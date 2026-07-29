Comment obtenir des billets pour Liverpool - Nottingham Forest : prix de Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

Andoni Iraola est assuré de recevoir un accueil chaleureux lorsqu’il foulera la pelouse d’Anfield pour son premier match compétitif à domicile à la tête de Liverpool, le samedi 29 août. Vous pourriez être présent pour assister à l’événement et voir comment Liverpool se comportera face à Nottingham Forest, en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Malgré une cinquième place et une qualification pour la Ligue des champions la saison dernière, la performance de Liverpool a été en dessous des attentes et cela a coûté sa place à Arne Slot. Iraola prend la relève, lui qui a fait des merveilles avec Bournemouth pendant ses trois saisons au sein du club de la côte sud, en les menant de manière étonnante à la 6e place et en Europe lors de la dernière campagne.

Nottingham Forest gardera toutefois de bons souvenirs de ses récents déplacements à Anfield. Forest s’est imposé lors de ses deux dernières apparitions là-bas, la première fois qu’il enchaîne deux victoires de suite dans cette enceinte emblématique depuis 1963.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Liverpool - Nottingham Forest, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League entre Liverpool et Nottingham Forest ?

Liverpool - Nottingham Forest doit débuter à 12h30 BST le samedi 29 août, à Anfield, à Liverpool.

Premier League - Journée 2 29 août 2026 - 07:30 Anfield

Comment acheter des billets pour Liverpool - Nottingham Forest en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements, en passant par les offres hospitalité, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et des tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles aux billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez à obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Liverpool - Nottingham Forest ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tarifs selon l’âge et réductions : La plupart des clubs proposent des tarifs différenciés entre Adultes, Juniors (généralement moins de 18 ou 21 ans), Étudiants et Seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige face aux rivaux du top 6 ou lors d’un derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places situées au centre le long de la touche et dans les tribunes inférieures sont plus chères, tandis que les sièges des tribunes supérieures derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Bien que les billets visiteurs soient plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés, avec le maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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