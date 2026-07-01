Lors de la phase de groupes et des premiers tours à élimination directe, le Toronto Stadium (BMO Field) et le Vancouver Stadium (BC Place) ont offert des ambiances inoubliables, mais le volet canadien de ce tournoi élargi à 48 équipes est désormais officiellement terminé.

Connaître les dates limites de demande de billets et la configuration des stades à Toronto et à Vancouver aide les supporters à organiser un déplacement mémorable au Canada un jour de match. Les supporters à distance peuvent également améliorer leur expérience du tournoi en ouvrant un nouveau profil de jeux sportifs avec des crédits supplémentaires offerts par la maison. Assurez-vous d’utiliser notre code promo Melbet vérifié lors de l’inscription pour réclamer votre bonus de bienvenue.

Quand auront lieu les matches de la Coupe du monde 2026 au Canada ?

Le Canada a accueilli 13 matches lors de la Coupe du monde 2026 (10 en phase de groupes et 3 en phase à élimination directe).

Il n’y a plus aucun match de la Coupe du monde à disputer au Canada.

Programme complet des prochains matches de la Coupe du monde 2026

Programme du Canada à la Coupe du monde 2026

Date / phase Affiche & score (coup d’envoi local) Stade Statut / Billets Vendredi 12 juin (groupe B) Canada vs Bosnie-Herzégovine Toronto Stadium (BMO Field) 1-1 Jeudi 18 juin (groupe B) Canada vs Qatar (15 h) BC Place (Vancouver) 6-0 Mercredi 24 juin (groupe B) Suisse vs Canada (12 h) BC Place (Vancouver) 2-1 Dimanche 28 juin (seizièmes de finale) Afrique du Sud vs Canada (12 h) Los Angeles Stadium 0-1 Samedi 4 juillet (huitièmes de finale) Canada vs Maroc (12 h) Houston Stadium (Texas) 0-3

Le parcours potentiel du Canada jusqu’à la finale

Si Les Rouges franchissent les obstacles à venir, leur chemin potentiel vers la gloire du football se présenterait ainsi : Quarts de finale (jeudi 9 juillet) : Canada vs vainqueur du match 89 (Allemagne, Paraguay, France ou Suède)

Canada vs vainqueur du match 89 (Allemagne, Paraguay, France ou Suède) Demi-finales (mardi 14 juillet) : Canada vs vainqueur du tableau (parmi les adversaires potentiels de premier plan : États-Unis, Belgique, Portugal, Espagne ou Croatie)

Canada vs vainqueur du tableau (parmi les adversaires potentiels de premier plan : États-Unis, Belgique, Portugal, Espagne ou Croatie) Finale de la Coupe du monde (dimanche 19 juillet) : MetLife Stadium (New Jersey)

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Canada ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde, y compris la Visa Presale, l’Early Ticket Draw et le Random Selection Draw post-tirage, sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité primaire est désormais au plus bas.

Voici ce qu’il faut savoir en un coup d’œil :

La phase de vente de dernière minute est actuellement en cours, après avoir été lancée le 1er avril. Contrairement aux tours précédents, il ne s’agit pas d’une loterie. Les billets sont vendus strictement selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec confirmation immédiate. Cela représente la dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

est actuellement en cours, après avoir été lancée le 1er avril. Contrairement aux tours précédents, il ne s’agit pas d’une loterie. Les billets sont vendus strictement selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec confirmation immédiate. Cela représente la dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte. Cette plateforme est désormais la principale destination autorisée pour les supporters souhaitant acheter et vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.

est également ouverte. Cette plateforme est désormais la principale destination autorisée pour les supporters souhaitant acheter et vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi. À défaut, les supporters peuvent se tourner vers des plateformes secondaires comme StubHub pour des billets de dernière minute. N’oubliez pas de vérifier les conditions générales de tout site secondaire pour les billets que vous achetez.

Quels sont les prix des billets pour la Coupe du monde 2026 au Canada ?

Les billets au Canada sont divisés en quatre grandes catégories :

Catégorie 1 : Les places les plus chères, situées dans les niveaux inférieurs.

Les places les plus chères, situées dans les niveaux inférieurs. Catégories 2 et 3 offrent une excellente visibilité dans l’ensemble du stade.

offrent une excellente visibilité dans l’ensemble du stade. Catégorie 4 : Les plus économiques, généralement situées dans les niveaux supérieurs.

Les prix estimés varient selon la phase comme suit :

Catégorie Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôte) 60 $–620 $ Phase de groupes (matches du Canada, des États-Unis et du Mexique) 75 $–2 735 $ Seizièmes de finale 105 $–750 $ Huitièmes de finale 170 $–980 $

Les stades canadiens de la Coupe du monde 2026 accueilleront ces matches.

Les matches seront disputés dans deux enceintes emblématiques :