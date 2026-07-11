Comment obtenir des billets pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football 2026 : Norvège - Angleterre, Argentine - Suisse… Qui rejoindra la France et l'Espagne en demi-finales ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 atteint son apogée.

La série de confrontations spectaculaires et haletantes à travers l’Amérique du Nord se poursuit aujourd’hui.

L’élimination des trois pays coorganisateurs, ainsi que la sortie surprise du quintuple champion du monde brésilien dès les huitièmes de finale, a rebattu les cartes.

La France a dominé le Maroc et l’Espagne a écarté la Belgique, ne laissant plus que deux affiches pour les quarts : Norvège - Angleterre et Argentine - Suisse.

GOAL vous fournit toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026 : comment réserver vos places pour les quarts de finale, leur prix et bien plus encore.

Qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Date Rencontre (heure locale du coup d’envoi) Lieu Résultat final / Billets Jeudi 9 juillet France - Maroc (16 h, heure de l’Est) Gillette Stadium (Boston) La France s'est imposée 2-0 Vendredi 10 juillet Espagne - Belgique (12 h, heure du Pacifique) SoFi Stadium (Los Angeles) L’Espagne s’est imposée 2-1 Samedi 11 juillet Norvège - Angleterre (17 h, heure de l’Est) Hard Rock Stadium (Miami) Billets Samedi 11 juillet Argentine - Suisse (20 h CDT) Arrowhead Stadium (Kansas City) Billets

Comment acheter des billets pour les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes phases, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés.

Les plateformes de revente telles que StubHub peuvent également proposer des places de dernière minute ; vérifiez toujours leurs conditions de vente avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les tarifs évoluent au fil des phases de vente, mais les places pour les quarts de finale restants étaient initialement proposées entre 275 et 1 690 dollars, selon le stade, comme indiqué ci-dessous :

Site Prix facial Prix moyen de revente Billets Hard Rock Stadium (Miami) 295 $ – 1 690 $ 1 955 $ – 8 500 $+ Billets Arrowhead Stadium (Kansas City) 275 $ – 1 125 $ 3 900 $ – 10 000 $ Billets

Que attendre des quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar a donné lieu à des quarts de finale mémorables. Le Brésil et le Portugal, deux favoris, ont tous deux été éliminés de manière spectaculaire, respectivement par la Croatie et le Maroc.

La France a ensuite validé son billet au terme d’un duel titanesque face à l’Angleterre, tandis que, lors de la tristement célèbre « bataille de Lusail », où un record de 18 cartons jaunes et un carton rouge a été battu, l’Argentine a dû recourir aux prolongations pour venir à bout d’une équipe néerlandaise tenace et déterminée.

Le tournoi de 2026 a déjà réservé son lot de surprises, chamboulant totalement le tableau. La France et l’Espagne ont déjà leur billet pour le dernier carré, mais qui les rejoindra ?

Le Brésil, grand favori, a été éliminé après une défaite surprenante 2-1 en huitièmes de finale face à la Norvège d’Erling Haaland, ce qui promet un choc titanesque en quarts de finale pour les Norvégiens contre l’Angleterre (qui a de justesse battu le Mexique, co-organisateur, 3-2 lors d’un match mémorable à l’Azteca). Dans la partie basse du tableau, l’Argentine a signé l’un des plus grands retournements de situation de l’histoire en battant l’Égypte 3-2. Elle défiera désormais la Suisse, qui a éliminé la Colombie aux tirs au but après un match à suspense.

Trente ans après le record établi par l’édition 1994 aux États-Unis, cette Coupe du monde élargie à 48 équipes s’annonce déjà comme la plus grande, la plus bruyante et la plus imprévisible de l’histoire.

Classement actualisé du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026

Après avoir inscrit son huitième but du tournoi lors du quart de finale France-Maroc, Kylian Mbappé a repris la tête du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à égalité avec Lionel Messi.

Joueur (Équipe) Nombre de buts Prochain match – Billets Kylian Mbappé (France) 8 prochain match : Espagne – Billets Lionel Messi (Argentine) 8 contre la Suisse – Billets Erling Haaland (Norvège) 7 contre l’Angleterre – Billets Harry Kane (Angleterre) 6 contre la Norvège – Billets Ousmane Dembélé (France) 5 contre l’Espagne – Billets Vinícius Júnior (Brésil) 4 Éliminé Jude Bellingham (Angleterre) 4 Norvège – Billets Julián Quiñones (Mexique) 4 Éliminé Ismaïla Sarr (Sénégal) 4 Éliminé Mikel Oyarzabal (Espagne) 4 contre la France – Billets

Quels stades accueilleront les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?