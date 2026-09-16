Manchester United affronte Tottenham Hotspur le samedi 10 octobre 2026 à Old Trafford, à Manchester.

Tottenham a toutefois réalisé de solides performances à Old Trafford ces dernières années, avec notamment des victoires en championnat et en coupe lors de la saison 2024-2025. Lors de leur plus récente confrontation de championnat à Old Trafford, en février 2026, Manchester United s'est imposé 2-0 grâce à des buts de Bryan Mbeumo et Bruno Fernandes.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Manchester United contre Tottenham Hotspur, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d'envoi de Manchester United - Tottenham Hotspur en Premier League ?

Le match Manchester United - Tottenham Hotspur a lieu à Old Trafford, à Manchester, le samedi 10 octobre 2026

Premier League - Journée 6 10 oct. 2026 - 12:30 Old Trafford

Comment acheter des billets pour Manchester United - Tottenham Hotspur en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Manchester United et Tottenham Hotspur à Old Trafford, suivez ces étapes et options clés :

Adhésion officielle au club : Le moyen principal et le plus fiable d'obtenir des billets pour les tribunes locales est de passer par le site officiel de Manchester United. Vous devez d'abord vous inscrire à une adhésion officielle Man Utd Adult ou Junior Membership, qui donne accès aux tirages au sort de billets, aux fenêtres de mise en vente prioritaire et aux ventes pour les affiches très demandées.

Tirages au sort et mises en vente : Les affiches de premier plan comme Tottenham Hotspur sont généralement distribuées via un système de tirage au sort pour les membres officiels. Assurez-vous de garder un œil sur l'espace billetterie du club pour connaître les dates d'ouverture des tirages au sort et les annonces de mise en vente des billets en début de saison.

Packages hospitalité le jour du match : Si les billets en admission générale sont épuisés, l'achat d'un package hospitalité officiel directement auprès de Manchester United est un moyen garanti d'assister au match. Les billets hospitalité comprennent des places premium ainsi que des avantages comme un repas d'avant-match, l'accès aux salons et des programmes de match offerts.

Partenaires officiels voyage et billetterie : Des revendeurs principaux autorisés et des partenaires voyage proposent des packages officiels billet + hôtel. Acheter via ces plateformes approuvées garantit l'authenticité des billets sans risquer des entrées invalides.

Plateformes du marché secondaire : Si les billets sont épuisés sur les canaux principaux, les plateformes d'échange entre supporters et les sites de revente de billets tels que StubHub proposent souvent des annonces disponibles jusqu'au jour du match, même si les prix peuvent varier selon la demande.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Manchester United - Tottenham Hotspur ?

Les prix des billets pour Manchester United contre Tottenham Hotspur à Old Trafford varient en fonction de la plateforme d'achat, de la catégorie de siège et du type de billet :

Billets officiels au prix facial (membres de Manchester United) : Comme il s'agit d'une affiche de catégorie A à Old Trafford, les billets adultes standard en admission générale achetés directement via le système officiel de tirage au sort du club se situent généralement entre 40 £ et 70 £, selon votre emplacement dans le stade. Des tarifs réduits (juniors et seniors) sont disponibles à prix remisés.

Packages hospitalité le jour du match : Les options officielles d'hospitalité (comprenant notamment des sièges premium rembourrés, la restauration et l'accès aux salons) achetées directement auprès du club ou de partenaires voyage autorisés démarrent à environ 250 £ à 450 £+ par personne.

Plateformes du marché secondaire et revendeurs : En cas d'achat via des échanges entre supporters ou des plateformes secondaires de billetterie telles que StubHub après l'épuisement des allocations principales :

Places standard : Les prix commencent généralement autour de 115 £ à 160 £ .

Places premium : Les zones les plus demandées ou les places centrales en tribune basse peuvent aller de 170 £ à 350 £+ .

Manchester United - Tottenham Hotspur en Premier League : tout ce que vous devez savoir

La forme de Manchester United et de Tottenham Hotspur

Manchester United a enregistré deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente a été une victoire 5-2 contre Ipswich Town en Premier League le 30 août, tandis que le club a également décroché une victoire amicale 1-1 contre Leeds United. Les deux défaites sont intervenues contre Hull City, vainqueur 2-0 en Premier League, et l'AC Milan, qui a battu United 4-2 lors d'un match amical de présaison. United a fait match nul 1-1 avec le Paris Saint-Germain lors de sa dernière rencontre de présaison. Sur ces cinq matches, United a marqué dix buts et en a encaissé huit.

Les cinq derniers résultats de Tottenham montrent deux victoires, un match nul et deux défaites. Son résultat compétitif le plus récent a été une défaite 0-2 contre Newcastle United en Premier League le 29 août. Les Spurs ont toutefois signé une large victoire 5-1 contre Charlton Athletic en Carabao Cup le 26 août, et ils ont battu Hoffenheim 3-0 lors d'un match amical de présaison. Ils ont fait match nul 2-2 avec Hoffenheim lors d'un autre amical et ont perdu 3-0 contre Brentford en Premier League. Tottenham a marqué onze buts et en a encaissé sept sur ces cinq rencontres.

Manchester United - Tottenham Hotspur : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Premier League le 7 février 2026, lorsque Manchester United s'est imposé 2-0 à Old Trafford. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 2-2 à Tottenham en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations, Tottenham s'est imposé à deux reprises, United a gagné une fois, et il y a eu deux matches nuls. Ces cinq matches incluent également la victoire 1-0 de Tottenham contre United en finale de la Ligue Europa en mai 2025 et un succès 4-3 des Spurs en Carabao Cup en décembre 2024.