Comment obtenir des billets pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde : phase à élimination directe, matchs confirmés, affiches potentielles, Canada - Maroc et bien plus

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 se précisent alors que les seizièmes de finale s’achèvent. Le tableau est désormais officiel et la moindre erreur est interdite.
Des affiches majeures se dessinent, dont un choc historique entre les coorganisateurs Canada et Maroc, qui lancera la phase à élimination directe le 4 juillet à Houston.
D’autres cadors mondiaux, comme le Brésil et le Paraguay, devraient rapidement confirmer leur billet, ce qui fait flamber la demande de places dans les stades américains, mexicains et canadiens.
Quels sont les prochains matchs des huitièmes de finale ?
|Date et horaire du coup d’envoi
|Détails du match
|Lieu
|Billets
|4 juillet, coup d’envoi à 12 h CDT
|Huitièmes de finale : CONFIRMÉ – Canada vs Maroc
|Stade de Houston, États-Unis
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|4 juillet, coup d’envoi à 17 h EDT
|Huitièmes de finale : Paraguay - France / Suède
|Stade de Philadelphie, États-Unis
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|5 juillet, coup d’envoi à 16 h (heure de l’Est)
|Huitièmes de finale : Brésil - Côte d’Ivoire / Norvège
|Stade de New York-New Jersey, États-Unis
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|5 juillet, coup d’envoi à 18 h CST
|Huitièmes de finale : Mexique / Équateur vs. Angleterre / RD Congo
|Stade de Mexico, Mexique
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|6 juillet, coup d’envoi à 14 h CDT
|Huitièmes de finale : Portugal / Croatie vs. Espagne / Autriche
|Stade de Dallas, États-Unis
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|6 juillet, coup d’envoi à 17 h PDT
|Huitièmes de finale : États-Unis / Bosnie-Herzégovine vs. Belgique / Sénégal
|Stade de Seattle, États-Unis
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|7 juillet, coup d’envoi à 12 h EDT
|Huitièmes de finale : Argentine / Cap-Vert vs Australie / Égypte
|Stade d’Atlanta, États-Unis
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|7 juillet, coup d’envoi à 16 h PDT
|Huitièmes de finale : Suisse / Algérie vs. Colombie / Ghana
|Stade de Vancouver, Canada
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|Du 9 au 11 juillet, horaires à confirmer
|Quarts de finale : à confirmer
|Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City
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|14–15 juillet, coup d’envoi à 15 h
|Demi-finales : à confirmer
|Stade de Dallas et stade d’Atlanta, États-Unis
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|18 juillet, coup d’envoi à 15 h
|Match pour la 3^e place : à confirmer
|Stade de Miami, États-Unis
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|19 juillet, coup d’envoi à 15 h
|Finale : à confirmer
|Stade de New York-New Jersey, États-Unis
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Quels sont les prochains matchs des 32es de finale ?
|Date et heure du coup d’envoi
|Détails du match
|Lieu
|Billets
|29 juin, coup d’envoi à 12 h CDT
|16^(es) de finale : Brésil - Japon
|Stade de Houston, États-Unis
|2-1
|29 juin, coup d’envoi à 16 h 30 (HE)
|Seizièmes de finale : Allemagne - Paraguay
|Stade de Boston, États-Unis
|1-1 (victoire du Paraguay aux tirs au but)
|29 juin, coup d’envoi à 19 h CST
|Seizièmes de finale : Pays-Bas - Maroc
|Stade de Monterrey, Mexique
|1-1 (le Maroc s’est imposé aux tirs au but)
|30 juin, coup d’envoi à 12 h CDT
|Seizièmes de finale : Côte d’Ivoire - Norvège
|Stade de Dallas, États-Unis
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|30 juin, coup d’envoi à 17 h EDT
|Seizièmes de finale : France - Suède
|Stade de New York-New Jersey, États-Unis
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|30 juin, coup d’envoi à 19 h CST
|Seizièmes de finale : Mexique - Équateur
|Stade de Mexico, Mexique
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|1^(er) juillet, coup d’envoi à 12 h EDT
|16es de finale : Angleterre - RD Congo
|Stade d’Atlanta, États-Unis
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|1^(er) juillet, coup d’envoi à 13 h PDT
|Seizièmes de finale : Belgique - Sénégal
|Stade de Seattle, États-Unis
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|1^(er) juillet, coup d’envoi à 17 h PDT
|Seizièmes de finale : États-Unis - Bosnie-Herzégovine
|Stade de la baie de San Francisco, États-Unis
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|2 juillet, coup d’envoi à 12 h PDT
|16e de finale : Espagne - Autriche
|Stade de Los Angeles, États-Unis
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|2 juillet, coup d’envoi à 19 h EDT
|Seizièmes de finale : Portugal - Croatie
|Stade de Toronto, Canada
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|2 juillet, coup d’envoi à 20 h PDT
|Seizièmes de finale : Suisse - Algérie
|Stade de Vancouver, Canada
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|3 juillet, coup d’envoi à 13 h CDT
|Seizièmes de finale : Australie - Égypte
|Stade de Dallas, États-Unis
|Acheter
|3 juillet, coup d’envoi à 18 h EDT
|16^(es) de finale : Argentine - Cap-Vert
|Stade de Miami, États-Unis
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|3 juillet, coup d’envoi à 20 h 30 CDT
|Seizièmes de finale : Colombie - Ghana
|Stade de Kansas City, États-Unis
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Comment se procurer des places pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde ?
À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.
Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais historiquement bas.
Voici l’essentiel à savoir :
- La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
- La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.
- Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site avant d’acheter.
EN SAVOIR PLUS : Comment acheter des billets de seconde main pour la Coupe du monde 2026 : revente officielle de la FIFA, revente au Mexique, informations et plus encore