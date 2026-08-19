Andoni Iraola est assuré de recevoir un accueil chaleureux lorsqu’il foulera la pelouse d’Anfield pour son premier match officiel à domicile à la tête de Liverpool, le samedi 29 août. Vous pourriez être là pour assister à l’événement et voir comment les Reds de la Mersey se comporteront face à Nottingham Forest, en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Malgré une cinquième place et une qualification pour la Ligue des champions la saison dernière, la performance de Liverpool a été en deçà des attentes et cela a coûté sa place à Arne Slot. Iraola prend la relève après avoir fait des merveilles avec Bournemouth lors de ses trois saisons au sein du club de la côte sud, en les menant de manière remarquable à la 6e place et à l’Europe lors de la dernière campagne.

Nottingham Forest gardera toutefois de bons souvenirs de ses récents déplacements à Anfield. Forest s’est imposé lors de ses deux dernières apparitions sur cette pelouse, une première avec deux victoires consécutives dans ce stade emblématique depuis 1963.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Liverpool vs Nottingham Forest, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League Liverpool vs Nottingham Forest ?

Liverpool vs Nottingham Forest doit débuter à 12 h 30 BST le samedi 29 août, à Anfield, à Liverpool.

Premier League - Journée 2 29 août 2026 - 07:30 Anfield

Comment acheter des billets de Premier League pour Liverpool vs Nottingham Forest ?

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, gérées via le portail officiel de chaque club ou ses partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illégale et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés & debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent les matches qu’ils n’utilisent pas au club.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries à tirage au sort pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une fenêtre définie plusieurs semaines avant le match pour participer au tirage.

Bourses officielles aux billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez à obtenir des billets de dernière minute, les supporters peuvent également acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Liverpool vs Nottingham Forest ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge & tarifs réduits : La plupart des clubs proposent des tarifs par catégories pour les adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A et affichent les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long du terrain et celles du niveau inférieur sont vendues à des tarifs premium, tandis que les places de l’anneau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club afin d’accéder aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec une confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Bien que les billets visiteurs soient plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés disposant du maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages au sort des adhésions de base.

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