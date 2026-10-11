Comment obtenir des billets pour les matches de Manchester City en Ligue des champions 2026/27 : où les acheter, prix des billets, calendrier de la phase de ligue et plus encore

Depuis son sacre en Ligue des champions à l’issue de la saison 2022-2023, Manchester City n’a plus dépassé les quarts de finale sur la scène européenne. Retrouvera-t-il son éclat sur le terrain en Europe ? Vous pouvez réserver dès aujourd’hui des billets pour ses prochains matches de Ligue des champions.

Billets pour les matches de Manchester City en Ligue des championsRéserver

Avec notamment de grandes affiches à venir contre le Paris Saint-Germain, Naples et Barcelone lors de la phase de ligue, les supporters de City peuvent s’attendre à des soirées européennes passionnantes dans les prochains mois.

GOAL vous présente les dernières informations pour obtenir des places lors des prochains matches de Manchester City en Ligue des champions : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de Manchester City en Ligue des champions

Date (heure locale) Match Stade Billets Mercredi 14 octobre (20 h) Manchester City contre le Paris Saint-Germain Etihad Stadium (domicile) Billets Mardi 20 octobre (20 h) Manchester City contre l’AEK Athènes Etihad Stadium (domicile) Billets Mercredi 4 novembre (21 h) RB Leipzig contre Manchester City Red Bull Arena (extérieur) Billets Mardi 24 novembre (20 h) Manchester City contre Naples Etihad Stadium (domicile) Billets Mardi 8 décembre (21 h) Barcelone contre Manchester City Camp Nou (extérieur) Billets Mercredi 20 janvier (21 h) Lens contre Manchester City Stade Bollaert-Delelis (extérieur) À confirmer Mercredi 27 janvier (20 h) Manchester City contre le Sporting CP Etihad Stadium (domicile) Billets

Comment acheter des billets pour les matches de Manchester City en Ligue des champions

Les billets pour les matches de Manchester City sont rarement mis en vente libre. Le club dispose d’une base de supporters fidèles et l’Etihad Stadium affiche rapidement complet.

Pour les matches de Premier League, 46 000 des 53 400 places du stade sont déjà occupées par des abonnés. Selon toute vraisemblance, il vous faudra adhérer au programme de Manchester City, en tant que Matchday Member, pour pouvoir acheter des billets auprès du club pour ces rencontres.

Il peut toutefois y avoir des exceptions lors des matches de la phase de ligue de la Ligue des champions, de la FA Cup ou de la Carabao Cup, pour lesquels la demande est généralement moins forte. Rien n’est cependant garanti et la disponibilité des billets varie.

Si la billetterie officielle du club reste le moyen le plus sûr pour les supporters d’acheter des billets pour Manchester City, les personnes souhaitant assister à un match de Ligue des champions peuvent envisager les plateformes de revente comme StubHub, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’obtenir des places.

Combien coûtent les billets pour les matches de Manchester City en Ligue des champions ?

Si vous achetez directement auprès du club des billets pour les matches de Ligue des champions à l’Etihad Stadium, les tarifs adultes vont de 25 £ (niveau 0 de la Family Stand et niveaux 0 et 3 de la South Stand) à 50 £ (places premium sans prestations d’hospitalité dans la section 93:20). Les tarifs réduits varient également : les personnes de plus de 65 ans et les jeunes de 18 à 21 ans paient entre 22 £ et 37 £, tandis que les moins de 18 ans peuvent entrer pour seulement 10 £ dans la Family Stand, ou payer jusqu’à 25 £ dans la section 93:20.

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour obtenir des informations complémentaires sur la disponibilité et les prix. Des billets sont actuellement proposés à partir de 95 £ sur des plateformes de revente comme StubHub.

Billets pour les matches de Manchester City en Ligue des championsRéserver

Quelles offres d’hospitalité Manchester City propose-t-il pour les matches de Ligue des champions ?

Les offres d’hospitalité de Manchester City sont également un excellent moyen pour les personnes qui ne sont pas membres d’obtenir des places. Elles mettent généralement plus de temps à se vendre que les billets proposés par le club et sur le marché de la revente. Elles peuvent donc constituer une bonne solution lorsque les autres possibilités sont limitées.

Voici une sélection des offres d’hospitalité proposées pour les matches de Manchester City à l’Etihad Stadium :

The Mancunian (à partir de 390 £)

Une immersion dans la culture de Manchester, avec de la musique en direct et une décoration locale. Vous profitez d’un menu inspiré des brasseries et pouvez acheter des boissons sur place le jour du match ou dans le cadre de formules réservées à l’avance.

The Tunnel Club (à partir de 570 £)

(The Tunnel Club Premier : à partir de 870 £)

Un accès aux coulisses qui vous permet d’accueillir l’effectif de Manchester City à son arrivée. L’offre comprend également un menu contemporain de saison, des boissons incluses et des sièges rembourrés haut de gamme. S’y ajoutent des interviews en direct dans le salon, une animation musicale assurée par un DJ et un quiz avec des prix à gagner dans le salon.

Backstage (à partir de 1 140 £)

Une formule enrichie par rapport à l’expérience « Tunnel Club ». Accédez aux coulisses et assistez de près aux préparatifs du jour de match, avec notamment une intervention privée d’un membre de l’équipe chargée des opérations de l’équipe première de Pep et une visite des coulisses du stade en compagnie d’une légende du club.

L’histoire de l’Etihad Stadium

Le City of Manchester Stadium, actuellement appelé Etihad Stadium pour des raisons de sponsoring, accueille les matches à domicile de Manchester City depuis 2003. Il avait officiellement ouvert ses portes un an plus tôt, en tant que site central des Jeux du Commonwealth de 2002.

Sa capacité actuelle est de 53 600 places, ce qui en fait le septième plus grand stade de football d’Angleterre et le onzième du Royaume-Uni. Outre les matches de Manchester City, qu’il accueille principalement, l’Etihad Stadium a également été le théâtre de la finale de la Coupe UEFA 2008, de matches internationaux de l’équipe d’Angleterre de football, de rencontres de rugby à XIII, de combats de boxe, de matches internationaux de l’équipe d’Angleterre de rugby à XV et de concerts.