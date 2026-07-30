L’après-Pep débute véritablement le dimanche 23 août, quand Enzo Maresca mènera Manchester City sur la pelouse de l’Etihad Stadium pour son premier match de Premier League de la saison contre Bournemouth, et vous pourriez y assister en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Manchester City n’est pas le seul club à avoir changé de cap sur le banc, puisque Marco Rose a pris les rênes à Bournemouth, tandis qu’Andoni Iraola a mis le cap au nord pour devenir le nouvel entraîneur de Liverpool.

Affronter Bournemouth ravivera de douloureux souvenirs chez les supporters de Manchester City, car leur match nul 1-1 contre les Cherries au Vitality Stadium en mai dernier a mis fin à leurs rêves de reconquérir le titre de Premier League. Cependant, City a dominé à domicile, en remportant ses trois derniers matches contre Bournemouth à l’Etihad sur un score cumulé de 12-3.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Manchester City contre Bournemouth, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue le match de Premier League entre Manchester City et Bournemouth ?

Manchester City reçoit Bournemouth à l’Etihad Stadium de Manchester, avec un coup d’envoi prévu à 14 h BST, le dimanche 23 août.

Premier League - Journée 1 23 août 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Premier League Manchester City-Bournemouth

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Détenteurs d’abonnements de saison et debentures : Les détenteurs actuels d’abonnements conservent leur siège ou remettent à disposition du club les rencontres qu’ils n’utiliseront pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles sur le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries aléatoires réservées aux membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une fenêtre définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges officiels de billets (revente) : Si un match est à guichets fermés, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter les billets retournés à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Manchester City contre Bournemouth ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories, entre Adultes, Juniors (généralement U18 ou U21), Étudiants et Seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les sièges centraux sur les côtés du terrain et ceux du niveau inférieur affichent des tarifs premium, tandis que les places en niveau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafonnement obligatoire à 30 £ du prix des billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux détenteurs d’abonnements les mieux classés, avec un maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages pour les adhésions de base.

Forme

Historique des confrontations récentes

Nouvelles des équipes et effectifs