La Coupe du monde de la FIFA 2026 atteint son point d’ébullition.

Avec déjà plus de la moitié des huitièmes de finale disputés, le tableau a été totalement rebattu, promettant des affrontements spectaculaires à travers l’Amérique du Nord du 9 au 11 juillet.

L’élimination officielle de deux des pays coorganisateurs et la sortie surprise d’un quintuple champion du monde ont rebattu les cartes : les affiches France-Maroc et Norvège-Angleterre sont d’ores et déjà confirmées.

La moitié du tableau des quarts de finale est donc connue, avec des affiches de premier plan, tandis que les places restantes font l’objet d’une lutte acharnée.

Qui s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Date Match Lieu Billets Jeudi 9 juillet France - Maroc Gillette Stadium (Boston) Billets Vendredi 10 juillet Portugal/Espagne vs États-Unis/Belgique SoFi Stadium (Los Angeles) Billets Samedi 11 juillet Norvège - Angleterre Hard Rock Stadium (Miami) Billets Samedi 11 juillet Argentine/Égypte contre Suisse/Colombie Arrowhead Stadium (Kansas City) Billets

Comment acheter des billets pour les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais historiquement bas.

Voici l’essentiel à savoir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions de vente de ces intermédiaires.

Combien coûtent les billets pour les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les tarifs évoluent selon les phases de vente, mais les places pour les quatre quarts de finale étaient initialement proposées entre 275 et 1 690 dollars, selon le stade, comme suit :

Site Prix facial Prix moyen de revente Billets SoFi Stadium (Los Angeles) 410 $ – 1 690 $ 4 760 $ – 11 500 $ Billets Hard Rock Stadium (Miami) 295 $ – 1 690 $ 1 955 $ – 8 500 $+ Billets Gillette Stadium (Boston) 275 $ – 1 125 $ 950 $ – 4 500 $ Billets Arrowhead Stadium (Kansas City) 275 $ – 1 125 $ 3 900 $ – 10 000 $ Billets

Que attendre des quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar a donné lieu à des quarts de finale mémorables. Le Brésil et le Portugal, deux favoris, ont tous deux été éliminés de manière spectaculaire, respectivement par la Croatie et le Maroc.

La France a ensuite validé son billet au terme d’un duel titanesque face à l’Angleterre, tandis que, lors de la tristement célèbre « bataille de Lusail », marquée par un record de 18 cartons jaunes et un carton rouge, l’Argentine a dû recourir aux prolongations pour venir à bout d’une équipe néerlandaise tenace et déterminée.

Le tournoi de 2026 a déjà offert son lot de rebondissements, bouleversant complètement le tableau de la compétition.

Le Brésil, grand favori, a déjà été éliminé après une défaite surprenante 2-0 en huitièmes de finale face à la Norvège d’Erling Haaland, ce qui promet un choc titanesque en quarts de finale pour les Norvégiens contre l’Angleterre (qui a de justesse battu le co-organisateur, le Mexique, 3-2 lors d’un match historique à l’Azteca).

De leur côté, Kylian Mbappé et les Bleus ont validé leur billet sans trembler et préparent déjà une revanche très attendue de la demi-finale du Qatar 2022 face à un Maroc toujours aussi redoutable, auteur d’un net 3-0 contre le coorganisateur canadien.

Avec l’élimination du Canada et du Mexique, tous les regards se tournent désormais vers les derniers matchs des huitièmes de finale, qui viendront compléter le tableau des huit qualifiés.

Trente ans après le record établi par l’édition 1994 aux États-Unis, cette Coupe du monde élargie s’annonce déjà comme la plus grande, la plus bruyante et la plus imprévisible de l’histoire du football.

Quels stades accueilleront les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?