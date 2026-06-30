Comment obtenir des billets pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde : phase à élimination directe, matchs confirmés, affiches potentielles, Canada - Maroc et bien plus

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 se précisent alors que les seizièmes de finale s’achèvent. Le tableau est désormais officiel et la moindre erreur est interdite.

Des affiches majeures se dessinent, dont un choc historique entre les coorganisateurs Canada et Maroc, qui lancera la phase à élimination directe le 4 juillet à Houston.

D’autres cadors mondiaux, comme le Brésil et le Paraguay, devraient rapidement confirmer leur billet, ce qui fait flamber la demande de places dans les stades américains, mexicains et canadiens.

Quels sont les prochains matchs des huitièmes de finale ?

Date et horaire du coup d’envoi Détails du match Lieu Billets 4 juillet, coup d’envoi à 12 h CDT Huitièmes de finale : CONFIRMÉ – Canada vs Maroc Stade de Houston, États-Unis Acheter 4 juillet, coup d’envoi à 17 h EDT Huitièmes de finale : Paraguay - France / Suède Stade de Philadelphie, États-Unis Acheter 5 juillet, coup d’envoi à 16 h (heure de l’Est) Huitièmes de finale : Brésil - Côte d’Ivoire / Norvège Stade de New York-New Jersey, États-Unis Acheter 5 juillet, coup d’envoi à 18 h CST Huitièmes de finale : Mexique / Équateur vs. Angleterre / RD Congo Stade de Mexico, Mexique Acheter 6 juillet, coup d’envoi à 14 h CDT Huitièmes de finale : Portugal / Croatie vs. Espagne / Autriche Stade de Dallas, États-Unis Acheter 6 juillet, coup d’envoi à 17 h PDT Huitièmes de finale : États-Unis / Bosnie-Herzégovine vs. Belgique / Sénégal Stade de Seattle, États-Unis Acheter 7 juillet, coup d’envoi à 12 h EDT Huitièmes de finale : Argentine / Cap-Vert vs Australie / Égypte Stade d’Atlanta, États-Unis Acheter 7 juillet, coup d’envoi à 16 h PDT Huitièmes de finale : Suisse / Algérie vs. Colombie / Ghana Stade de Vancouver, Canada Acheter Du 9 au 11 juillet, horaires à confirmer Quarts de finale : à confirmer Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City Acheter 14–15 juillet, coup d’envoi à 15 h Demi-finales : à confirmer Stade de Dallas et stade d’Atlanta, États-Unis Acheter 18 juillet, coup d’envoi à 15 h Match pour la 3^e place : à confirmer Stade de Miami, États-Unis Acheter 19 juillet, coup d’envoi à 15 h Finale : à confirmer Stade de New York-New Jersey, États-Unis Acheter

Quels sont les prochains matchs des 32es de finale ?

Date et heure du coup d’envoi Détails du match Lieu Billets 29 juin, coup d’envoi à 12 h CDT 16^(es) de finale : Brésil - Japon Stade de Houston, États-Unis 2-1 29 juin, coup d’envoi à 16 h 30 (HE) Seizièmes de finale : Allemagne - Paraguay Stade de Boston, États-Unis 1-1 (victoire du Paraguay aux tirs au but) 29 juin, coup d’envoi à 19 h CST Seizièmes de finale : Pays-Bas - Maroc Stade de Monterrey, Mexique 1-1 (le Maroc s’est imposé aux tirs au but) 30 juin, coup d’envoi à 12 h CDT Seizièmes de finale : Côte d’Ivoire - Norvège Stade de Dallas, États-Unis Acheter 30 juin, coup d’envoi à 17 h EDT Seizièmes de finale : France - Suède Stade de New York-New Jersey, États-Unis Acheter 30 juin, coup d’envoi à 19 h CST Seizièmes de finale : Mexique - Équateur Stade de Mexico, Mexique Acheter 1^(er) juillet, coup d’envoi à 12 h EDT 16es de finale : Angleterre - RD Congo Stade d’Atlanta, États-Unis Acheter 1^(er) juillet, coup d’envoi à 13 h PDT Seizièmes de finale : Belgique - Sénégal Stade de Seattle, États-Unis Acheter 1^(er) juillet, coup d’envoi à 17 h PDT Seizièmes de finale : États-Unis - Bosnie-Herzégovine Stade de la baie de San Francisco, États-Unis Acheter 2 juillet, coup d’envoi à 12 h PDT 16e de finale : Espagne - Autriche Stade de Los Angeles, États-Unis Acheter 2 juillet, coup d’envoi à 19 h EDT Seizièmes de finale : Portugal - Croatie Stade de Toronto, Canada Acheter 2 juillet, coup d’envoi à 20 h PDT Seizièmes de finale : Suisse - Algérie Stade de Vancouver, Canada Acheter 3 juillet, coup d’envoi à 13 h CDT Seizièmes de finale : Australie - Égypte Stade de Dallas, États-Unis Acheter 3 juillet, coup d’envoi à 18 h EDT 16^(es) de finale : Argentine - Cap-Vert Stade de Miami, États-Unis Acheter 3 juillet, coup d’envoi à 20 h 30 CDT Seizièmes de finale : Colombie - Ghana Stade de Kansas City, États-Unis Acheter

Comment se procurer des places pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais historiquement bas.

Voici l’essentiel à savoir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site avant d’acheter.

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