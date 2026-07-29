Après quelques saisons compliquées, les supporters de Manchester United espèrent que leur équipe a enfin pris un nouveau virage. Une atmosphère positive règnera à Old Trafford pour le premier match à domicile de Premier League des Red Devils contre Ipswich Town, le dimanche 30 août, et vous pourriez être là pour savourer l’événement en réservant vos billets dès aujourd’hui.

L’intérim de Michael Carrick à la tête de l’équipe s’est révélé à ce point convaincant que l’ancienne légende de Manchester United a été nommée définitivement deux jours avant la finale de leur saison contre Brighton, que Manchester United a nettement remportée 3-0. Qualifié pour la Ligue des champions après avoir terminé à la 3e place, Carrick aura à cœur de viser des trophées sur tous les fronts dans les mois à venir.

L’une des clés des futurs succès de Manchester United sera de refaire d’Old Trafford la forteresse qu’il était autrefois. Sous Jose Mourinho, Manchester United avait notamment enchaîné une série historique de 40 matches sans défaite au « Theatre of Dreams » en 2016 et 2017. United va-t-il balayer le promu Ipswich dans cette enceinte emblématique ?

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Manchester United contre Ipswich Town, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Manchester United - Ipswich Town ?

Manchester United reçoit Ipswich Town à Old Trafford (Manchester) le dimanche 30 août, avec un coup d’envoi prévu à 16 h 30 BST.

Premier League - Journée 2 30 août 2026 - 11:30 Old Trafford

Comment acheter des billets de Premier League pour Manchester United - Ipswich Town

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, gérés via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et des tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés de saison et debentures : Les abonnés de saison existants conservent leur siège ou remettent les matches non utilisés au club.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente traditionnelles en ligne, selon le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles aux billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez des billets de dernière minute, les supporters peuvent également en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Manchester United - Ipswich Town ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Catégories d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre les catégories adulte, junior (généralement U18 ou U21), étudiant et senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix en valeur faciale les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont vendues à des tarifs premium, tandis que les places du niveau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Bien que les billets visiteurs soient plafonnés à 30 £, ils comptent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de saison du plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité, et n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages pour les adhésions de base.

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