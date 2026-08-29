Après quelques saisons difficiles, les supporters de Manchester United espèrent que leur équipe a enfin franchi un cap. Une atmosphère positive régnera à Old Trafford pour le premier match à domicile de Premier League des Red Devils contre Ipswich Town, le dimanche 30 août, et vous pourriez être présent pour savourer l’événement en réservant vos billets dès aujourd’hui.

L’intérim de Michael Carrick à la tête de l’équipe s’est révélé à ce point convaincant que l’ancienne légende de Manchester United a été confirmée à ce poste de manière permanente deux jours avant le dernier match de la saison contre Brighton, que les Red Devils ont remporté avec autorité 3-0. Avec une qualification en Ligue des champions assurée après leur 3e place, Carrick aura à cœur de viser des trophées sur tous les tableaux dans les mois à venir.

L’une des clés de tout futur succès de Manchester United sera de refaire d’Old Trafford la forteresse qu’il était autrefois. Les Red Devils de Jose Mourinho ont notamment enchaîné une série historique de 40 matches sans défaite au « Theatre of Dreams » en 2016 et 2017. United va-t-il balayer le promu Ipswich dans cette enceinte iconique ?

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Manchester United contre Ipswich Town, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue la rencontre de Premier League entre Manchester United et Ipswich Town ?

Manchester United reçoit Ipswich Town à Old Trafford (Manchester) le dimanche 30 août, avec un coup d’envoi prévu à 16 h 30 BST.

Premier League - Journée 2 30 août 2026 - 11:30 Old Trafford

Comment acheter des billets pour Manchester United - Ipswich Town en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements en passant par les offres hospitalité, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et des tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries aléatoires réservées aux membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match est à guichets fermés, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage au sort peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour tenter d’obtenir des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Manchester United contre Ipswich Town ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement en fonction du club hôte, de l’emplacement du siège et de la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories entre adultes, juniors, généralement U18 ou U21, étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les seuils d’âge varient d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux, par exemple catégorie A, B ou C. Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A et affichent les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles des niveaux inférieurs sont proposées à un tarif premium, tandis que les sièges en hauteur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés, disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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