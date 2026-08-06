Manchester United aborde la saison 2026/27 sous les ordres de Michael Carrick, qui a stabilisé le club jusqu’à une troisième place et un retour en Ligue des champions la saison dernière. GOAL a tout ce qu’il vous faut pour obtenir des billets pour Old Trafford.

Quel est le calendrier de Manchester United pour la saison 2026/27 de Premier League ?

La saison 2026/27 de Manchester United débute à l’extérieur contre Hull City le 22 août.

Date et heure Match Lieu Compétition Billets sam. 22 août 2026, 12:30 BST Hull City vs Manchester United MKM Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 29 août 2026, 15:00 BST Manchester United vs Ipswich Town Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 5 sept. 2026, 15:00 BST Everton vs Manchester United Hill Dickinson Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 12 sept. 2026, 15:00 BST Manchester United vs Manchester City Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 19 sept. 2026, 15:00 BST Fulham vs Manchester United Craven Cottage (extérieur) Premier League Billets sam. 10 oct. 2026, 15:00 BST Manchester United vs Tottenham Hotspur Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 17 oct. 2026, 15:00 BST Leeds United vs Manchester United Elland Road (extérieur) Premier League Billets sam. 24 oct. 2026, 15:00 BST Manchester United vs Bournemouth Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 31 oct. 2026, 15:00 GMT Chelsea vs Manchester United Stamford Bridge (extérieur) Premier League Billets sam. 7 nov. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Aston Villa Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 21 nov. 2026, 15:00 GMT Liverpool vs Manchester United Anfield (extérieur) Premier League Billets sam. 28 nov. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Brentford Old Trafford (domicile) Premier League Billets mer. 2 déc. 2026, 20:00 GMT Newcastle United vs Manchester United St. James' Park (extérieur) Premier League Billets sam. 5 déc. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Coventry City Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 12 déc. 2026, 15:00 GMT Crystal Palace vs Manchester United Selhurst Park (extérieur) Premier League Billets sam. 19 déc. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester United Emirates Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 26 déc. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Nottingham Forest Old Trafford (domicile) Premier League Billets mer. 30 déc. 2026, 20:00 GMT Manchester United vs Sunderland Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 2 janv. 2027, 15:00 GMT Brighton and Hove Albion vs Manchester United American Express Stadium (extérieur) Premier League Billets mer. 6 janv. 2027, 20:00 GMT Manchester United vs Newcastle United Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 16 janv. 2027, 15:00 GMT Aston Villa vs Manchester United Villa Park (extérieur) Premier League Billets sam. 23 janv. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Liverpool Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 30 janv. 2027, 15:00 GMT Brentford vs Manchester United Gtech Community Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 6 févr. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Chelsea Old Trafford (domicile) Premier League Billets mer. 10 févr. 2027, 20:00 GMT Manchester United vs Brighton and Hove Albion Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 20 févr. 2027, 15:00 GMT Nottingham Forest vs Manchester United The City Ground (extérieur) Premier League Billets sam. 27 févr. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Arsenal Old Trafford (domicile) Premier League Billets mer. 3 mars 2027, 20:00 GMT Sunderland vs Manchester United Stadium of Light (extérieur) Premier League Billets sam. 13 mars 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Everton Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 20 mars 2027, 15:00 GMT Manchester City vs Manchester United Etihad Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 10 avr. 2027, 15:00 BST Manchester United vs Hull City Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 17 avr. 2027, 15:00 BST Ipswich Town vs Manchester United Portman Road (extérieur) Premier League Billets sam. 24 avr. 2027, 15:00 BST Manchester United vs Crystal Palace Old Trafford (domicile) Premier League Billets sam. 1 mai 2027, 15:00 BST Coventry City vs Manchester United Coventry Building Society Arena (extérieur) Premier League Billets sam. 8 mai 2027, 15:00 BST Bournemouth vs Manchester United Vitality Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 15 mai 2027, 15:00 BST Manchester United vs Leeds United Old Trafford (domicile) Premier League Billets dim. 23 mai 2027, 15:00 BST Tottenham Hotspur vs Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (extérieur) Premier League Billets dim. 30 mai 2027, 16:00 BST Manchester United vs Fulham Old Trafford (domicile) Premier League Billets

Seuls les horaires des coups d’envoi du mois d’août sont confirmés au moment de la rédaction, tous les autres restent susceptibles d’être modifiés en fonction des choix de diffusion télévisée. Le retour de Manchester United en Ligue des champions ajoutera également d’autres matches au calendrier une fois le tirage de la phase de ligue 2026/27 confirmé, en plus des rencontres habituelles de FA Cup et de Carabao Cup lorsque ces tirages auront eu lieu.

Comment acheter des billets de Manchester United pour la Premier League ?

Manchester United propose plusieurs options de billetterie pour les matches de Premier League, allant des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitalité. La plupart des billets peuvent être achetés directement via le portail officiel de billetterie du club sur son site web.

Les principales façons d’obtenir un billet pour voir jouer Manchester United sont les suivantes :

Billets officiels via Manchester United : les billets pour les matches de Premier League sont vendus directement sur le site officiel du club. L’accès dépend souvent de votre niveau d’adhésion, les membres Red, Silver ou Gold bénéficiant généralement d’une priorité lors de la mise en vente. C’est le moyen le plus sûr et le plus fiable d’acheter. Système de tirage au sort : pour les affiches à forte demande, comme les matches contre Liverpool, Arsenal ou Manchester City, Manchester United organise un tirage au sort pour les membres Red. Vous vous inscrivez au tirage et, en cas de succès, vous pouvez acheter des billets au prix facial. Cela garantit l’équité lorsque la demande dépasse l’offre. Plateforme officielle Ticket Exchange : si vous manquez la vente initiale, Manchester United dispose d’une plateforme officielle Ticket Exchange où les abonnés peuvent mettre en vente les sièges qu’ils ne peuvent pas utiliser. Ces billets sont vérifiés par le club, ce qui garantit un achat en toute sécurité au prix facial. Billets secondaires : des plateformes comme StubHub proposent également des billets de dernière minute, souvent à partir d’environ 80 £, même si les prix peuvent varier.

Combien coûtent les billets de Manchester United en Premier League ?

Pour les supporters désireux de voir Manchester United en Premier League à Old Trafford, les prix des billets peuvent varier fortement selon l’adversaire, l’emplacement du siège et le mode d’achat du billet.

Le moyen le plus simple d’acheter un billet de Premier League est de passer par le portail officiel de billetterie de Manchester United. Toutefois, ils sont généralement réservés aux membres officiels du club, et la disponibilité est très limitée. Manchester United utilise également un système de tarification par catégories selon l’adversaire, les matches de catégorie A étant les plus chers.

Les prix habituels des billets officiels adultes via le tirage au sort des membres ou la plateforme officielle Ticket Exchange du club se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

Matches de catégorie C (adversaires les moins demandés) : 35 £ - 55 £ Matches de catégorie B (adversaires de niveau intermédiaire) : 45 £ - 75 £ Matches de catégorie A (adversaires les plus demandés, par ex. Liverpool, Manchester City, Arsenal) : 65 £ - 120 £+

Les billets achetés via la plateforme officielle Ticket Exchange de Manchester United, la plateforme de revente vérifiée du club, sont toujours vendus au prix facial. Cela permet aux abonnés ou aux membres qui ne peuvent pas assister à un match de revendre leurs places en toute sécurité à d’autres membres.

Si vous manquez les ventes officielles, des plateformes secondaires comme StubHub constituent aussi une option. Les prix y fluctuent selon la demande et peuvent grimper fortement à l’approche des grandes affiches, avec des billets qui commencent souvent autour de 70-80 £.

Tout ce qu’il faut savoir sur le stade d’Old Trafford

Manchester United joue à Old Trafford depuis 1910, et cela reste le plus grand stade de club d’Angleterre, avec une capacité actuelle généralement estimée entre 74 000 et 76 000 places après sa dernière extension majeure en 2006. Affectueusement surnommé le Théâtre des rêves, le stade a accueilli une finale de Coupe d’Europe, plusieurs demi-finales de FA Cup et d’innombrables soirées européennes historiques sous ses projecteurs.

Plus d’un siècle après son ouverture, Old Trafford entre toutefois dans une nouvelle ère. En mars 2025, le copropriétaire Sir Jim Ratcliffe et le club ont dévoilé des plans, conçus par les architectes Foster + Partners, pour un nouveau stade de 100 000 places qui serait construit sur un terrain adjacent au site actuel, pour un coût estimé à environ 2 milliards de livres sterling. Baptisée New Trafford dans des documents de présentation, l’enceinte est conçue avec un toit à baldaquin de type parapluie destiné à capter l’énergie solaire et l’eau de pluie, ainsi que trois mâts de grande hauteur qui la rendraient visible à plusieurs kilomètres. Si le projet se concrétise comme prévu, il deviendrait le plus grand stade de football du Royaume-Uni, dépassant Wembley, et la pièce maîtresse d’un projet de régénération plus large autour de la zone d’Old Trafford.

Le projet reste au stade de la planification et de la consultation, le club visant une livraison à temps pour la saison 2030/31, même si l’ampleur du chantier signifie que le calendrier pourrait encore évoluer. En attendant un éventuel déménagement, Old Trafford continue de fonctionner normalement pour la saison 2026/27 et reste l’un des stades les plus iconiques et les plus bruyants du football mondial les jours de match.