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Comment obtenir des billets pour Manchester City - Bournemouth : prix de Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

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Tout ce qu’il faut savoir pour réserver des billets pour le match d’ouverture de saison de Manchester City à l’Etihad

L’après-Pep débute véritablement le dimanche 23 août, lorsque Enzo Maresca mènera Manchester City sur la pelouse de l’Etihad Stadium pour son premier match de Premier League de la saison contre Bournemouth, et vous pourriez y être en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Manchester City n’est pas le seul club à avoir changé d’entraîneur, puisque Marco Rose a pris les rênes à Bournemouth, tandis qu’Andoni Iraola est parti plus au nord pour devenir le nouvel entraîneur de Liverpool.

Affronter Bournemouth rappellera de mauvais souvenirs aux supporters de Manchester City, car leur match nul 1-1 contre les Cherries au Vitality Stadium en mai dernier a mis fin à leurs espoirs de reconquérir le titre de Premier League. Cependant, City a dominé à domicile, remportant ses trois derniers matches contre Bournemouth à l’Etihad sur un score cumulé de 12-3.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Manchester City-Bournemouth, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Manchester City et Bournemouth ?

Manchester City reçoit Bournemouth à l’Etihad Stadium de Manchester, avec un coup d’envoi programmé à 14 heures BST, le dimanche 23 août.

crest
Premier League - Journée 1
Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour Manchester City-Bournemouth en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitalité, le tout géré via le portail de billetterie officiel de chaque club ou ses partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illégale et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

  • Détenteurs d’abonnements de saison et debentures : Les détenteurs actuels d’abonnements conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.
  • Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente traditionnelles en ligne, sur le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.
  • Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter les billets remis en vente à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.
  • Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Manchester City-Bournemouth ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

  • Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre Adultes, Juniors (généralement U18 ou U21), Étudiants et Seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.
  • Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple, catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.
  • Emplacement du siège : Les places centrales le long du terrain et celles des tribunes inférieures sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges des tribunes supérieures derrière les buts offrent des options plus abordables.
  • Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active au club pour participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux détenteurs d’abonnements de saison les mieux classés, avec le maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ou dans les tirages réservés aux adhésions de base.

Forme

MCI

MCI - Forme

AVL
D1-2
INT
D1-1
KLA
V1-3
ATM
V3-1
ARS
D3-0
But marqué (encaissé)
8/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BOU

BOU - Forme

FCP
V4-1
FCA
V2-5
GEN
V10-1
BET
N2-2
M05
D2-1
But marqué (encaissé)
22/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Historique récent des confrontations directes

Face à face

Manchester CityNulBournemouth
3
1
1
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FDM
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FDM
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FDM
FA Cup
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FDM
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FDM
10Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué5/5

Infos d’équipe et effectifs

Manchester City vs Bournemouth Équipes probables

Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formation
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU

Entraineur

  • E. Maresca

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
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