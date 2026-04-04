Comment obtenir des billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 au Canada : informations sur les stades, le calendrier des matchs à Toronto et Vancouver, les villes et bien plus encore

Les amateurs de football canadien attendent avec impatience le 12 juin, date à laquelle l'équipe nationale canadienne, les « Canucks », entamera son parcours dans la Coupe du monde 2026 depuis le cœur de Toronto, dans le cadre d'une aventure historique au cours de laquelle les hôtes tenteront d'écrire une nouvelle page dans les annales de la Coupe du monde.

Outre l'accueil des trois matchs du Canada lors de la phase de groupes, les stades canadiens seront le théâtre de confrontations très attendues, notamment le match entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire à Toronto, et la rencontre entre la Nouvelle-Zélande et la Belgique à Vancouver, sans oublier une présence arabe remarquable avec le match opposant les « Pharaons », l'équipe d'Égypte, à la Nouvelle-Zélande.

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Quand auront lieu les matchs de la Coupe du monde 2026 au Canada ?

Le Canada accueillera 13 matchs lors de la Coupe du monde 2026 (10 matchs de la phase de groupes et 3 matchs des phases à élimination directe). Voici le calendrier complet des matchs en heure locale :