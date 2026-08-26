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Comment obtenir des billets pour Levante - Athletic Bilbao : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Levante affronte l’Athletic Bilbao en Liga. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Levante affronte l’Athletic Bilbao le mercredi 16 septembre 2026 à l’Estadio Ciudad de Valencia, à Valence.

Ce choc de première division met aux prises deux équipes espagnoles historiquement bien établies, qui cherchent à prendre de précieux points en championnat dès le début de la saison 2026-27. Leur précédente confrontation, en février 2026, s’était soldée par une victoire spectaculaire 4-2 de l’Athletic Club à San Mamés.

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Levante - Athletic Bilbao, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Levante - Athletic Bilbao en Liga ?

Levante - Athletic Bilbao se joue à l’Estadio Ciudad de Valencia, à Valence, avec un horaire de coup d’envoi qui reste à confirmer dans les programmes officiels de diffusion pour cette rencontre de Liga.

crest
LaLiga - Journée 6
Estadio Ciudad de Valencia

Comment acheter des billets pour Levante - Athletic Bilbao en Liga ?

Vous pouvez acheter des billets pour le match Levante UD - Athletic Bilbao du 16 septembre 2026, à l’Estadio Ciutat de València, via quelques canaux officiels et secondaires :

Canaux officiels directs

  • Portail officiel de billetterie de Levante UD : La source principale et la plus sûre est directement le site officiel de Levante UD (l’équipe qui reçoit) ou les guichets du stade de l’Estadio Ciutat de València.
  • Portail officiel de billetterie de l’Athletic Club : Les supporters visiteurs peuvent consulter le site officiel de l’Athletic Bilbao pour l’allocation spécifiquement réservée aux supporters à l’extérieur.

Places de marché secondaires et de revente

  • Si les billets officiels pour le grand public sont épuisés, des billets peuvent être proposés sur des plateformes d’agrégation et de revente comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Levante - Athletic Bilbao en Liga ?

Le prix des billets de Liga pour Levante - Athletic Bilbao du 16 septembre 2026 varie selon que vous achetez via les canaux officiels du club ou via des plateformes secondaires de revente :

Billets officiels directs (guichets / site web de Levante UD)

  • Places standard : Les billets au tarif facial pour les matches de Liga à l’Estadio Ciutat de València commencent généralement entre 30 € et 50 € pour les virages et coins de tribune (Gol Norte et Gol Sur).
  • Tribunes latérales et places premium : Les tribunes centrales latérales (Tribuna et Preferencia) se situent généralement entre 60 € et 110 €, selon la catégorie et la proximité de la pelouse.

Revente et places de marché secondaires

Sur les sites d’échange de billets comme StubHub, les prix commencent actuellement autour de :

  • Revente d’entrée de gamme : Les prix de départ sur les principales plateformes d’agrégation et de revente débutent actuellement autour de 140 € à 150 € (environ 163 $) pour des places de catégorie de base.
  • Fourchette moyenne en revente : Les places de catégories intermédiaires à supérieures sur les plateformes de revente se situent généralement entre 190 € et 220 €+, en fonction de la demande du marché et des frais de service.

Levante - Athletic Bilbao en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

Forme de Levante et de l’Athletic Bilbao

Levante a pris un point sur ses cinq derniers matches, avec un match nul, une victoire et trois défaites sur cette série. Son seul résultat en Liga a été un nul 0-0 contre Osasuna le 24 août, après une défaite 3-0 face à l’Espanyol lors du week-end d’ouverture de la saison. Avant le début de la campagne officielle, Levante s’est incliné 1-0 contre Villarreal en amical et a battu Albacete 2-1. Son unique autre victoire de pré-saison comprenait également un succès 1-0 contre Al Qadsiah. Sur ces cinq matches, Levante a marqué trois buts et en a encaissé trois.

L’Athletic Bilbao arrive avec une victoire sur ses cinq derniers matches. Son seul succès est intervenu lors d’un match amical de pré-saison contre Burgos CF, remporté 3-0. Sa sortie la plus récente a été une défaite à domicile 1-3 contre Séville en Liga le 22 août, et le club s’est également incliné 3-1 contre le Real Zaragoza et 1-0 contre l’Atalanta en matches amicaux. Bilbao a aussi perdu 3-1 contre Marseille plus tôt durant la pré-saison. Sur ces cinq matches, Bilbao a marqué six buts et en a encaissé huit.

LEV

LEV - Forme

ALQ
V1-0
ALB
V2-1
VIL
D1-0
ESP
D3-0
OSA
N0-0
But marqué (encaissé)
3/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
ATH

ATH - Forme

BUR
V0-3
OM
D3-1
ATA
D1-0
RZA
D3-1
SEV
D1-3
But marqué (encaissé)
6/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Levante - Athletic Bilbao : confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 8 février 2026, lorsque l’Athletic Bilbao s’est imposé 4-2 à domicile en Liga. Avant cela, Levante avait reçu l’Athletic Bilbao en novembre 2025, avec une victoire 2-0 des visiteurs à l’Estadio Ciudad de Valencia. Sur les cinq dernières confrontations directes de ce jeu de données, l’Athletic Bilbao s’est imposé à trois reprises, avec un match nul et un autre résultat également enregistré, entre la Liga et un match de Coupe du Roi.

Face à face

LevanteNulAthletic Bilbao
0
1
4
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
4
Levante badge
Levante
LEV
2
FDM
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FDM
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
3
Levante badge
Levante
LEV
1
FDM
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FDM
Coupe du Roi
Levante badge
Levante
LEV
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FDM
3Buts marqués10
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement de Levante et de l’Athletic Bilbao

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC SévilleFC SévilleSEV
220052+36
V
V
2
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
N
V
4
Atlético MadridAtlético MadridATM
211042+24
N
V
5
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110050+53
V
6
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
210142+23
D
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
N
N
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
N
N
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
N
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
N
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
D
N
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
N
D
15
FC ValenceFC ValenceVAL
201101-11
D
N
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
N
D
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
N
D
18
ElcheElcheELC
201116-51
D
N
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
D
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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