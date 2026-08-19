Après quelques saisons compliquées, les supporters de Manchester United espèrent que leur équipe a enfin franchi un cap. Une ambiance positive régnera à Old Trafford pour le premier match à domicile de Premier League des Red Devils contre Ipswich Town, le dimanche 30 août, et vous pourriez être présent pour savourer l’événement en réservant vos billets dès aujourd’hui.

L’intérim de Michael Carrick à la tête de l’équipe s’est révélé être une telle réussite que l’ancienne légende de Manchester United a été confirmée à ce poste de façon permanente deux jours avant le dernier match de la saison contre Brighton, que les Red Devils ont remporté avec autorité 3-0. Avec une qualification pour la Ligue des champions assurée grâce à leur 3e place, Carrick aura à cœur de viser les honneurs sur tous les fronts dans les mois à venir.

L’une des clés de tout futur succès de Manchester United sera de refaire d’Old Trafford la forteresse qu’il était autrefois. Les Red Devils de Jose Mourinho ont notamment enchaîné une historique série de 40 matches sans défaite au « théâtre des rêves » en 2016 et 2017. United va-t-il écraser le promu Ipswich dans cette enceinte emblématique ?

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Manchester United vs Ipswich Town, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League entre Manchester United et Ipswich Town ?

Manchester United reçoit Ipswich Town à Old Trafford (Manchester) le dimanche 30 août, avec un coup d’envoi prévu à 16 h 30 BST.

Premier League - Journée 2 30 août 2026 - 11:30 Old Trafford

Comment acheter des billets de Premier League pour Manchester United vs Ipswich Town

Plusieurs options de billetterie existent pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements, en passant par les offres hospitality, gérées via le portail officiel de chaque club ou des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés & debentures : Les détenteurs actuels d’abonnements conservent leurs places ou remettent les matches auxquels ils ne peuvent pas assister au club.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente traditionnelles en ligne, selon le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles d’échange de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter les billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Manchester United vs Ipswich Town ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie de la rencontre :

Tranches d’âge & tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories Adulte, Junior (généralement moins de 18 ou 21 ans), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches face aux rivaux du top 6 ou les derbies entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement des sièges : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges en hauteur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle nécessaire : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de pouvoir participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Prix et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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