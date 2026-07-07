La Coupe du monde de la FIFA 2026 atteint son point d’ébullition.

Alors que les huitièmes de finale sont désormais bien entamés, le tableau a été complètement bouleversé, promettant des affrontements spectaculaires à travers l’Amérique du Nord du 9 au 11 juillet.

L’élimination des trois pays coorganisateurs, ainsi que la sortie surprise du Brésil, quintuple champion du monde, a rebattu les cartes : les affiches France-Maroc, Norvège-Angleterre et Espagne-Belgique sont d’ores et déjà actées.

Trois des quatre branches du tableau sont désormais connues, promettant des duels de haut vol, tandis que les dernières places seront âprement disputées.

Qui s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Date Match Lieu Billets Jeudi 9 juillet France - Maroc Gillette Stadium (Boston) Billets Vendredi 10 juillet Espagne - Belgique SoFi Stadium (Los Angeles) Billets Samedi 11 juillet Norvège - Angleterre Hard Rock Stadium (Miami) Billets Samedi 11 juillet Argentine/Égypte – Suisse/Colombie Arrowhead Stadium (Kansas City) Billets

Comment acheter des billets pour les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais historiquement bas.

Voici l’essentiel à retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente de ces sites.

Combien coûtent les billets pour les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les tarifs évoluent au gré des différentes phases de vente, mais les places pour les quatre quarts de finale étaient initialement proposées entre 275 et 1 690 dollars, selon l’enceinte, comme suit :

Site Prix facial Prix moyen de revente Billets SoFi Stadium (Los Angeles) 410 $ – 1 690 $ 4 760 $ – 11 500 $ Billets Hard Rock Stadium (Miami) 295 $ – 1 690 $ 1 955 $ - 8 500 $+ Billets Gillette Stadium (Boston) 275 $ – 1 125 $ 950 $ – 4 500 $ Billets Arrowhead Stadium (Kansas City) 275 $ – 1 125 $ 3 900 $ – 10 000 $ Billets

Que attendre des quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar a offert des quarts de finale mémorables. Le Brésil et le Portugal, deux favoris, ont été éliminés de manière spectaculaire par la Croatie et le Maroc.

La France a ensuite validé son billet au terme d’un duel titanesque face à l’Angleterre, tandis que, lors de la tristement célèbre « bataille de Lusail », marquée par un record de 18 cartons jaunes et un carton rouge, l’Argentine a dû passer par les prolongations pour dominer des Pays-Bas tenaces et déterminés.

Le tournoi de 2026 a déjà offert son lot de rebondissements, bouleversant complètement le tableau de la compétition.

Le Brésil, grand favori, a été éliminé après une défaite surprenante 2-1 en huitièmes de finale face à la Norvège d’Erling Haaland, ce qui ouvre la voie à un choc titanesque en quarts de finale entre les Norvégiens et l’Angleterre (qui a de justesse battu le Mexique, co-organisateur, 3-2 lors d’un match mémorable à l’Azteca).

De son côté, Kylian Mbappé et la France se sont qualifiés sans encombre pour les quarts de finale, où ils disputeront une revanche très attendue de leur demi-finale du Qatar 2022 face à une dangereuse équipe du Maroc.

Comme leurs homologues canadiens et mexicains, les États-Unis ont également été éliminés en huitièmes de finale : la Belgique a facilement disposé des hommes de Pochettino 4-1 à Seattle. Les Diables Rouges défieront l’Espagne, victorieuse du derby ibérique face au Portugal de Cristiano Ronaldo.

Trente ans après le record établi par les États-Unis en 1994, cette édition élargie de 2026 s’annonce déjà comme la Coupe du monde la plus grande, la plus bruyante et la plus imprévisible de l’histoire du football.

Quels stades accueilleront les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?