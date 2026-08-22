Après quelques saisons difficiles, les supporters de Manchester United espèrent que leur équipe a enfin franchi un cap. Une atmosphère positive règnera à Old Trafford pour le premier match de Premier League à domicile de Manchester United contre Ipswich Town, le dimanche 30 août, et vous pourriez être présent pour savourer l’événement en réservant vos billets dès aujourd’hui.

L’intérim de Michael Carrick à la tête de l’équipe s’est révélé si convaincant que l’ancienne légende de Manchester United a été nommée définitivement à ce poste deux jours avant la dernière journée de leur saison contre Brighton, que Manchester United a remporté avec autorité 3-0. Avec une qualification en Ligue des champions assurée après sa 3e place, Carrick aura à cœur de viser les honneurs sur tous les fronts dans les mois à venir.

L’une des clés de tout futur succès de Manchester United sera de refaire d’Old Trafford la forteresse qu’il était autrefois. Sous Jose Mourinho, Manchester United avait notamment enchaîné une série historique de 40 matches sans défaite au « Theatre of Dreams » en 2016 et 2017. United va-t-il démolir le promu Ipswich dans cette enceinte emblématique ?

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Manchester United contre Ipswich Town, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Premier League entre Manchester United et Ipswich Town ?

Manchester United reçoit Ipswich Town à Old Trafford (Manchester) le dimanche 30 août, avec un coup d’envoi programmé à 16 h 30 BST.

Premier League - Journée 2 30 août 2026 - 11:30 Old Trafford

Comment acheter des billets pour le match de Premier League Manchester United - Ipswich Town

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres d’hospitalité, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés & debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent les matches non utilisés au club.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente traditionnelles en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires réservés aux membres payants du club, par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez des billets de dernière minute, les supporters peuvent également en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Manchester United contre Ipswich Town ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge & tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories entre Adultes, Juniors, généralement U18 ou U21, Étudiants et Seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux, par exemple catégorie A, B ou C. Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long du terrain et celles du niveau inférieur sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges en tribune supérieure derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec une confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés avec le maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent pratiquement jamais à la vente générale ni aux tirages pour les adhésions de base.

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