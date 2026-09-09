Comment obtenir des billets pour Manchester United contre Manchester City : derby de Manchester, match de septembre, informations et plus encore

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Quand a lieu le match de Premier League Manchester United vs Manchester City ?

Date Match Stade Billets dimanche 13 sept. - 16 h 30 Manchester United vs Manchester City Old Trafford Billets



Old Trafford est le stade de Manchester United depuis 1910. Avec une capacité d’un peu moins de 75 000 places, le « Theatre of Dreams », comme le surnomment affectueusement les supporters de Manchester United, est le plus grand stade de club du Royaume-Uni et le deuxième plus grand stade de football au total derrière Wembley. Si une nouvelle extension devait avoir lieu, elle impliquerait probablement l’ajout d’un deuxième étage à la tribune Sud, ce qui porterait la capacité à environ 88 000 places, même si d’autres suggestions en faveur d’un tout nouveau stade ont été faites ces dernières années.

Outre les matches de Manchester United, Old Trafford a accueilli plusieurs événements footballistiques de premier plan, notamment des matches de FA Cup, avec de nombreuses demi-finales, la finale de 1915 et plusieurs finales rejouées, des rencontres de l’Angleterre ainsi que des matches de la Coupe du monde 1966, de l’Euro 1996 et de l’Euro féminin 2022 de l’UEFA. Le stade a également accueilli la finale 100 % italienne de la Ligue des champions en 2003, où l’AC Milan a battu la Juventus aux tirs au but.

À quoi s’attendre pour Manchester United vs Manchester City ?

Si les derbies de Manchester à l’Etihad Stadium ont été frustrants à regarder pour les supporters de Manchester United ces derniers temps, Manchester United n’a pas du tout toujours joué les seconds rôles face à la bande de Pep lors des confrontations récentes. City a pris le dessus lorsque les deux équipes se sont retrouvées en finale de la FA Cup 2023, mais Manchester United a pris sa revanche douze mois plus tard à Wembley en décrochant son 13e titre dans la compétition, ce qui a marqué son deuxième succès en coupe sous Erik ten Hag.

Concernant les confrontations face à leur rival historique à Old Trafford, Manchester United gardera un très bon souvenir de son duel de Premier League en janvier 2023. Dans une rencontre riche en rebondissements, comme le sont tous les derbies de Manchester, Jack Grealish a donné l’avantage à City à la 60e minute avant que Manchester United ne renverse tout avec deux buts en l’espace de quatre minutes signés Bruno Fernandes et Marcus Rashford.

Après être resté muet lors de ses deux précédents matches de Premier League à domicile contre Manchester City, Manchester United est désespéré à l’idée de retrouver son efficacité offensive pour le derby à venir. Avec des joueurs comme Matheus Cunha et Benjamin Sesko ajoutés à l’effectif depuis ces matches, les supporters de Manchester United espèrent voir leur équipe trouver le chemin des filets. En fonction des engagements internationaux, Manchester United pourrait aussi récupérer son meilleur buteur actuel, Bryan Mbeumo, afin de renforcer davantage ses options offensives.

Comment acheter des billets de Premier League pour Manchester United vs Manchester City ?

Autant dire que la demande pour les billets de Manchester United est astronomique, et cela affecte les processus d’achat à tous les niveaux. Manchester United est, selon la plupart des décomptes, le troisième club le plus soutenu au monde derrière le Real Madrid et Barcelone. Le club compte plus de 200 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et a estimé avoir plus de 1 milliard de fans/supporters dans le monde. À cela s’ajoute un nombre colossal d’abonnés, plus de 50 000 à chaque match à domicile, ce qui réduit le nombre de billets restants mis en vente.

En règle générale, les billets de Manchester United ne sont presque jamais mis en vente pour les non-membres. Les ventes générales sont très rares et souvent limitées aux affiches les moins demandées. Les membres du club peuvent acheter des billets à domicile lors de cinq mises en vente majeures et 35 plus petites chaque saison.

Ces mises en vente sont imprévisibles, c’est pourquoi les supporters s’inscrivent souvent aux alertes. Pour certaines affiches de prestige, comme le derby de Manchester, Manchester United organise des tirages au sort pour les membres environ huit semaines avant le coup d’envoi. Des acomptes sont requis et les taux de réussite peuvent descendre jusqu’à 10 % en raison de la très forte demande. Des mises en vente supplémentaires ont ensuite lieu pour les matches individuels dans les semaines et les jours précédant la rencontre.

Si le portail officiel du club reste le moyen le plus sûr pour les supporters d’acheter des billets de Manchester United, ceux qui souhaitent assister au derby de Manchester peuvent envisager des plateformes secondaires de revente comme Viagogo, qui pourraient leur offrir la meilleure chance d’obtenir des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Manchester United vs Manchester City ?

Pour la première fois cette saison, les billets de match à Old Trafford seront tarifés selon la catégorie de la rencontre, alignant ainsi Manchester United sur la plupart des autres clubs de Premier League.

Il existe trois catégories de prix pour les matches de Premier League, catégories A, B et C, ainsi qu’une quatrième, la catégorie D, pour certains matches de coupe, afin de refléter les différents niveaux de demande selon les rencontres. Toutes les réductions pour les jeunes et les supporters seniors resteront en place.

La tarification par catégorie est la suivante :

Catégorie D : 32 £-52 £ (matches de coupe uniquement)

Catégorie C : 37 £-60 £ (2 matches de PL)

Catégorie B : 57 £-86 £ (11 matches de PL)

Catégorie A : 59 £-97 £ (6 matches de PL)

(N.B. : le match contre Manchester City a, sans surprise, été classé en catégorie A)

Les prix varient également pour les billets à tarif réduit, les plus de 65 ans et les 18-21 ans payant entre 34 £ et 65 £, tandis que les moins de 18 ans peuvent entrer pour seulement 14 £ dans la Family Stand ou jusqu’à 47 £ dans la section 93:20.

Quels packages hospitalité sont disponibles pour Manchester United vs Manchester City ?

Les packages hospitalité de Manchester United sont aussi un excellent moyen pour les non-membres de garantir leur place au match. Ils se vendent généralement moins vite que les billets sur les marchés primaire et secondaire, ce qui peut en faire une bonne option lorsque les autres solutions sont limitées.

Ce que vous obtenez avec les packages hospitalité de Manchester United dépend du salon. Cependant, certains avantages s’appliquent à tous les billets VIP à Old Trafford. Il s’agit notamment de :

Sièges rembourrés premium

Accès à des salons exclusifs

Rafraîchissements offerts

Sessions de questions-réponses avec d’anciennes stars de Manchester United

Animations le jour du match

Réductions à la boutique Megastore

Horaires d’ouverture prolongés à partir de trois heures avant le coup d’envoi

Voici une sélection des packages hospitalité disponibles pour les matches de Manchester United à Old Trafford :

Museum Experience Post-Match (à partir de 340 £)

Une place dans la tribune Sir Alex Ferguson, avec un accès après-match de 90 minutes au musée de Manchester United, combiné à une restauration décontractée et à un bar gratuit.

The International (à partir de 425 £)

L’un des packages les plus détendus et informels, dans un cadre traditionnel au cœur du Stretford End. Expérience de restauration décontractée avec une sélection de boissons offerte.

Red Cafe (à partir de 549 £)

Une vue magnifique depuis votre siège à Old Trafford dans la tribune Sir Alex Ferguson, avec un accueil autour d’un verre, un menu trois plats, des encas après-match et bière, vin et boissons sans alcool offerts.

Trinity Club (avant-match à partir de 425 £, après-match à partir de 299 £)

Une place dans la tribune Est, niveau 2, avec buffet chaud et froid et bar inclus.

Warwick Suite Executive Box (à partir de 1 250 £)

Un espace privé relié à notre luxueuse Warwick Suite, avec un buffet premium, un bar entièrement inclus et des tourtes classiques à la fin du match.