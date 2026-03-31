Comment obtenir des billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 au Mexique : informations sur les stades, calendrier des matchs à Mexico, villes hôtes et plus encore

La Coupe du monde 2026 débutera en fanfare le 11 juin avec le match opposant le Mexique à l'Afrique du Sud à l'Estadio Banorte (également connu sous le nom d'Azteca).

Mexico est l'un des lieux les plus célèbres du football international, ayant déjà accueilli deux finales de Coupe du monde. Mais la capitale ne sera pas la seule à être sous les feux de la rampe, puisque plusieurs matchs se dérouleront également à Guadalajara et à Monterrey pendant la Coupe du monde 2026.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles sur les billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 disputés au Mexique, notamment où vous pouvez vous les procurer et combien ils coûteront.

Quand les matchs de la Coupe du monde auront-ils lieu au Mexique ?

Treize matchs de la Coupe du monde 2026 se dérouleront au Mexique (10 matchs de phase de groupes et 3 matchs à élimination directe). Les voici :

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets Jeudi 11 juin Groupe A - Mexique vs Afrique du Sud (13 h) Estadio Azteca (Mexico) Billets Jeudi 11 juin Groupe A - Corée du Sud contre Vainqueur D de l'UEFA (20 h) Estadio Akron (Guadalajara) Billets Dimanche 14 juin Groupe F - Vainqueur B de l'UEFA contre Tunisie (20 h) Estadio BBVA (Monterrey) Billets Mercredi 17 juin Groupe K - Ouzbékistan contre Colombie (20 h) Estadio Azteca (Mexico) Billets Jeudi 18 juin Groupe A - Mexique - Corée du Sud (19 h) Estadio Akron (Guadalajara) Billets Samedi 20 juin Groupe F - Tunisie contre Japon (22 h) Estadio BBVA (Monterrey) Billets Mardi 23 juin Groupe K - Colombie contre Vainqueur IC 1 (20 h) Estadio Akron (Guadalajara) Billets Mercredi 24 juin Groupe A - Vainqueur D de l'UEFA contre le Mexique (19 h) Estadio Azteca (Mexico) Billets Mercredi 24 juin Groupe A - Afrique du Sud contre Corée du Sud (19 h) Estadio BBVA (Monterrey) Billets Vendredi 26 juin Groupe H - Uruguay - Espagne (18 h) Estadio Akron (Guadalajara) Billets Lundi 29 juin Seizièmes de finale - Vainqueur du groupe F contre deuxième du groupe C (19 h) Estadio BBVA (Monterrey) Billets Mardi 30 juin 16e de finale - Vainqueur du groupe A contre 3e des groupes C/E/F/H/I (19 h) Estadio Azteca (Mexico) Billets Dimanche 5 juillet Huitièmes de finale - À confirmer contre À confirmer (18 h) Estadio Azteca (Mexico) Billets

Comment obtenir des billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 au Mexique

Les fans de football ont eu plusieurs occasions d'acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 via le portail de billetterie du site de la FIFA. Bien que plusieurs phases de vente aient déjà eu lieu, telles que le « tirage au sort de prévente Visa » (septembre), le « tirage au sort de prévente » (octobre) et le « tirage au sort aléatoire » (décembre/janvier), il reste encore des billets disponibles.

Phase de vente de dernière minute

Si vous n'avez pas eu de chance lors des précédentes phases de tirage au sort pour la Coupe du monde 2026, votre dernière chance d'obtenir des billets par les voies officielles est de vérifier ce qui est encore disponible lors de la phase de vente « de dernière minute », qui commence en avril.

La FIFA n'a pas précisé combien de billets seront mis en vente ni pour quels matchs, mais vous pouvez vous attendre à une disponibilité limitée et à des ventes rapides.

Pour acheter des billets, vous devez vous rendre sur le portail officiel de billetterie de la FIFA et créer un compte. Vous pourrez ensuite vous connecter à votre compte FIFA et vérifier la disponibilité des billets.

Marchés secondaires

Au-delà des premières mises en vente, la FIFA gère également sa propre plateforme officielle de revente et d’échange, qui a ouvert ses portes en octobre dernier et rouvrira en avril. Il s’agit de la seule plateforme approuvée par la FIFA pour les supporters souhaitant revendre ou acheter des billets déjà épuisés.

La disponibilité sur la plateforme de revente est souvent limitée et sporadique, surtout à l'approche des matchs, mais elle reste l'option la plus sûre pour acheter des billets en dehors des phases de vente principales. Pour les fans au Mexique, une plateforme d'échange dédiée (Mercado de Intercambio) gère les transactions de revente locales sous les mêmes garanties officielles.

Pour ceux qui n'ont pas pu profiter des périodes de vente officielles de la FIFA ou qui recherchent des billets pour des dates ou des villes spécifiques, des sites de revente comme StubHub proposent également des billets pour la Coupe du monde. Ces plateformes offrent davantage de flexibilité, mais les prix y sont généralement nettement plus élevés en raison des mécanismes du marché de la revente, dictés par la demande.

Combien coûtent les billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 au Mexique ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Mexique sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : les plus chers, situés dans la partie inférieure des tribunes.

les plus chers, situés dans la partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : couvre à la fois les rangées supérieures et inférieures en dehors des zones de la catégorie 1.

couvre à la fois les rangées supérieures et inférieures en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Les prix ont fluctué au cours des différentes phases de mise en vente des billets. Voici les premières estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980

Sur les sites de revente tels que StubHub, les supporters peuvent se procurer des billets pour les matchs de la Coupe du monde au Mexique à partir de 169 $.

Quels sont les sites de la Coupe du monde 2026 au Mexique ?

Les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 disputés au Mexique se dérouleront dans les trois stades suivants :

Estadio Banorte (Mexico) : Capacité : 83 000

Capacité : 83 000 Estadio BBVA (Guadalupe) : Capacité : 53 500

Capacité : 53 500 Estadio Akron (Zapopan) : Capacité : 48 000

À quoi s'attendre des matchs de la Coupe du monde 2026 au Mexique

Les précédentes éditions de la Coupe du monde au Mexique ont attiré des foules immenses et enthousiastes, et on s'attend à nouveau à une forte affluence pour tous les matchs, même si l'organisation est partagée avec les États-Unis et le Canada.

L'attente de 40 ans du Mexique pour que le plus grand tournoi sportif revienne sur son sol touche à sa fin. Ce pays d'Amérique latine a organisé des Coupes du monde mémorables en 1970 et 1986 et devient le premier pays à accueillir ou co-accueillir la compétition masculine à trois reprises.

Le fait que les deux meilleures performances du Mexique en Coupe du monde aient été réalisées lorsqu’il accueillait le tournoi – il a atteint les quarts de finale en 1970 et 1986 – encouragera tous les fans d’El Tri à aller voir leur équipe en action.

Autre source de motivation pour les supporters mexicains : leur équipe n'a plus perdu de match international à domicile depuis sa défaite 1-0 contre le Chili en octobre 2018, soit une série de 20 matchs sans défaite qui se poursuit.

Outre le Mexique, d'autres nations disputeront au moins deux matches de la Coupe du monde 2026 sur le sol mexicain, notamment l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Colombie et la Tunisie.