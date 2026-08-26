Levante affronte l’Athletic Bilbao le mercredi 16 septembre 2026 à l’Estadio Ciudad de Valencia, à Valence.

Ce choc de première division met aux prises deux équipes espagnoles historiquement bien établies, qui cherchent à prendre de précieux points en championnat dès le début de la saison 2026-27. Leur précédente confrontation, en février 2026, s’était soldée par une victoire spectaculaire 4-2 de l’Athletic Club à San Mamés.

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Levante - Athletic Bilbao, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Levante - Athletic Bilbao en Liga ?

Levante - Athletic Bilbao se joue à l’Estadio Ciudad de Valencia, à Valence, avec un horaire de coup d’envoi qui reste à confirmer dans les programmes officiels de diffusion pour cette rencontre de Liga.

LaLiga - Journée 6 16 sept. 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Comment acheter des billets pour Levante - Athletic Bilbao en Liga ?

Vous pouvez acheter des billets pour le match Levante UD - Athletic Bilbao du 16 septembre 2026, à l’Estadio Ciutat de València, via quelques canaux officiels et secondaires :

Canaux officiels directs

Portail officiel de billetterie de Levante UD : La source principale et la plus sûre est directement le site officiel de Levante UD (l’équipe qui reçoit) ou les guichets du stade de l’Estadio Ciutat de València.

Portail officiel de billetterie de l’Athletic Club : Les supporters visiteurs peuvent consulter le site officiel de l’Athletic Bilbao pour l’allocation spécifiquement réservée aux supporters à l’extérieur.

Places de marché secondaires et de revente

Si les billets officiels pour le grand public sont épuisés, des billets peuvent être proposés sur des plateformes d’agrégation et de revente comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Levante - Athletic Bilbao en Liga ?

Le prix des billets de Liga pour Levante - Athletic Bilbao du 16 septembre 2026 varie selon que vous achetez via les canaux officiels du club ou via des plateformes secondaires de revente :

Billets officiels directs (guichets / site web de Levante UD)

Places standard : Les billets au tarif facial pour les matches de Liga à l’Estadio Ciutat de València commencent généralement entre 30 € et 50 € pour les virages et coins de tribune ( Gol Norte et Gol Sur ).

Tribunes latérales et places premium : Les tribunes centrales latérales ( Tribuna et Preferencia ) se situent généralement entre 60 € et 110 € , selon la catégorie et la proximité de la pelouse.

Revente et places de marché secondaires

Sur les sites d’échange de billets comme StubHub, les prix commencent actuellement autour de :

Revente d’entrée de gamme : Les prix de départ sur les principales plateformes d’agrégation et de revente débutent actuellement autour de 140 € à 150 € (environ 163 $) pour des places de catégorie de base.

Fourchette moyenne en revente : Les places de catégories intermédiaires à supérieures sur les plateformes de revente se situent généralement entre 190 € et 220 €+ , en fonction de la demande du marché et des frais de service.

Levante - Athletic Bilbao en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

Forme de Levante et de l’Athletic Bilbao

Levante a pris un point sur ses cinq derniers matches, avec un match nul, une victoire et trois défaites sur cette série. Son seul résultat en Liga a été un nul 0-0 contre Osasuna le 24 août, après une défaite 3-0 face à l’Espanyol lors du week-end d’ouverture de la saison. Avant le début de la campagne officielle, Levante s’est incliné 1-0 contre Villarreal en amical et a battu Albacete 2-1. Son unique autre victoire de pré-saison comprenait également un succès 1-0 contre Al Qadsiah. Sur ces cinq matches, Levante a marqué trois buts et en a encaissé trois.

L’Athletic Bilbao arrive avec une victoire sur ses cinq derniers matches. Son seul succès est intervenu lors d’un match amical de pré-saison contre Burgos CF, remporté 3-0. Sa sortie la plus récente a été une défaite à domicile 1-3 contre Séville en Liga le 22 août, et le club s’est également incliné 3-1 contre le Real Zaragoza et 1-0 contre l’Atalanta en matches amicaux. Bilbao a aussi perdu 3-1 contre Marseille plus tôt durant la pré-saison. Sur ces cinq matches, Bilbao a marqué six buts et en a encaissé huit.

Levante - Athletic Bilbao : confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 8 février 2026, lorsque l’Athletic Bilbao s’est imposé 4-2 à domicile en Liga. Avant cela, Levante avait reçu l’Athletic Bilbao en novembre 2025, avec une victoire 2-0 des visiteurs à l’Estadio Ciudad de Valencia. Sur les cinq dernières confrontations directes de ce jeu de données, l’Athletic Bilbao s’est imposé à trois reprises, avec un match nul et un autre résultat également enregistré, entre la Liga et un match de Coupe du Roi.