L’équipe nationale masculine du Mexique a enflammé tout un pays durant son parcours dans le tournoi à domicile, mais son palpitant parcours en Coupe du monde 2026 a officiellement pris fin avec émotion en huitièmes de finale.

Après avoir traversé le groupe A sans défaite et battu l’Équateur en seizièmes de finale, la courageuse campagne du Mexique a été stoppée par une équipe d’Angleterre clinique dans un thriller conclu sur le score de 2-3 au Mexico City Stadium (Estadio Azteca).

La demande de billets pour assister aux matches organisés dans des enceintes emblématiques au Mexique reflète le riche héritage footballistique du pays hôte. Les supporters à distance peuvent eux aussi préparer leur stratégie pour le tournoi en verrouillant des offres de bienvenue premium auprès de bookmakers établis. Consultez notre guide promo pour découvrir notrevérifié et réclamer votre bonus dès aujourd’hui.

Si le pays hôte n’est plus en lice, les supporters mexicains qui ont attrapé le virus du tournoi refusent de laisser la magie s’éteindre.

Le tableau à élimination directe à fort enjeu s’est désormais entièrement déplacé vers les États-Unis, ce qui signifie qu’il faut maintenant se rendre dans les prochaines villes hôtes américaines pour assister au sprint final du tournoi.

Calendrier complet des prochains matches de la Coupe du monde 2026

Date & heure du coup d’envoi Détails du match Lieu Billets 9 juillet, coup d’envoi à 18 h EDT Quart de finale 1 : France vs Maroc Gillette Stadium (Boston), États-Unis Acheter des billets 10 juillet, coup d’envoi à 18 h PDT Quart de finale 2 : Espagne vs Belgique SoFi Stadium (Los Angeles), États-Unis Acheter des billets 11 juillet, coup d’envoi à 16 h EDT Quart de finale 3 : Norvège vs Angleterre Hard Rock Stadium (Miami), États-Unis Acheter des billets 11 juillet, coup d’envoi à 18 h CDT Quart de finale 4 : Argentine vs Suisse Arrowhead Stadium (Kansas City), États-Unis Acheter des billets 14 juillet, coup d’envoi à 19 h CDT Demi-finale 1 : France/Maroc vs Espagne/Belgique Dallas Stadium, États-Unis Acheter des billets 15 juillet, coup d’envoi à 20 h EDT Demi-finale 2 : Norvège/Angleterre vs Argentine/Suisse Atlanta Stadium, États-Unis Acheter des billets 18 juillet, coup d’envoi à 15 h EDT Match pour la 3e place : France / Maroc / Espagne / Belgique vs Norvège / Angleterre / Argentine / Suisse Miami Stadium, États-Unis Acheter des billets 19 juillet, coup d’envoi à 15 h EDT Finale de la Coupe du monde : France / Maroc / Espagne / Belgique vs Norvège / Angleterre / Argentine / Suisse New York New Jersey Stadium, États-Unis Acheter des billets

Comment obtenir des billets pour les matches de la Coupe du monde 2026 au Mexique

À ce jour, les principales loteries officielles pour les billets de la Coupe du monde, y compris la Visa Presale, l’Early Ticket Draw et le Random Selection Draw post-tirage, sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées pendant ces phases, la disponibilité primaire est désormais à son plus bas niveau historique.

Voici ce qu’il faut savoir en un coup d’œil :

La phase de vente de dernière minute est actuellement en cours, après avoir été lancée le 1er avril. Contrairement aux tours précédents, il ne s’agit pas d’une loterie. Les billets sont vendus strictement selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec confirmation immédiate. Cela représente la dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

est actuellement en cours, après avoir été lancée le 1er avril. Contrairement aux tours précédents, il ne s’agit pas d’une loterie. Les billets sont vendus strictement selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec confirmation immédiate. Cela représente la dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte. Cette plateforme est désormais la principale destination autorisée pour les supporters souhaitant acheter et vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.

est également ouverte. Cette plateforme est désormais la principale destination autorisée pour les supporters souhaitant acheter et vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi. Autrement, les supporters peuvent se tourner vers des places de marché secondaires comme StubHub pour des billets de dernière minute. N’oubliez pas de vérifier les conditions générales de tout site secondaire pour les billets que vous achetez.

Combien coûtent les billets des matches de la Coupe du monde 2026 au Mexique ?

Les billets pour les matches de la Coupe du monde 2026 de la FIFA au Mexique sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : La plus chère, située dans le niveau inférieur des tribunes.

La plus chère, située dans le niveau inférieur des tribunes. Catégorie 2 : Couvre les niveaux supérieur et inférieur en dehors des zones de catégorie 1.

Couvre les niveaux supérieur et inférieur en dehors des zones de catégorie 1. Catégorie 3 : Principalement située dans le niveau supérieur, au-delà des catégories 1 et 2.

Principalement située dans le niveau supérieur, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : La plus abordable, située dans le niveau supérieur en dehors des autres catégories.

Les prix ont fluctué au fil des différentes phases de mise en vente/vente des billets. Les premières estimations sont présentées ci-dessous :

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matches des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $

Quels sont les stades de la Coupe du monde 2026 au Mexique ?

Les matches de la Coupe du monde 2026 de la FIFA disputés au Mexique se joueront dans les trois stades suivants :

Estadio Banorte (Mexico) : Capacité : 83 000

Capacité : 83 000 Estadio BBVA (Guadalupe) : Capacité : 53 500

Capacité : 53 500 Estadio Akron (Zapopan) : Capacité : 48 000

À quoi s’attendre pour les matches de la Coupe du monde 2026 au Mexique

D’immenses foules passionnées ont assisté aux précédentes éditions de la Coupe du monde au Mexique et une forte affluence est de nouveau attendue à tous les matches, même si l’organisation est partagée avec les États-Unis et le Canada.

L’attente de 40 ans du Mexique pour voir le plus grand tournoi du sport revenir sur son sol touche presque à sa fin. La nation latino-américaine a accueilli des Coupes du monde marquantes en 1970 et en 1986 et devient le premier pays à organiser ou coorganiser l’épreuve masculine à trois reprises.

Le fait que les deux meilleures performances précédentes du Mexique en Coupe du monde soient intervenues lorsqu’il accueillait le tournoi, avec une place en quarts de finale en 1970 et en 1986, encouragera tous les fanatiques d’El Tri à aller voir leur équipe à l’œuvre.

Autre motif d’optimisme pour les masses mexicaines : leur équipe n’a plus perdu de match international à domicile depuis une défaite 1-0 contre le Chili en octobre 2018, soit une série de 20 matches sans défaite qui est toujours en cours.

D’autres nations, en dehors du Mexique, qui disputeront au moins deux matches de la Coupe du monde 2026 sur le sol mexicain, comprennent l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Colombie et la Tunisie.