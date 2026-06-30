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Comment obtenir des billets pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde : phase à élimination directe, matchs confirmés, affiches potentielles, Canada - Maroc et bien plus

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Les huitièmes de finale se profilent, avec déjà plusieurs affiches confirmées : Brésil, Paraguay, Canada et Maroc sont d’ores et déjà fixés sur leur adversaire.

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 se précisent alors que les seizièmes de finale s’achèvent. Le tableau est désormais officiel et la moindre erreur est interdite.

Des affiches majeures se dessinent, dont un choc historique entre les coorganisateurs Canada et Maroc, qui lancera la phase à élimination directe le 4 juillet à Houston. 

D’autres cadors mondiaux, comme le Brésil et le Paraguay, devraient rapidement confirmer leur billet, ce qui fait flamber la demande de places dans les stades américains, mexicains et canadiens.

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Quels sont les prochains matchs des huitièmes de finale ?

Date et horaire du coup d’envoiDétails du matchLieuBillets
4 juillet, coup d’envoi à 12 h CDTHuitièmes de finale : CONFIRMÉ – Canada vs MarocStade de Houston, États-UnisAcheter
4 juillet, coup d’envoi à 17 h EDTHuitièmes de finale : Paraguay - France / SuèdeStade de Philadelphie, États-UnisAcheter
5 juillet, coup d’envoi à 16 h (heure de l’Est)Huitièmes de finale : Brésil - Côte d’Ivoire / NorvègeStade de New York-New Jersey, États-UnisAcheter
5 juillet, coup d’envoi à 18 h CSTHuitièmes de finale : Mexique / Équateur vs. Angleterre / RD CongoStade de Mexico, MexiqueAcheter
6 juillet, coup d’envoi à 14 h CDTHuitièmes de finale : Portugal / Croatie vs. Espagne / AutricheStade de Dallas, États-UnisAcheter
6 juillet, coup d’envoi à 17 h PDTHuitièmes de finale : États-Unis / Bosnie-Herzégovine vs. Belgique / SénégalStade de Seattle, États-UnisAcheter
7 juillet, coup d’envoi à 12 h EDTHuitièmes de finale : Argentine / Cap-Vert vs Australie / ÉgypteStade d’Atlanta, États-UnisAcheter
7 juillet, coup d’envoi à 16 h PDTHuitièmes de finale : Suisse / Algérie vs. Colombie / GhanaStade de Vancouver, CanadaAcheter
Du 9 au 11 juillet, horaires à confirmerQuarts de finale : à confirmerBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CityAcheter
14–15 juillet, coup d’envoi à 15 hDemi-finales : à confirmerStade de Dallas et stade d’Atlanta, États-UnisAcheter
18 juillet, coup d’envoi à 15 hMatch pour la 3^e place : à confirmerStade de Miami, États-UnisAcheter
19 juillet, coup d’envoi à 15 hFinale : à confirmerStade de New York-New Jersey, États-UnisAcheter

Quels sont les prochains matchs des 32es de finale ?

Date et heure du coup d’envoiDétails du matchLieuBillets
29 juin, coup d’envoi à 12 h CDT16^(es) de finale : Brésil - JaponStade de Houston, États-Unis2-1
29 juin, coup d’envoi à 16 h 30 (HE)Seizièmes de finale : Allemagne - ParaguayStade de Boston, États-Unis1-1 (victoire du Paraguay aux tirs au but)
29 juin, coup d’envoi à 19 h CSTSeizièmes de finale : Pays-Bas - MarocStade de Monterrey, Mexique1-1 (le Maroc s’est imposé aux tirs au but)
30 juin, coup d’envoi à 12 h CDTSeizièmes de finale : Côte d’Ivoire - NorvègeStade de Dallas, États-UnisAcheter
30 juin, coup d’envoi à 17 h EDTSeizièmes de finale : France - SuèdeStade de New York-New Jersey, États-UnisAcheter
30 juin, coup d’envoi à 19 h CSTSeizièmes de finale : Mexique - ÉquateurStade de Mexico, MexiqueAcheter
1^(er) juillet, coup d’envoi à 12 h EDT16es de finale : Angleterre - RD CongoStade d’Atlanta, États-UnisAcheter
1^(er) juillet, coup d’envoi à 13 h PDTSeizièmes de finale : Belgique - SénégalStade de Seattle, États-UnisAcheter
1^(er) juillet, coup d’envoi à 17 h PDTSeizièmes de finale : États-Unis - Bosnie-HerzégovineStade de la baie de San Francisco, États-UnisAcheter
2 juillet, coup d’envoi à 12 h PDT16e de finale : Espagne - AutricheStade de Los Angeles, États-UnisAcheter
2 juillet, coup d’envoi à 19 h EDTSeizièmes de finale : Portugal - CroatieStade de Toronto, CanadaAcheter
2 juillet, coup d’envoi à 20 h PDTSeizièmes de finale : Suisse - AlgérieStade de Vancouver, CanadaAcheter
3 juillet, coup d’envoi à 13 h CDTSeizièmes de finale : Australie - ÉgypteStade de Dallas, États-UnisAcheter
3 juillet, coup d’envoi à 18 h EDT16^(es) de finale : Argentine - Cap-VertStade de Miami, États-UnisAcheter
3 juillet, coup d’envoi à 20 h 30 CDTSeizièmes de finale : Colombie - GhanaStade de Kansas City, États-UnisAcheter

Comment se procurer des places pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais historiquement bas.

Voici l’essentiel à savoir :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site avant d’acheter.

EN SAVOIR PLUS : Comment acheter des billets de seconde main pour la Coupe du monde 2026 : revente officielle de la FIFA, revente au Mexique, informations et plus encore

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