Andoni Iraola est assuré de recevoir un accueil chaleureux lorsqu’il foulera la pelouse d’Anfield pour son premier match officiel à domicile à la tête de Liverpool, le samedi 29 août. Vous pouvez assister à l’événement et voir comment les Reds du Mersey se comporteront contre Nottingham Forest, en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Malgré une cinquième place et une qualification pour la Ligue des champions la saison dernière, Liverpool a réalisé une performance inférieure aux attentes et cela a coûté son poste à Arne Slot. Iraola prend le relais, lui qui a fait des merveilles avec Bournemouth durant ses trois saisons au sein du club de la côte sud, le menant de façon remarquable à la 6e place et à l’Europe lors de la dernière campagne.

Nottingham Forest gardera toutefois de très bons souvenirs de ses récents déplacements à Anfield. Forest s’est imposé lors de ses deux dernières apparitions sur cette pelouse, une première avec deux victoires consécutives dans ce stade mythique depuis 1963.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Liverpool contre Nottingham Forest, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Liverpool et Nottingham Forest ?

Liverpool contre Nottingham Forest doit débuter à 12 h 30 BST le samedi 29 août, à Anfield, à Liverpool.

Premier League - Journée 2 29 août 2026 - 07:30 Anfield

Comment acheter des billets pour Liverpool contre Nottingham Forest en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements et aux offres d’hospitalité, via le portail de billetterie officiel de chaque club ou des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et des tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches qu’ils n’utiliseront pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter les billets remis en vente à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour tenter d’obtenir des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Liverpool contre Nottingham Forest ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent des tarifs échelonnés pour les catégories adulte, junior (généralement U18 ou U21), étudiant et senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A et affichent les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long du terrain et celles des tribunes basses sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges en tribunes hautes derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec une confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés, disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages au sort réservés aux adhésions de base.

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