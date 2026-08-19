L’après-Pep débute véritablement le dimanche 23 août, lorsque Enzo Maresca mènera Manchester City sur la pelouse de l’Etihad Stadium pour son premier match de Premier League de la saison contre Bournemouth, et vous pourriez y être en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Manchester City n’est pas le seul club à avoir changé d’entraîneur, puisque Marco Rose a pris les rênes à Bournemouth, tandis qu’Andoni Iraola est parti plus au nord pour devenir le nouvel entraîneur de Liverpool.

Affronter Bournemouth rappellera de mauvais souvenirs aux supporters de Manchester City, car leur match nul 1-1 contre les Cherries au Vitality Stadium en mai dernier a mis fin à leurs espoirs de reconquérir le titre de Premier League. Cependant, City a dominé à domicile, remportant ses trois derniers matches contre Bournemouth à l’Etihad sur un score cumulé de 12-3.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Manchester City-Bournemouth, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Manchester City et Bournemouth ?

Manchester City reçoit Bournemouth à l’Etihad Stadium de Manchester, avec un coup d’envoi programmé à 14 heures BST, le dimanche 23 août.

Premier League - Journée 1 23 août 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour Manchester City-Bournemouth en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitalité, le tout géré via le portail de billetterie officiel de chaque club ou ses partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illégale et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Détenteurs d’abonnements de saison et debentures : Les détenteurs actuels d’abonnements conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente traditionnelles en ligne, sur le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter les billets remis en vente à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Manchester City-Bournemouth ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre Adultes, Juniors (généralement U18 ou U21), Étudiants et Seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple, catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long du terrain et celles des tribunes inférieures sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges des tribunes supérieures derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active au club pour participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux détenteurs d’abonnements de saison les mieux classés, avec le maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ou dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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