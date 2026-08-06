Manchester United aborde la saison 2026/27 sous la direction de Michael Carrick, qui a stabilisé le club jusqu'à une troisième place et un retour en Ligue des champions la saison dernière. GOAL a tout ce qu’il vous faut pour obtenir des billets à Old Trafford.

Quels sont les matches de Manchester United pour la saison 2026/27 de Premier League ?

La saison 2026/27 de Manchester United débutera à l’extérieur contre Hull City le 22 août.

Date et heure Match Stade Compétition Billets sam. 22 août 2026, 12:30 BST Hull City vs Manchester United MKM Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 29 août 2026, 15:00 BST Manchester United vs Ipswich Town Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 5 sept. 2026, 15:00 BST Everton vs Manchester United Hill Dickinson Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 12 sept. 2026, 15:00 BST Manchester United vs Manchester City Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 19 sept. 2026, 15:00 BST Fulham vs Manchester United Craven Cottage (extérieur) Premier League Billets sam. 10 oct. 2026, 15:00 BST Manchester United vs Tottenham Hotspur Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 17 oct. 2026, 15:00 BST Leeds United vs Manchester United Elland Road (extérieur) Premier League Billets sam. 24 oct. 2026, 15:00 BST Manchester United vs Bournemouth Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 31 oct. 2026, 15:00 GMT Chelsea vs Manchester United Stamford Bridge (extérieur) Premier League Billets sam. 7 nov. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Aston Villa Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 21 nov. 2026, 15:00 GMT Liverpool vs Manchester United Anfield (extérieur) Premier League Billets sam. 28 nov. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Brentford Old Trafford (domicile) Premier League Billets mer. 2 déc. 2026, 20:00 GMT Newcastle United vs Manchester United St. James' Park (extérieur) Premier League Billets sam. 5 déc. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Coventry City Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 12 déc. 2026, 15:00 GMT Crystal Palace vs Manchester United Selhurst Park (extérieur) Premier League Billets sam. 19 déc. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester United Emirates Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 26 déc. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Nottingham Forest Old Trafford (domicile) Premier League Billets mer. 30 déc. 2026, 20:00 GMT Manchester United vs Sunderland Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 2 janv. 2027, 15:00 GMT Brighton and Hove Albion vs Manchester United American Express Stadium (extérieur) Premier League Billets mer. 6 janv. 2027, 20:00 GMT Manchester United vs Newcastle United Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 16 janv. 2027, 15:00 GMT Aston Villa vs Manchester United Villa Park (extérieur) Premier League Billets sam. 23 janv. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Liverpool Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 30 janv. 2027, 15:00 GMT Brentford vs Manchester United Gtech Community Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 6 févr. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Chelsea Old Trafford (domicile) Premier League Billets mer. 10 févr. 2027, 20:00 GMT Manchester United vs Brighton and Hove Albion Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 20 févr. 2027, 15:00 GMT Nottingham Forest vs Manchester United The City Ground (extérieur) Premier League Billets sam. 27 févr. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Arsenal Old Trafford (domicile) Premier League Billets mer. 3 mars 2027, 20:00 GMT Sunderland vs Manchester United Stadium of Light (extérieur) Premier League Billets sam. 13 mars 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Everton Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 20 mars 2027, 15:00 GMT Manchester City vs Manchester United Etihad Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 10 avr. 2027, 15:00 BST Manchester United vs Hull City Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 17 avr. 2027, 15:00 BST Ipswich Town vs Manchester United Portman Road (extérieur) Premier League Billets sam. 24 avr. 2027, 15:00 BST Manchester United vs Crystal Palace Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 1 mai 2027, 15:00 BST Coventry City vs Manchester United Coventry Building Society Arena (extérieur) Premier League Billets sam. 8 mai 2027, 15:00 BST Bournemouth vs Manchester United Vitality Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 15 mai 2027, 15:00 BST Manchester United vs Leeds United Old Trafford (domicile) Premier League Billets dim. 23 mai 2027, 15:00 BST Tottenham Hotspur vs Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (extérieur) Premier League Billets dim. 30 mai 2027, 16:00 BST Manchester United vs Fulham Old Trafford (domicile) Premier League Billets

Seuls les horaires des coups d’envoi du mois d’août sont confirmés au moment de la rédaction ; tous les autres restent susceptibles d’être modifiés en fonction des choix de diffusion télévisée. Le retour de United en Ligue des champions ajoutera également d’autres rencontres au calendrier une fois le tirage de la phase de ligue 2026/27 confirmé, en plus des habituels matches de FA Cup et de Carabao Cup lorsque ces tirages auront eu lieu.

Comment acheter des billets de Premier League pour Manchester United ?

Manchester United propose plusieurs options de billetterie pour les matches de Premier League, allant des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality. La plupart des billets peuvent être achetés directement via le portail officiel de billetterie du club sur son site internet.

Les principales façons d’obtenir un billet pour voir jouer Manchester United sont les suivantes :

Billets officiels via Manchester United : les billets pour les matches de Premier League sont vendus directement sur le site officiel du club. L’accès dépend souvent de votre niveau d’adhésion, les membres Red, Silver ou Gold bénéficiant généralement d’une priorité lors de la mise en vente. C’est la manière la plus sûre et la plus fiable d’acheter.

Système de ballot : pour les affiches très demandées, comme les matches contre Liverpool, Arsenal ou Manchester City, Manchester United organise un ballot pour les membres Red. Vous vous inscrivez au ballot et, si votre demande est retenue, vous pouvez acheter des billets à leur valeur faciale. Cela garantit l’équité lorsque la demande dépasse l’offre.

Ticket Exchange officiel : si vous manquez la vente initiale, Manchester United dispose d’un Ticket Exchange officiel où les abonnés peuvent mettre en vente les places qu’ils ne peuvent pas utiliser. Ces billets sont vérifiés par le club, ce qui vous permet d’acheter en toute sécurité à leur valeur faciale.

Billets sur le marché secondaire : des plateformes comme StubHub proposent aussi des billets de dernière minute, souvent à partir d’environ 80 £, même si les prix peuvent varier. Vérifiez les conditions générales de la plateforme sur laquelle vous achetez.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Manchester United ?

Pour les supporters désireux de voir Manchester United en Premier League à Old Trafford, les prix des billets peuvent varier fortement selon l’adversaire, l’emplacement du siège et la manière dont le billet est acheté.

Le moyen le plus simple d’acheter un billet de Premier League est de passer par le portail officiel de billetterie de Manchester United. Toutefois, ceux-ci sont généralement réservés aux membres officiels du club et la disponibilité est très limitée. United utilise également un système de tarification par catégories selon l’adversaire, les matches de catégorie A étant les plus chers.

Les prix officiels habituels pour un billet adulte via le ballot des membres ou le Ticket Exchange officiel du club se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

Matches de catégorie C (adversaires moins demandés) : 35 £ - 55 £

35 £ - 55 £ Matches de catégorie B (adversaires de niveau intermédiaire) : 45 £ - 75 £

45 £ - 75 £ Matches de catégorie A (adversaires très demandés, par exemple Liverpool, Manchester City, Arsenal) : 65 £ - 120 £+

Les billets achetés via le Ticket Exchange officiel de Manchester United, la plateforme de revente vérifiée du club, sont toujours vendus à leur valeur faciale. Cela permet aux abonnés ou aux membres qui ne peuvent pas assister à un match de revendre leur siège en toute sécurité à d’autres membres.

Tout ce qu’il faut savoir sur le stade d’Old Trafford

Manchester United joue à Old Trafford depuis 1910, et il reste le plus grand stade de club d’Angleterre, avec une capacité actuelle généralement estimée entre 74 000 et 76 000 places après sa dernière grande extension en 2006. Affectueusement surnommé le « Theatre of Dreams », le stade a accueilli une finale de Coupe d’Europe, plusieurs demi-finales de FA Cup et d’innombrables grandes soirées européennes sous ses projecteurs.

Plus d’un siècle après son ouverture, Old Trafford entre toutefois dans une nouvelle ère. En mars 2025, le copropriétaire Sir Jim Ratcliffe et le club ont dévoilé des plans, conçus par les architectes Foster + Partners, pour un nouveau stade de 100 000 places qui serait construit sur un terrain adjacent au site actuel, pour un coût estimé à environ 2 milliards de livres sterling. Baptisée New Trafford dans les documents de présentation, l’enceinte est conçue avec un toit distinctif en forme de parapluie destiné à capter l’énergie solaire et l’eau de pluie, ainsi que trois mâts de grande hauteur qui la rendraient visible à plusieurs kilomètres. Si le projet se concrétise comme prévu, il deviendrait le plus grand stade de football du Royaume-Uni, dépassant Wembley, et la pièce maîtresse d’un projet de régénération plus large autour de la zone d’Old Trafford.

Le projet reste au stade de la planification et de la consultation, le club visant un achèvement à temps pour la saison 2030/31, même si l’ampleur du chantier signifie que le calendrier pourrait encore évoluer. En attendant un éventuel déménagement, Old Trafford continue de fonctionner normalement pour la saison 2026/27 et reste l’un des stades les plus emblématiques et les plus bruyants du football mondial les jours de match.