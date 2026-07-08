La Coupe du monde de la FIFA 2026 entre dans une phase décisive.

Du 9 au 11 juillet, une série de confrontations spectaculaires se profile à travers l’Amérique du Nord.

Avec l’élimination des trois pays coorganisateurs et, plus surprenant, celle du Brésil, quintuple champion du monde, le tableau des quarts de finale a été rebattu : place aux affiches France-Maroc, Espagne-Belgique, Norvège-Angleterre et Argentine-Suisse.

Ces quatre affiches promettent d’être exceptionnelles, et vous pourriez vivre l’action depuis les tribunes pour découvrir quelles équipes décrocheront leur billet pour le dernier carré. GOAL vous fournit toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026 : comment réserver vos places pour les quarts de finale, leurs tarifs et bien plus encore.

Qui s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Date Rencontre (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Jeudi 9 juillet France - Maroc (16 h, heure de l’Est) Gillette Stadium (Boston) Billets Vendredi 10 juillet Espagne - Belgique (12 h, heure du Pacifique) SoFi Stadium (Los Angeles) Billets Samedi 11 juillet Norvège - Angleterre (17 h, heure de l’Est) Hard Rock Stadium (Miami) Billets Samedi 11 juillet Argentine - Suisse (20 h CDT) Arrowhead Stadium (Kansas City) Billets

Comment acheter des billets pour les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes phases, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés.

Les plateformes de revente telles que StubHub peuvent également proposer des places de dernière minute ; vérifiez toujours leurs conditions de vente avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les tarifs évoluent selon les phases de vente, mais les places pour les quatre quarts de finale étaient initialement proposées entre 275 et 1 690 dollars, selon le stade, comme suit :

Site Prix facial Prix moyen de revente Billets SoFi Stadium (Los Angeles) 410 $ – 1 690 $ 4 760 $ – 11 500 $ Billets Hard Rock Stadium (Miami) 295 $ – 1 690 $ 1 955 $ – 8 500 $+ Billets Gillette Stadium (Boston) 275 $ – 1 125 $ 950 $ – 4 500 $ Billets Arrowhead Stadium (Kansas City) 275 $ – 1 125 $ 3 900 $ – 10 000 $ Billets

Que attendre des quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar a offert des quarts de finale mémorables. Les favoris Brésil et Portugal ont été éliminés de façon spectaculaire par la Croatie et le Maroc.

La France s’est qualifiée au terme d’un duel titanesque contre l’Angleterre, tandis que, lors de la tristement célèbre « bataille de Lusail », où un record de 18 cartons jaunes et un carton rouge a été établi, l’Argentine a dû recourir aux prolongations pour venir à bout d’une équipe néerlandaise tenace et déterminée.

Le tournoi de 2026 a déjà offert son lot de rebondissements, bouleversant complètement le tableau de la compétition.

Le Brésil, grand favori, a été éliminé après une défaite surprenante 2-1 en huitièmes de finale face à la Norvège d’Erling Haaland, ce qui ouvre la voie à un choc titanesque en quarts de finale entre les Norvégiens et l’Angleterre (qui a de justesse battu le Mexique, co-organisateur, 3-2 lors d’un match mémorable à l’Azteca).

De son côté, Kylian Mbappé et la France se sont qualifiés sans encombre pour les quarts de finale, où ils disputeront une revanche très attendue de leur demi-finale du Qatar 2022 face à une dangereuse équipe du Maroc.

Comme leurs partenaires organisateurs, le Canada et le Mexique, les États-Unis ont aussi buté au stade des huitièmes de finale : la Belgique a facilement disposé des hommes de Pochettino à Seattle (4-1). Les Diables Rouges défieront l’Espagne, victorieuse du derby ibérique face au Portugal de Cristiano Ronaldo.

Dans le bas du tableau, l’Argentine a réussi l’un des plus grands retournements de situation de l’histoire de la Coupe du monde en battant l’Égypte 3-2. Elle affrontera la Suisse, qui a éliminé la Colombie aux tirs au but, pour une place en demi-finale.

Trente ans après le record établi par les États-Unis en 1994, cette édition élargie de 2026 s’annonce déjà comme la Coupe du monde la plus grande, la plus bruyante et la plus imprévisible de l’histoire du football.

Classement actualisé du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026

Lionel Messi a pris les commandes du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 grâce à son 8^e but, inscrit face à l’Égypte. Fait marquant : l’Argentin a désormais trouvé le chemin des filets lors de neuf matches consécutifs en Coupe du monde, une série débutée au huitième de finale contre l’Australie au Qatar en 2022.

Joueur (Équipe) Nombre de buts Prochain match – Billets Lionel Messi (Argentine) 8 contre la Suisse – Billets Kylian Mbappé (France) 7 contre le Maroc – Billets Erling Haaland (Norvège) 7 contre l’Angleterre – Billets Harry Kane (Angleterre) 6 contre la Norvège – Billets Vinícius Júnior (Brésil) 4 Éliminé Jude Bellingham (Angleterre) 4 – Billets Ousmane Dembélé (France) 4 contre le Maroc – Billets Julián Quiñones (Mexique) 4 Éliminé Ismaïla Sarr (Sénégal) 4 Éliminé Mikel Oyarzabal (Espagne) 4 contre la Belgique – Billets



Lionel Messi est également en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde, avec 21 buts marqués lors de six éditions différentes (2006-2026).

Quels stades accueilleront les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?