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Comment obtenir des billets pour Lorient - Toulouse : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Lorient affronte Toulouse en Ligue 1. Voici comment réserver vos billets

Lorient affronte Toulouse le samedi 12 septembre 2026 au stade du Moustoir, à Lorient.

Lors de leurs cinq dernières confrontations directes en Ligue 1, l'affiche a été très équilibrée avec deux victoires de chaque côté et un match nul. Les deux clubs cherchent à prendre de l'élan en ce début de saison et à s'installer plus haut au classement après des fins d'exercice disputées lors des saisons précédentes.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Lorient-Toulouse, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Lorient-Toulouse en Ligue 1 ?

Lorient-Toulouse se joue au stade du Moustoir, à Lorient, et les informations officielles de diffusion ne sont pas disponibles à l'heure actuelle pour cette rencontre.

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Ligue 1 - Journée 4
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Comment acheter des billets pour Lorient-Toulouse en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre le FC Lorient et le Toulouse FC au stade du Moustoir, vous pouvez utiliser les principales options suivantes :

  • Site officiel du club : L'option la plus directe et la plus fiable consiste à consulter la billetterie officielle sur le site officiel du FC Lorient. Comme Lorient est l'équipe qui reçoit, les billets sont généralement d'abord mis en vente pour les membres du club et les abonnés, avant une ouverture au grand public selon les disponibilités.
  • Guichet du stade : Si des billets sont encore disponibles à l'approche du match, vous pouvez les acheter directement à la billetterie du stade du Moustoir, à Lorient.
  • Plateformes de revente secondaires : Si les canaux officiels affichent complet, des billets peuvent être trouvés sur des places de marché entre supporters et des agrégateurs de billets secondaires comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Lorient-Toulouse en Ligue 1 ?

Les billets pour la rencontre de Ligue 1 entre le FC Lorient et le Toulouse FC au stade du Moustoir varient généralement en fonction de la catégorie de place choisie.

  • Prix de départ : Sur les places de marché secondaires et les plateformes de revente comme StubHub, les billets commencent généralement autour de 33 € à 36 € pour les places standard en admission générale ou dans les tribunes derrière les buts (comme les virages).
  • Prix moyens : La plupart des places standard dans les tribunes latérales et centrales sont plus chères, avec des tarifs moyens du marché situés autour de 50 € à 55 €.
  • Places premium et VIP : De meilleures vues dans les sections centrales les mieux placées ou des offres hospitalité peuvent coûter nettement plus cher selon les disponibilités et la demande.

Lorient-Toulouse en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Lorient et Toulouse

Lorient a enregistré une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente a été un nul 0-0 contre Nice en Ligue 1 le 22 août, tandis que son résultat le plus lourd sur cette série a été une défaite 4-1 contre Elversberg en match amical le 15 août. L'équipe a toutefois montré des qualités offensives plus tôt pendant la pré-saison, en battant l'UNFP FC 5-1 puis en s'imposant 2-0 à Guingamp. Sur ces cinq matches, Lorient a inscrit neuf buts et en a encaissé sept.

Toulouse compte une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties. Son match le plus récent s'est soldé par une défaite 0-2 à Lyon en Ligue 1 le 22 août. Le club a également perdu 1-2 contre le Hamburger SV en pré-saison, même si les victoires contre Al-Ain et la Real Sociedad ont montré qu'il pouvait répondre présent. Toulouse a marqué cinq buts et en a concédé six sur ces cinq rencontres.

FCL

FCL - Forme

EAG
V0-2
UNF
V5-1
SCO
D2-1
ELV
D4-1
NCE
N0-0
But marqué (encaissé)
9/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
TFC

TFC - Forme

ROD
N1-1
RSO
V2-1
ALA
V0-1
HSV
D1-2
OL
D0-2
But marqué (encaissé)
5/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Lorient-Toulouse : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Ligue 1 le 21 mars 2026, lorsque Toulouse s'est imposé 1-0 à domicile. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 au stade du Moustoir en novembre 2025. Sur leurs cinq derniers matches de Ligue 1, Toulouse s'est imposé deux fois, Lorient a gagné deux fois et une rencontre s'est terminée sur un score de parité, avec un bilan des confrontations directes très équilibré.

Face à face

LorientNulToulouse
0
2
3
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
Lorient badge
Lorient
FCL
0
FDM
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
FDM
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
FDM
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
FDM
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
0
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
FDM
3Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement de Lorient et Toulouse

Au classement actuel de Ligue 1, Lorient est 10e tandis que Toulouse occupe la 16e place.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MarseilleMarseilleOM
110040+43
V
2
LensLensRCL
110052+33
V
3
LilleLilleLIL
110020+23
V
4
LyonLyonOL
110020+23
V
5
MonacoMonacoASM
110010+13
V
6
BrestBrestB29
10102201
N
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
N
8
Le MansLe MansLEM
10102201
N
9
RennesRennesREN
10102201
N
10
LorientLorientFCL
10100001
N
11
NiceNiceNCE
10100001
N
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
N
13
TroyesTroyesTRO
10100001
N
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
D
15
AngersAngersSCO
100102-20
D
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
D
17
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
100125-30
D
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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