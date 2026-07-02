Partout dans le pays, des infrastructures modernes de Monterrey et Guadalajara aux sites historiques de la capitale, l'ambiance de la Coupe du monde au Mexique est tout simplement électrique.

Pour la première fois de son histoire, l’équipe nationale a réalisé un parcours parfait lors de la phase de groupes.

Après la victoire écrasante 2-0 des hommes de Javier Aguirre face à l’Équateur hier, mardi 30 juin, lors des 16es de finale disputés au légendaire Estadio Azteca (stade de Mexico), la demande de billets dans le pays a explosé pour atteindre des niveaux sans précédent.

Prochain rendez-vous : un huitième de finale très attendu, dimanche 5 juillet, où « El Tri » défiera l’Angleterre.

Quand les matchs de la Coupe du monde auront-ils lieu au Mexique ?

Treize rencontres de la Coupe du monde 2026 se tiendront au Mexique (dix de la phase de groupes et trois à élimination directe). La phase de groupes et les seizièmes étant désormais achevés, il ne reste plus qu’un seul match phare à disputer sur le sol mexicain :

Date Heure locale Stade Résultat final / Billets Dimanche 5 juillet Huitièmes de finale : Mexique - Angleterre Estadio Banorte (Mexique) Réservez dès maintenant

Calendrier, résultats et parcours du Mexique vers la finale de la Coupe du monde 2026

Date / Phase Match et score (coup d’envoi, heure locale) Lieu Statut / Billets Jeudi 11 juin (Groupe A) Mexique - Afrique du Sud (13 h) Stade Azteca (Mexique) 2-0 Jeudi 18 juin (Groupe A) Mexique - Corée du Sud (19 h) Stade de Guadalajara (Estadio Akron) 1-0 Mercredi 24 juin (Groupe A) République tchèque - Mexique (19 h) Stade Azteca 0-3 Mardi 30 juin (seizièmes de finale) Mexique - Équateur (20 h) Stade Azteca 2-0 Dimanche 5 juillet (huitièmes de finale) Mexique - Angleterre (18 h) Stade Azteca Réservez dès maintenant

Le parcours potentiel du Mexique jusqu'à la finale

Alors qu’El Tri règne sur son terrain sans avoir encaissé le moindre but, la suite du parcours s’annonce comme l’événement majeur de l’été dans cette partie du tableau : Huitièmes de finale (dimanche 5 juillet) : Mexique – Angleterre ou RD Congo (Estadio Azteca, Mexico)

Mexique – Angleterre ou RD Congo (Estadio Azteca, Mexico) Quarts de finale (samedi 11 juillet) : Mexique – vainqueur du match 91 au Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Floride)

Mexique – vainqueur du match 91 au Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Floride) Demi-finale (mercredi 15 juillet) : Mexique – vainqueur du tableau (possibles cadors comme l’Argentine, le Brésil ou la France, à Atlanta)

Mexique – vainqueur du tableau (possibles cadors comme l’Argentine, le Brésil ou la France, à Atlanta) Finale de la Coupe du monde (dimanche 19 juillet) : MetLife Stadium (New York/New Jersey)

Comment obtenir des billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 au Mexique

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais historiquement bas.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 au Mexique ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Mexique sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : les plus onéreux, situés dans la partie inférieure des tribunes.

les plus onéreux, situés dans la partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.

elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement en tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

située principalement en tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs ont évolué au gré des différentes phases de vente. Voici les premières estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ – 620 $ Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ – 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $

Quels sont les stades mexicains qui accueilleront la Coupe du monde 2026 ?

Les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 disputés au Mexique se dérouleront dans les trois stades suivants :

Estadio Banorte (Mexique) : 83 000 places

83 000 places Estadio BBVA (Guadalupe) : 53 500 places

53 500 places Estadio Akron (Zapopan) : 48 000 places

À quoi s’attendre lors des matchs de la Coupe du monde 2026 au Mexique

Les précédentes éditions mexicaines de la Coupe du monde avaient attiré des foules immenses et enthousiastes, et les observateurs s’attendent à nouveau à une forte affluence pour chaque rencontre, malgré le partage de l’organisation avec les États-Unis et le Canada.

Après quarante ans d’attente, le pays hôte voit enfin le plus grand tournoi sportif revenir sur son sol. L’Amérique latine a déjà organisé deux Coupes du monde mémorables en 1970 et 1986, et devient le premier pays à accueillir ou co-accueillir la compétition masculine à trois reprises.

Les deux meilleures performances du Mexique en Coupe du monde – des quarts de finale en 1970 et 1986 – ayant été réalisées à domicile, les fans d’El Tri seront d’autant plus motivés à l’idée de soutenir leur équipe.

Autre motif d’optimisme pour les fans : la sélection nationale reste invaincue à domicile depuis sa défaite 1-0 contre le Chili en octobre 2018, soit une série en cours de 20 matchs sans revers.

Outre le Mexique, d’autres nations disputeront au moins deux matchs de la Coupe du monde 2026 sur le sol mexicain, notamment l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Colombie et la Tunisie.