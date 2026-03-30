Comment obtenir des billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 au Canada : informations sur les stades, calendrier des matchs à Toronto et Vancouver, villes hôtes et plus encore

Les supporters de football canadiens comptent avec impatience les jours qui les séparent du 12 juin, date à laquelle les Canucks débuteront leur campagne pour la Coupe du monde 2026 à Toronto.

En plus d'accueillir les trois matches de poule du Canada, nous aurons également droit à des rencontres passionnantes telles que Allemagne - Côte d'Ivoire à Toronto et Nouvelle-Zélande - Belgique à Vancouver.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles sur les billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 disputés au Canada, notamment où vous pouvez vous les procurer et combien ils coûtent.

Quand les matchs de la Coupe du monde auront-ils lieu au Canada ?

Treize matchs de la Coupe du monde 2026 se dérouleront au Canada (10 matchs de phase de groupes et 3 matchs à élimination directe). Les voici :

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets Vendredi 12 juin Groupe B : Canada vs Vainqueur de la voie A de l'UEFA (15 h) BMO Field (Toronto) Billets Samedi 13 juin Groupe D : Australie vs vainqueur de la voie C de l'UEFA (21 h) BC Place (Vancouver) Billets Mercredi 17 juin Groupe L : Ghana contre Panama (19 h) BMO Field (Toronto) Billets Jeudi 18 juin Groupe B : Canada vs Qatar (15 h) BC Place (Vancouver) Billets Samedi 20 juin Groupe E : Allemagne vs Côte d'Ivoire (16 h) BMO Field (Toronto) Billets Dimanche 21 juin Groupe G : Nouvelle-Zélande vs Égypte (18 h) BC Place (Vancouver) Billets Mardi 23 juin Groupe L : Panama contre Croatie (19 h) BMO Field (Toronto) Billets Mercredi 24 juin Groupe B : Suisse vs Canada (12 h) BC Place (Vancouver) Billets Vendredi 26 juin Groupe I : Sénégal vs vainqueur du parcours 2 (15 h) BMO Field (Toronto) Billets Vendredi 26 juin Groupe G : Nouvelle-Zélande vs Belgique (20 h) BC Place (Vancouver) Billets Jeudi 2 juillet Seizièmes de finale : Deuxième du groupe K contre deuxième du groupe L (19 h) BMO Field, Toronto Billets Jeudi 2 juillet 16e de finale : vainqueur du groupe B contre 3e du groupe E/F/G/I/J (20 h) BC Place (Vancouver) Billets Mardi 7 juillet Huitièmes de finale : à confirmer vs à confirmer (13 h) BC Place (Vancouver) Billets

Comment obtenir des billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 au Canada

Les fans de football ont eu plusieurs occasions d'acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 via le portail de billetterie du site de la FIFA.

Bien que plusieurs phases de vente aient déjà eu lieu, telles que le « tirage au sort de prévente Visa » (septembre), le « tirage au sort de prévente » (octobre) et le « tirage au sort aléatoire » (décembre/janvier), il reste encore des billets disponibles.

Phase de vente de dernière minute

Si vous n'avez pas eu de chance lors des précédentes phases de tirage au sort pour la Coupe du monde 2026, votre dernière chance d'obtenir des billets par les voies officielles est de vérifier ce qui est encore disponible lors de la phase de vente « de dernière minute », qui commence en avril.

La FIFA n'a pas précisé combien de billets seront mis en vente ni pour quels matchs, mais vous pouvez vous attendre à une disponibilité limitée et à des ventes rapides.

Pour acheter des billets, vous devez vous rendre sur le portail officiel de billetterie de la FIFA et créer un compte.

Vous pourrez ensuite vous connecter à votre compte FIFA et vérifier la disponibilité des billets.

Marchés secondaires

Au-delà des premières mises en vente, la FIFA gère également sa propre plateforme officielle de revente et d’échange, qui a ouvert ses portes en octobre dernier et rouvrira en avril. Il s’agit de la seule plateforme approuvée par la FIFA pour les supporters souhaitant revendre ou acheter des billets déjà épuisés.

La disponibilité sur la plateforme de revente est souvent limitée et sporadique, surtout à l'approche des matchs, mais elle reste l'option la plus sûre pour acheter des billets en dehors des phases de vente principales. Pour les fans au Mexique, une plateforme d'échange dédiée (Mercado de Intercambio) gère les transactions de revente locales sous les mêmes garanties officielles.

Pour ceux qui n'ont pas pu profiter des périodes de vente officielles de la FIFA ou qui recherchent des billets pour des dates ou des villes spécifiques, des sites de revente comme StubHub proposent également des billets pour la Coupe du monde. Ces plateformes offrent davantage de flexibilité, mais les prix y sont généralement nettement plus élevés en raison des mécanismes du marché de la revente, dictés par la demande.

Combien coûtent les billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 au Canada ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Canada sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : les plus chers, situés dans la partie inférieure des tribunes.

les plus chers, situés dans la partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : couvre à la fois les rangées supérieures et inférieures en dehors des zones de la catégorie 1.

couvre à la fois les rangées supérieures et inférieures en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Les prix ont fluctué au cours des différentes phases de mise en vente des billets. Voici les premières estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980

Sur des sites secondaires tels que StubHub, les fans peuvent se procurer des billets pour les matchs de la Coupe du monde au Canada à partir de 265 $.

Quels sont les sites de la Coupe du monde 2026 au Canada ?

Les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 disputés au Canada se dérouleront dans les deux stades suivants :

BC Place (Vancouver) : Capacité : 54 000

Capacité : 54 000 BMO Field (Toronto) : Capacité : 45 000

À quoi s'attendre des matchs de la Coupe du monde 2026 au Canada

Le hockey sur glace est peut-être le sport le plus populaire au Canada, mais la nation du Feuille d'érable troquera ses patins contre des crampons cet été, à l'occasion de la Coupe du monde 2026.

Le Canada a connu une ascension remarquable au classement FIFA, gagnant 23 places pour passer de la 50e à la 27e place, son meilleur classement historique, au cours des deux dernières années. L'équipe se prépare désormais à disputer deux phases finales de Coupe du monde consécutives pour la toute première fois de son histoire.

Malgré des participations au Mexique en 1986 et au Qatar en 2022, les Canadiens sont toujours à la recherche de leur toute première victoire (ou match nul) en Coupe du monde.

Plusieurs performances remarquables ont été réalisées récemment, et le Canada s'en est servi comme tremplin pour aller de l'avant. Il a atteint la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF 2023, a éliminé le Pérou et le Venezuela pour atteindre les demi-finales de la Copa América 2024, et a remporté des victoires mémorables en matchs amicaux contre les États-Unis au cours des 18 derniers mois sous la houlette de Jesse Marsch.

Outre le Canada, d'autres nations disputeront au moins deux matches de la Coupe du monde 2026 sur le sol canadien, notamment le Panama et la Nouvelle-Zélande.