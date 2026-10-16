Le plus grand rendez-vous du baseball revient en octobre, avec le coup d’envoi des World Series 2026 prévu le vendredi 23 octobre.

Le vainqueur de la Ligue nationale est déjà connu : les Milwaukee Brewers ont créé la surprise en remportant les quatre matchs de leur série face aux Los Angeles Dodgers, doubles champions en titre, lors de la série de championnat de la Ligue nationale. Ils ont ainsi mis fin aux espoirs de Los Angeles de décrocher un troisième titre consécutif et se sont qualifiés pour les World Series pour la première fois depuis 1982.

Milwaukee attend désormais le vainqueur de la série de championnat de la Ligue américaine, dans laquelle les Cleveland Guardians mènent 2-1 face aux Tampa Bay Rays. Avec le meilleur bilan de saison régulière de la Major League Baseball, 103 victoires pour 59 défaites, les Brewers se sont assuré l’avantage du terrain pour les World Series.

Quand auront lieu les World Series 2026 ?

Date et heure Match Lieu Billets Vendredi 23 octobre World Series, match 1 : champion de la Ligue américaine (CLE ou TB) chez les Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, Wisconsin) Billets Samedi 24 octobre World Series, match 2 : champion de la Ligue américaine (CLE ou TB) chez les Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, Wisconsin) Billets Lundi 26 octobre World Series, match 3 : Milwaukee Brewers chez le champion de la Ligue américaine Progressive Field (CLE) ou Tropicana Field (TB) Billets Mardi 27 octobre World Series, match 4 : Milwaukee Brewers chez le champion de la Ligue américaine Progressive Field (CLE) ou Tropicana Field (TB) Billets Mercredi 28 octobre* World Series, match 5 : Milwaukee Brewers chez le champion de la Ligue américaine Progressive Field (CLE) ou Tropicana Field (TB) Billets Vendredi 30 octobre* World Series, match 6 : champion de la Ligue américaine (CLE ou TB) chez les Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, Wisconsin) Billets Samedi 31 octobre* World Series, match 7 : champion de la Ligue américaine (CLE ou TB) chez les Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, Wisconsin) Billets

*Matchs disputés uniquement si nécessaire. Les World Series suivent un format 2-3-2 : l’équipe ayant obtenu le meilleur bilan en saison régulière 2026 accueille les matchs 1, 2, 6 et 7. Les deux équipes participantes ne seront confirmées qu’après la fin des séries de championnat des Ligues américaine et nationale, durant la semaine du 19 au 20 octobre. Revenez consulter cette page à l’approche de la date pour connaître les affiches exactes et les horaires des premiers lancers.

Où acheter des billets pour les World Series 2026 ?

Il est difficile d’obtenir des billets pour les World Series par les canaux officiels.

Les offres de billets pour les phases finales sont en grande partie vendues aux abonnés de chaque équipe bien avant octobre. Une fois un club éliminé, les billets restants disparaissent en quelques heures.

Les billets pour les matchs à domicile de Milwaukee sont en vente : les annonces pour les matchs 1, 2, 6 et 7 à l’American Family Field sont déjà en ligne depuis que les Brewers ont remporté la Ligue nationale.

Les billets pour les matchs à domicile du champion de la Ligue américaine ne sont pas encore en vente : les annonces pour les matchs 3, 4 et 5 seront publiées dès la fin de la série de championnat entre Cleveland et Tampa Bay.

Si vous avez du mal à obtenir des billets, vous pouvez également vous tourner vers le marché de la revente pour en trouver à la dernière minute. Veillez à vérifier les conditions générales de toute plateforme de revente sur laquelle vous achetez.

Combien coûtent les billets pour les World Series 2026 ?

Les prix des billets pour les World Series sur le marché de la revente dépendent fortement de la taille des marchés concernés et du temps écoulé depuis le dernier titre des équipes.

Milwaukee disputant ses premières World Series depuis 44 ans, la demande locale dans le Wisconsin bat déjà des records pour la franchise.

Les dernières années donnent un point de comparaison :

2023 : pour deux équipes issues de marchés plus modestes, le prix moyen était d’environ 685 $ par billet.

2024 : l’affrontement historique entre les Dodgers et les Yankees, deux équipes de grands marchés, a fait grimper les prix d’entrée pour le match 1 au-delà de 1 300 $, tandis que la moyenne pour la série dépassait 1 400 $.

2025 : des affiches plus équilibrées ont vu les prix d’entrée se stabiliser entre 650 $ et 900 $.

Fourchettes de prix attendues pour 2026 :

Places debout et sièges des tribunes supérieures : environ 650 à 950 $ pour les premiers matchs.

Matchs à fort enjeu ou disputés le week-end : les prix d’entrée devraient dépasser 1 200 à 1 800 $, particulièrement pour les matchs 1 et 2 à Milwaukee.

Sièges des espaces club et des loges près des abris des joueurs : ils atteignent régulièrement des sommes à quatre ou cinq chiffres, particulièrement pour les éventuels matchs décisifs 6 et 7.

Tout savoir sur les World Series

Les World Series sont la série de matchs qui désigne le champion de la Major League Baseball. Elles opposent les vainqueurs des Ligues américaine et nationale. Disputées pour la première fois en 1903, elles constituent le plus ancien championnat toujours organisé dans le sport professionnel majeur nord-américain. Le vainqueur reçoit le trophée du commissaire. Les New York Yankees détiennent le record avec 27 titres.

L’édition 2026 suit le format habituel au meilleur des sept matchs, selon une répartition 2-3-2 : l’équipe ayant obtenu le meilleur bilan en saison régulière accueille les matchs 1 et 2, puis les matchs 6 et 7 si nécessaire. L’autre équipe accueille les matchs 3 et 4, ainsi qu’un éventuel match 5. Cette année, le calendrier des phases finales est resserré autour d’octobre : le tour de la Wild Card commence le 29 septembre, les séries de division le 3 octobre et les séries de championnat le 11 octobre, avant le début des World Series le 23 octobre. Tous les matchs sont diffusés sur FOX aux États-Unis, ainsi que sur FOX Deportes pour la couverture en espagnol et FOX One pour la diffusion en streaming.

À l’approche d’octobre, la grande question est de savoir si les Dodgers parviendront à décrocher un troisième titre consécutif, un exploit qu’aucune équipe n’a réalisé depuis les Yankees, sacrés trois fois de suite de 1998 à 2000. Que Los Angeles y parvienne ou qu’une autre équipe comme les Brewers, les Red Sox ou les Braves se distingue, GOAL mettra cette page à jour avec l’affiche confirmée, le lieu et les informations sur les billets dès la fin des séries de championnat.