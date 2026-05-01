Comment obtenir des billets pour Liverpool - Chelsea : tarifs, informations sur la rencontre, horaire du coup d’envoi et autres détails utiles

Liverpool accueille Chelsea à Anfield le samedi 9 mai dans un match décisif pour la fin de saison, avec une place en Ligue des champions et un ticket pour le top 4 en jeu.

Liverpool occupe actuellement la 4e place de la Premier League tandis que Chelsea est 8e, les Reds étant engagés dans une lutte acharnée avec Manchester United et Aston Villa pour décrocher une place en Ligue des champions pour la saison prochaine.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix.

Quand se déroule Liverpool - Chelsea en Premier League ?

Comment acheter des billets pour Liverpool - Chelsea en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matchs de Premier League : billets unitaires, abonnements saison et formules hospitalité, toutes accessibles via le portail officiel du club.

Les clubs anglais distribuent généralement les places en trois temps :

Tout d’abord, les abonnés sont prioritaires. Ensuite, aux abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile, selon leur nombre de points de fidélité. Enfin, le grand public peut accéder aux places restantes lors de la vente générale.

Pour les billets de dernière minute, les supporters se tournent souvent vers des plateformes de revente telles que StubHub.

Que attendre du match Liverpool-Chelsea ?

Liverpool est en pleine course pour une place dans le top 4, détenant actuellement un léger avantage sur Aston Villa. Les Reds ont fait preuve d’une grande résilience à domicile, s’imposant récemment 3-1 face à Crystal Palace le 25 avril, une performance qui leur a donné un coup de pouce bien nécessaire après leur élimination décevante en quarts de finale de la Ligue des champions face au PSG plus tôt dans le mois.

De leur côté, les Blues, en quête de rédemption après un exercice domestique laborieux, veulent créer un élan positif avant la finale de la FA Cup. Irréguliers en Premier League, ils ont récemment chuté 3-0 à Brighton le 21 avril, mais ont déjà démontré leur capacité à élever leur niveau de jeu, comme lors de leur succès 2-1 à Stamford Bridge le 4 octobre.

Les observateurs prêteront une attention particulière à Mohamed Salah, déterminé à propulser Liverpool vers le top 4, tandis que Chelsea misera sur l’inventivité de Cole Palmer pour percer une arrière-garde des Reds parfois friable sous pression.

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