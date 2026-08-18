Andoni Iraola est assuré de recevoir un accueil chaleureux lorsqu’il foulera la pelouse d’Anfield pour son premier match officiel à domicile à la tête de Liverpool, le samedi 29 août. Vous pouvez être présent pour assister à l’événement et voir comment Liverpool se comportera face à Nottingham Forest, en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Malgré une cinquième place et une qualification pour la Ligue des champions la saison dernière, Liverpool a réalisé une performance inférieure aux attentes et cela a coûté sa place à Arne Slot. Iraola prend la relève après avoir fait des merveilles avec Bournemouth lors de ses trois saisons au sein du club de la côte sud, les menant de manière remarquable à la 6e place et à l’Europe lors de la dernière campagne.

Nottingham Forest gardera toutefois d’excellents souvenirs de ses récents déplacements à Anfield. Forest s’est imposé lors de ses deux dernières apparitions sur cette pelouse, une première dans ce stade mythique depuis 1963 avec deux victoires consécutives.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Liverpool - Nottingham Forest, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League entre Liverpool et Nottingham Forest ?

Liverpool - Nottingham Forest doit débuter à 12 h 30 BST le samedi 29 août, à Anfield, à Liverpool.

Premier League - Journée 2 29 août 2026 - 07:30 Anfield

Comment acheter des billets pour Liverpool - Nottingham Forest en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitalité, via le portail officiel de chaque club ou ses partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale considérable, de la législation anti-revente illicite et des tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les rencontres auxquelles ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente traditionnelles en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter les billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez des billets de dernière minute, les supporters peuvent également en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Liverpool - Nottingham Forest ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club recevant, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégorie pour les adultes, les juniors (généralement U18 ou U21), les étudiants et les seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge varient d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont vendues à des tarifs premium, tandis que les sièges à l’étage derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle nécessaire : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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