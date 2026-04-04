Comment obtenir des billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 au Canada : informations sur les stades, le calendrier des matchs à Toronto et Vancouver, les villes et bien plus encore

Les amateurs de football canadien attendent avec impatience le 12 juin, date à laquelle l'équipe nationale canadienne, les « Canucks », entamera son parcours dans la Coupe du monde 2026 depuis le cœur de Toronto, dans le cadre d'une aventure historique au cours de laquelle les hôtes tenteront d'écrire une nouvelle page dans les annales de la Coupe du monde.
Outre l'accueil des trois matchs du Canada lors de la phase de groupes, les stades canadiens seront le théâtre de confrontations très attendues, notamment le match entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire à Toronto, et la rencontre entre la Nouvelle-Zélande et la Belgique à Vancouver, sans oublier une présence arabe remarquable avec le match opposant les « Pharaons », l'équipe d'Égypte, à la Nouvelle-Zélande.
Sur Koora, nous vous présentons le guide complet et exclusif des billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 au Canada, y compris les prix et comment se procurer des billets avant qu'ils ne soient épuisés...
Quand auront lieu les matchs de la Coupe du monde 2026 au Canada ?
Le Canada accueillera 13 matchs lors de la Coupe du monde 2026 (10 matchs de la phase de groupes et 3 matchs des phases à élimination directe). Voici le calendrier complet des matchs en heure locale :
|Date
|Match (heure locale)
|Stade
|Billets
|Vendredi 12 juin
|Groupe B : Canada contre le qualifié de la voie A de l'UEFA (15 h)
|BMO Field (Toronto)
|Réservez dès maintenant
|Samedi 13 juin
|Groupe D : Australie contre le vainqueur de la voie C de l'UEFA (21 h)
|BC Place (Vancouver)
|Réservez dès maintenant
|Mercredi 17 juin
|Groupe L : Ghana contre Panama (19 h)
|BMO Field (Toronto)
|Réservez dès maintenant
|Jeudi 18 juin
|Groupe B : Canada contre Qatar (15 h)
|BC Place (Vancouver)
|Réservez dès maintenant
|Samedi 20 juin
|Groupe E : Allemagne contre Côte d'Ivoire (16 h)
|BMO Field (Toronto)
|Réservez dès maintenant
|Dimanche 21 juin
|Groupe G : Nouvelle-Zélande contre Égypte (18 h)
|BC Place (Vancouver)
|Réservez dès maintenant
|Mardi 23 juin
|Groupe L : Panama contre Croatie (19 h)
|BMO Field (Toronto)
|Réservez dès maintenant
|Mercredi 24 juin
|Groupe B : Suisse contre Canada (12 h)
|BC Place (Vancouver)
|Réservez dès maintenant
|Vendredi 26 juin
|Groupe I : Sénégal contre le vainqueur du parcours 2 (15 h)
|BMO Field (Toronto)
|Réservez dès maintenant
|Vendredi 26 juin
|Groupe G : Nouvelle-Zélande contre Belgique (20 h)
|BC Place (Vancouver)
|Réservez dès maintenant
|Jeudi 2 juillet
|16e de finale : 2e du groupe K contre 2e du groupe L (19 h)
|BMO Field (Toronto)
|Réservez dès maintenant
|Jeudi 2 juillet
|16e de finale : le vainqueur du groupe B contre le troisième des groupes E/F/G/I/J (20 h)
|BC Place (Vancouver)
|Réservez dès maintenant
|Mardi 7 juillet
|Huitièmes de finale : à déterminer contre à déterminer (13 h)
|BC Place (Vancouver)
|Réservez dès maintenant
Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde 2026 au Canada
Les fans de football ont eu plusieurs occasions d'acheter des billets via le portail officiel de la FIFA lors des phases précédentes, notamment le tirage au sort préliminaire et le tirage au sort aléatoire. Mais que faire si vous avez manqué ces occasions ?
Phase de vente de dernière minute
Si vous n'avez pas eu de chance lors des phases de tirage au sort précédentes, votre dernière chance via les canaux officiels est la « vente de dernière minute », qui commence en avril. Bien que la FIFA n'ait pas annoncé le nombre de billets disponibles, on s'attend à ce qu'ils s'envolent en un clin d'œil en raison de l'énorme engouement.
Les marchés secondaires (la solution idéale et sûre)
Pour ceux qui ont besoin de billets pour des matchs spécifiques ou qui ont raté le train de la FIFA, les plateformes de billets sur le marché secondaire telles que StubHub constituent une option idéale. Ces plateformes offrent une plus grande flexibilité dans le choix des places et des dates, et constituent un marché actif qui vous garantit d'obtenir votre billet même si les sites officiels annoncent qu'ils sont épuisés, sachant que les prix sont soumis aux lois de l'offre et de la demande.
Quels sont les prix des billets pour la Coupe du monde 2026 au Canada ?
Au Canada, les billets sont répartis en 4 catégories principales :
- Catégorie 1 : la plus chère, située dans les tribunes inférieures du stade.
- Catégories 2 et 3 : elles offrent d'excellentes perspectives de vision dans différentes parties du stade.
- Catégorie 4 : la plus économique, située principalement dans les étages supérieurs.
Les prix estimés varient selon la phase comme suit :
|Catégorie
|Fourchette de prix des billets
|Phase de groupes (à l'exception des pays hôtes)
|60 $ - 620 $
|Phase de groupes (matchs du Canada, des États-Unis et du Mexique)
|75 $ - 2 735 $
|Phase à 32
|105 $ - 750 $
|Huitièmes de finale
|170 $ - 980 $
Sur les sites de revente comme StubHub, les supporters peuvent trouver des billets pour les matchs du Canada à partir d'environ 265 $.
Stades de la Coupe du monde 2026 au Canada
Les matchs se dérouleront dans deux icônes architecturales du Canada :
- BC Place (Vancouver) : capacité de 54 000 spectateurs.
- BMO Field (Toronto) : capacité de 45 000 spectateurs.
À quoi s'attendre des matchs du Canada à la Coupe du monde ?
Bien que le hockey sur glace soit le sport numéro un au Canada, le pays se mettra entièrement au football cet été. La sélection canadienne a fait un bond spectaculaire au classement FIFA et s'apprête à participer à la phase finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive, une première dans son histoire.
Sous la houlette de l'entraîneur Jesse Marsch, les « Canucks » ont montré des performances très prometteuses, atteignant les demi-finales de la Copa América 2024 et remportant d'importantes victoires symboliques contre les États-Unis. Outre le Canada, des équipes telles que l'Égypte, le Sénégal, le Panama et la Nouvelle-Zélande seront présentes en force sur le sol canadien, promettant un festival de football inoubliable.