’un peu moins de 75 000 places, « The Theatre of Dreams » (comme l’appellent affectueusement les supporters des Reds) est le plus grand stade de club du Royaume-Uni et le deuxième plus grand stade de football au total derrière Wembley Stadium. Si un nouvel agrandissement devait avoir lieu, il impliquerait probablement l’ajout d’un deuxième étage à la tribune sud, ce qui porterait la capacité à environ 88 000 places, même si d’autres propositions en faveur d’un tout nouveau stade ont été avancées ces dernières années.

Outre les matches de Manchester United, Old Trafford a accueilli un certain nombre d’événements footballistiques majeurs, notamment des matches de FA Cup, avec de nombreuses demi-finales, la finale de 1915 et plusieurs replays de finale, des matches de l’Angleterre ainsi que des rencontres de la Coupe du monde 1966 de la FIFA, de l’Euro 1996 de l’UEFA et de l’Euro féminin 2022 de l’UEFA. Le stade a également accueilli la finale 100 % italienne de la Ligue des champions en 2003, où l’AC Milan a battu la Juventus aux tirs au but.

Que faut-il attendre de Manchester United vs Manchester City ?

Si les derbies mancuniens à l’Etihad Stadium ont récemment été frustrants à regarder pour les supporters de Manchester United, les Reds n’ont pas du tout toujours été relégués au second plan face à la bande à Pep lors des confrontations récentes. City a pris le dessus lorsque les deux équipes se sont retrouvées en finale de la FA Cup 2023, mais Manchester United a pris sa revanche douze mois plus tard à Wembley en décrochant son 13e titre dans la compétition, ce qui a marqué son deuxième succès en coupe sous Erik ten Hag.

Concernant les confrontations contre leur grand rival à Old Trafford, les Red Devils garderont un très bon souvenir de leur rencontre de Premier League en janvier 2023. Dans un match riche en rebondissements, comme tous les derbies mancuniens, Jack Grealish avait donné l’avantage à City à la 60e minute avant que les Reds ne renversent la situation avec deux buts en l’espace de quatre minutes signés Bruno Fernandes et Marcus Rashford.

Après ne pas avoir trouvé le chemin des filets lors de leurs deux précédents matches de Premier League à domicile contre Manchester City, les Reds sont désespérés à l’idée de retrouver leur efficacité offensive pour le prochain derby. Avec des joueurs comme Matheus Cunha et Benjamin Sesko ajoutés à l’effectif depuis ces matches, les supporters de United espèrent voir leur équipe faire trembler les filets. En fonction des engagements internationaux, les Reds pourraient aussi récupérer leur meilleur buteur actuel, Bryan Mbeumo, afin de renforcer encore davantage leurs options offensives.

Comment acheter des billets de Premier League pour Manchester United vs Manchester City ?

Autant le dire, la demande pour les billets de Manchester United est astronomique, et cela influe sur les processus d’achat à tous les niveaux. Manchester United est, selon la plupart des décomptes, le troisième club le plus soutenu au monde derrière le Real Madrid et Barcelone. Il compte plus de 200 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et le club a estimé qu’il disposait de plus d’un milliard de fans/supporters dans le monde. À cela s’ajoute un nombre colossal d’abonnés à la saison, plus de 50 000 à chaque match à domicile, ce qui réduit le nombre de billets restants pour chaque rencontre.

En règle générale, les billets de Manchester United ne sont presque jamais mis en vente pour les non-membres. Les ventes générales sont très rares et souvent limitées aux affiches les moins demandées. Les membres du club peuvent acheter des billets à domicile via cinq mises en vente majeures et 35 plus petites à chaque saison.

Ces mises en vente sont imprévisibles, donc les supporters s’inscrivent souvent à des alertes. Pour certaines affiches de prestige, comme le derby de Manchester, Manchester United organise des tirages au sort pour les membres environ huit semaines avant le coup d’envoi prévu. Des acomptes sont requis, et les taux de réussite peuvent descendre jusqu’à 10 % en raison de la très forte demande. Des mises en vente supplémentaires suivent ensuite pour des matches individuels dans les semaines et les jours précédant la rencontre.

Si le portail officiel du club reste le moyen le plus sûr pour les supporters d’acheter des billets de Manchester United, ceux qui souhaitent assister au derby de Manchester peuvent envisager des sites de revente secondaire tels que Viagogo, qui pourraient leur offrir la meilleure opportunité d’obtenir des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Manchester United vs Manchester City ?

Pour la première fois cette saison, les billets des matches à Old Trafford seront tarifés selon la catégorie de la rencontre, ce qui aligne Manchester United sur la plupart des autres clubs de Premier League.

Il existe trois catégories de prix pour les matches de Premier League, catégories A, B et C, ainsi qu’une quatrième, la catégorie D, pour certains matches de coupe, afin de refléter les différents niveaux de demande selon les rencontres. Toutes les réductions pour les jeunes et les supporters seniors resteront en place.

La tarification par catégorie est la suivante :

Catégorie D : 32 £-52 £ (matches de coupe uniquement)

Catégorie C : 37 £-60 £ (2 matches de PL)

Catégorie B : 57 £-86 £ (11 matches de PL)

Catégorie A : 59 £-97 £ (6 matches de PL)

(N.B. : le match contre Manchester City a, sans surprise, été classé en catégorie A)

Les prix varient également pour les billets à tarif réduit, les plus de 65 ans et les 18-21 ans payant entre 34 £ et 65 £, tandis que les moins de 18 ans peuvent entrer pour seulement 14 £ dans la Family Stand ou jusqu’à 47 £ dans la section 93:20.

Quels packages hospitalité sont disponibles pour Manchester United vs Manchester City ?

Les packages hospitalité de Manchester United sont aussi un excellent moyen pour les non-membres d’obtenir des places. Ils ont tendance à se vendre moins vite que les billets sur les marchés primaire et secondaire, ce qui peut en faire un bon choix lorsque les autres options sont limitées.

Ce que vous obtenez avec les packages hospitalité de Manchester United dépend du salon. Cependant, certains avantages s’appliquent à tous les billets VIP à Old Trafford. Ils comprennent :

Sièges rembourrés deluxe

Accès à des salons exclusifs

Rafraîchissements offerts

Sessions de questions-réponses avec d’anciennes stars de Manchester United

Animations de jour de match

Réductions dans le Megastore

Horaires d’ouverture prolongés à partir de trois heures avant le coup d’envoi

Voici une sélection des packages hospitalité disponibles pour les matches de Manchester United à Old Trafford :

Museum Experience Post-Match (à partir de 340 £)

Une place dans la Sir Alex Ferguson Stand, avec un accès post-match de 90 minutes au Manchester United Museum, combiné à une restauration décontractée et un bar offert.

The International (à partir de 425 £)

L’un des packages les plus détendus et informels, dans un cadre traditionnel au cœur du Stretford End. Expérience de restauration décontractée avec une sélection de boissons offerte.

Red Cafe (à partir de 549 £)

Une vue magnifique depuis votre place à Old Trafford dans la Sir Alex Ferguson Stand, avec une réception boissons, un menu en trois plats, des snacks d’après-match et bière, vin et boissons sans alcool offerts.

Trinity Club (avant-match à partir de 425 £, après-match à partir de 299 £)

Une place dans l’East Stand, 2e étage, avec buffet chaud et froid et bar inclus.

Warwick Suite Executive Box (à partir de 1 250 £)

Un espace privé relié à notre luxueuse Warwick Suite, avec buffet premium, bar entièrement inclus et tourtes classiques à la fin du match.