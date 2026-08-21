C’est un duel entre deux City qui se profile à l’Etihad ce samedi 5 septembre, puisque Manchester City, qui vise à reconquérir son titre de Premier League, affronte le Coventry City de Frank Lampard, tout juste promu et de retour dans l’élite pour la première fois depuis 25 ans.

Les mines renfrognées de la pause ont laissé place au soulagement au coup de sifflet final lors du match d’ouverture de la saison 2026/27 de Manchester City à l’Etihad. Malgré un retard de 1-0 contre Bournemouth, des buts tardifs du duo défensif Marc Guéhi et Joško Gvardiol ont sauvé la mise au nouvel entraîneur Enzo Maresca.

Les déplacements en Premier League ne deviennent pas plus faciles pour Coventry City. Après avoir été dominé par le champion, Arsenal, lors de son match d’ouverture de la saison, le club doit maintenant se préparer à l’assaut d’Erling Haaland, Antoine Semenyo, Phil Foden et des autres.

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Manchester City contre Coventry City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League entre Manchester City et Coventry City ?

Manchester City contre Coventry City se joue à l’Etihad Stadium de Manchester, le samedi 5 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 15 h BST.

Premier League - Journée 3 5 sept. 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour Manchester City contre Coventry City en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements, en passant par les offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés & debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou rétrocèdent au club les rencontres auxquelles ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants des clubs (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses d’échange officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Manchester City contre Coventry City ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie de la rencontre :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre les catégories adulte, junior (généralement U18 ou U21), étudiant et senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégories A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A et affichent les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places situées au centre des tribunes latérales et dans les niveaux inférieurs sont vendues à des tarifs premium, tandis que les sièges en hauteur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur possède une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec une confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent quasiment jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

Forme

Historique récent des confrontations directes

Actualité des équipes & effectifs

Classement



