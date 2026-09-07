L’Angleterre est de retour sur la scène internationale cet automne avec le début de la campagne 2026/27 de Ligue des nations de l’UEFA de l’équipe de Thomas Tuchel, et la demande pour voir les Three Lions en direct grimpe déjà à grande vitesse. Versée dans le groupe A3 de la Ligue A, l’Angleterre disputera six matches contre l’Espagne, la Croatie et la Tchéquie entre septembre et novembre, offrant aux supporters à travers l’Europe plusieurs occasions de voir cette équipe à l’œuvre.

Que vous prévoyiez d’être à Wembley Stadium pour les matches à domicile de l’Angleterre ou que vous souhaitiez assister à l’un des déplacements sur le continent, GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets pour la Ligue des nations de l’Angleterre, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où les acheter dès maintenant.

Quand a lieu la Ligue des nations de l’Angleterre ?

Date et heure Match Lieu Billets samedi 26 septembre 2026 - 20:45 Angleterre vs Espagne Wembley Stadium, Londres Billets mardi 29 septembre 2026 - 20:45 Tchéquie vs Angleterre Fortuna Arena, Prague Billets samedi 3 octobre 2026 - 18:00 Croatie vs Angleterre Stadion Rujevica, Rijeka (à huis clos) Billets mardi 6 octobre 2026 - 20:45 Angleterre vs Tchéquie Wembley Stadium, Londres Billets jeudi 12 novembre 2026 - 20:45 Angleterre vs Croatie Wembley Stadium, Londres Billets dimanche 15 novembre 2026 - 20:45 Espagne vs Angleterre Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets

Le match à l’extérieur du 3 octobre en Croatie se jouera à huis clos à la suite d’une sanction de l’UEFA, donc aucun billet ne sera mis en vente pour le public pour cette rencontre.

Où acheter des billets pour la Ligue des nations de l’Angleterre ?

Les billets pour les matches à domicile de l’Angleterre sont d’abord mis à disposition via le portail officiel de billetterie England Football, avec des fenêtres de priorité généralement accordées aux membres de l’England Supporters Travel Club et aux détenteurs d’abonnements affiliés à la FA avant que le quota restant ne soit mis en vente générale.

StubHub est l’option à privilégier si les offres du site officiel sont épuisées, ou si vous cherchez des billets pour les déplacements à Prague ou Madrid. La plateforme propose un large éventail de places sur l’ensemble de la campagne, chaque achat étant couvert par la garantie FanProtect de StubHub, ce qui permet aux acheteurs d’avoir l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Voici quelques éléments utiles à connaître pour acheter des billets pour cette campagne :

Vente générale officielle : elle ouvre après la fermeture des fenêtres de priorité réservées aux membres, généralement à l’approche de chaque match

Billets à l’extérieur : quotas limités pour Prague et Madrid, souvent réservés en priorité aux membres de l’England Supporters Travel Club

Marché secondaire : StubHub est l’option à privilégier si les offres du site officiel sont épuisées

Compte tenu de l’attrait de ces affiches, en particulier du match d’ouverture contre l’Espagne, il est fortement recommandé de réserver tôt.

Combien coûtent les billets pour la Ligue des nations de l’Angleterre ?

Les prix officiels pour les matches à domicile de l’Angleterre à Wembley varient selon l’emplacement du siège, le portail de billetterie England Football proposant toute la gamme, des places standard aux places premium, au prix facial dans la limite des stocks disponibles.

StubHub est l’option à privilégier si les offres du site officiel sont épuisées, et voici un aperçu de ce à quoi vous attendre sur la plateforme :

Places les moins chères : à partir d’environ 45 €, généralement dans les tribunes supérieures derrière les buts

Places milieu de gamme : places centrales le long de la ligne médiane, à un tarif nettement plus élevé

Billets à l’extérieur (Prague & Madrid) : généralement plus abordables au prix facial qu’une grande soirée à Wembley, même si l’offre pour le quota anglais est limitée

Comme pour tout match international très demandé, les prix peuvent évoluer à l’approche du jour du match, donc réserver votre place le plus tôt possible est généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Tout ce qu’il faut savoir sur la Ligue des nations de l’Angleterre

La Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 est la cinquième édition de la compétition depuis sa création, et l’Angleterre se retrouve une nouvelle fois en Ligue A, l’élite du football international européen. Placée dans le groupe A3 avec l’Espagne, la Croatie et la Tchéquie, l’Angleterre fait face à un calendrier exigeant qui mettra ses ambitions à l’épreuve face à des équipes au pedigree récent dans les tournois.

Voici quelques points importants à connaître sur les enjeux :

La promotion et la relégation sont en jeu entre les ligues, en fonction du classement final du groupe

Une voie vers les qualifications pour de futurs tournois est également possible, avec une bonne campagne en Ligue des nations offrant une porte de sortie vers les qualifications pour le Championnat d’Europe aux équipes qui échouent ailleurs

Six matches sur une période resserrée : toutes les rencontres de groupe se disputent en septembre, octobre et novembre, offrant aux supporters une période courte mais riche en action pour voir l’Angleterre en action

Pour Thomas Tuchel, les premiers résultats contre l’Espagne et la Croatie en particulier seront perçus comme un indicateur important des progrès réalisés avant des tournois encore plus importants à venir.

Tout ce qu’il faut savoir sur Wembley Stadium

Wembley Stadium est le stade national de l’Angleterre et accueillera les trois matches à domicile de l’Angleterre dans cette campagne de Ligue des nations.

Capacité : environ 90 000 places, ce qui en fait le plus grand stade de football du Royaume-Uni et l’un des plus grands d’Europe

Histoire : reconstruit sur le site du Wembley d’origine et rouvert en 2007, il est immédiatement reconnaissable à son arche de 134 mètres

Grands rendez-vous : il a accueilli plusieurs finales de Ligue des champions de l’UEFA, la finale de la FA Cup chaque année, ainsi que le parcours de l’Angleterre jusqu’en finale de l’Euro 2020

Comment s’y rendre : la station Wembley Park se trouve à quelques minutes à pied du stade et est bien desservie par le métro londonien et les services ferroviaires nationaux

Il reste le domicile permanent de l’équipe nationale masculine d’Angleterre, et peu d’enceintes sur le continent peuvent rivaliser avec son atmosphère lors d’un grand match international. Avec trois rencontres de l’Angleterre proposées dans ce stade durant cette campagne, les occasions ne manquent pas d’en faire l’expérience par vous-même.