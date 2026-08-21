Vous n’avez pas encore vu Manchester City en direct cette saison ? Pas d’inquiétude, vous aurez une nouvelle occasion en septembre, avant la trêve internationale. City affronte Sunderland en Premier League à l’Etihad Stadium le samedi 19 septembre.

Réserver des billets pour le match contre Sunderland vous donne l’occasion de voir de près certaines des brillantes recrues estivales de Manchester City, dont Ayyoub Bouaddi. City a récemment déboursé plus de 80 millions de livres sterling pour le très prometteur jeune Marocain, qui a impressionné sur la scène mondiale lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Sunderland a subi l’une de ses plus lourdes défaites à l’extérieur de la saison 2025/26 lors de son déplacement à l’Etihad la saison dernière. L’équipe était menée 3-0 après 65 minutes, City filant vers la victoire grâce à des buts de Ruben Dias, Josko Gvardiol et Phil Foden.

Manchester City va-t-il encore livrer une performance dominante ? Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Manchester City contre Sunderland, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Manchester City et Sunderland ?

Manchester City contre Sunderland se joue à l’Etihad Stadium (Manchester) le samedi 19 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 15 h BST.

Premier League - Journée 5 19 sept. 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Comment acheter des billets de Premier League pour Manchester City contre Sunderland

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitalité, le tout géré via le portail de billetterie officiel de chaque club ou ses partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur siège ou remettent au club les rencontres qu’ils ne peuvent pas utiliser.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par ex. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles d’échange de billets (revente) : Si un match est à guichets fermés, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter les billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Manchester City contre Sunderland ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories entre Adultes, Juniors (généralement U18 ou U21), Étudiants et Seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par ex. catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles des tribunes inférieures affichent des tarifs premium, tandis que les places en tribunes supérieures derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Prix et disponibilité des billets à l’extérieur

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets à l’extérieur jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets à l’extérieur sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés, avec le maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages pour les adhésions de base.

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