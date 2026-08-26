Málaga affronte Villarreal le mercredi 16 septembre 2026 à l'Estadio La Rosaleda, à Málaga.

Villarreal se rend en Andalousie avec l'ambition de décrocher de précieux points à l'extérieur dans sa course à une place qualificative pour l'Europe au classement du championnat. Cette affiche ravive une rivalité historique de l'élite entre les deux équipes, qui se sont affrontées pour la dernière fois en Liga en avril 2018, lorsque Málaga s'était imposé 1-0 à domicile.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Málaga contre Villarreal, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Málaga - Villarreal en Liga ?

Málaga - Villarreal débute à l'Estadio La Rosaleda, à Málaga.

LaLiga - Journée 6 16 sept. 2026 - 09:00 Estadio La Rosaleda

Comment acheter des billets pour Málaga - Villarreal en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match de Liga Málaga CF vs Villarreal CF du 16 septembre 2026 à l'Estadio La Rosaleda, plusieurs options s'offrent à vous :

1. Portail officiel de billetterie du Málaga CF

Le portail officiel de billetterie du Málaga CF ( entradas.malagacf.com ) ou le site principal du club ( malagacf.com ). Les ventes officielles au grand public ouvrent généralement 1 à 2 semaines avant la date de la rencontre. Acheter directement auprès du club recevant garantit la validité des billets à leur prix facial.

2. Guichet physique du stade (sur place)

Vous pouvez acheter les places restantes directement au guichet du stade pendant la semaine du match ou le jour du match, sous réserve de disponibilité.

3. Plateformes secondaires de revente

Si les places officielles en admission générale sont épuisées, des plateformes secondaires comme StubHub proposent des options de revente.

Les billets sont souvent mis en vente plus tôt sur les sites de revente par des abonnés ou des revendeurs.

Les prix sont déterminés par la demande des vendeurs et sont généralement plus élevés que le prix facial.

Combien coûtent les billets pour Málaga - Villarreal en Liga ?

Les prix des billets pour le match de Liga Málaga CF vs Villarreal CF du 16 septembre 2026 à l'Estadio La Rosaleda varient selon que vous achetiez directement via les canaux officiels ou sur des plateformes secondaires :

Billets officiels du club (prix facial) : Les billets standards en admission générale vendus directement par le Málaga CF vont généralement de 30 € à 75 € , selon la tribune et la catégorie de siège (par exemple, derrière les buts ou tribune latérale principale).

Offres officielles hospitality / VIP : Les places premium et les options avec salon VIP via les ventes officielles commencent à environ 120 € à 200 € .

Plateformes secondaires de revente : Sur les sites d'échange de billets comme StubHub, les prix commencent actuellement autour de 75 € à 90 € pour les places les moins chères, avec des billets affichés en moyenne jusqu'à 150 € à 170 € ou plus selon la demande.

Málaga - Villarreal en Liga : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Málaga et Villarreal

Málaga a pris un point lors de ses deux matches de Liga disputés jusqu'ici, et sa série de cinq rencontres, entre compétitions officielles et amicaux, a produit une victoire, deux nuls et deux défaites. Son résultat le plus récent est un match nul 1-1 contre le Deportivo de A Coruna le 24 août. Avant cela, le club s'était incliné 2-0 contre l'Atletico Madrid lors de son ouverture en Liga. La présaison a notamment inclus un nul 2-2 contre Fulham et une victoire 4-2 face à Al-Arabi, même si une défaite 2-1 contre l'AD Ceuta FC figure également dans cette série.

Villarreal arrive avec deux nuls en deux matches de Liga. Ses cinq dernières rencontres ont produit deux victoires, deux nuls et une défaite. Sa sortie la plus récente est le nul 2-2 sur le terrain de l'Atletico Madrid le 23 août. Le club a aussi fait match nul 2-2 contre le Racing Santander lors du week-end d'ouverture. Des victoires amicales contre Galatasaray et Levante ont encadré une défaite 3-1 contre Lens en présaison. Sur l'ensemble de ces cinq matches, Villarreal a marqué sept buts et en a encaissé sept.

Málaga - Villarreal : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Liga le 1er avril 2018, lorsque Málaga s'est imposé 1-0 à La Rosaleda. Sur les cinq derniers face-à-face recensés, Málaga compte deux victoires contre deux pour Villarreal, pour un nul. Les deux équipes se sont également affrontées en amical en août 2017, un match que Málaga a remporté 1-0, et Villarreal s'est imposé 2-0 à domicile en novembre 2017.

Málaga - Villarreal : classement

Au classement actuel de la Liga, Villarreal occupe la neuvième place et Málaga est 16e.