Comment obtenir des billets pour les Grands Prix de F1 2026 : dates, courses à venir, options d’hospitalité et plus encore

La saison 2026 de Formule 1 est désormais un championnat de 11 courses. La saison a débuté en mars avec le Grand Prix d’Australie à Melbourne et, alors que les manches restantes s’étalent jusqu’en décembre, il reste encore de nombreuses étapes au calendrier pour permettre aux fans de F1 de réaliser leur rêve de Grand Prix.

L’action en F1 ne va faire que gagner en intensité à mesure que la saison approche de son dénouement. Chez GOAL, nous avons donc réuni toutes les informations essentielles sur la billetterie, notamment où acheter vos places, combien elles coûtent et le moyen le plus rapide de réserver votre siège pour la prochaine course du calendrier.

Quel est le calendrier des Grands Prix de F1 2026 ?

Voici les courses restantes de la saison 2026 de F1 :

Date Course Circuit (lieu) Billets 23 août Grand Prix des Pays-Bas Circuit Zandvoort (Zandvoort) Billets 6 septembre Grand Prix d’Italie Circuit de Monza (Monza) Billets 13 septembre Grand Prix d’Espagne Circuit Madring (Madrid) Billets 26 septembre Grand Prix d’Azerbaïdjan Circuit urbain de Bakou (Bakou) Billets 11 octobre Grand Prix de Singapour Circuit urbain de Marina Bay (Singapour) Billets 25 octobre Grand Prix des États-Unis Circuit of the Americas (Austin) Billets 1er novembre Grand Prix de Mexico Autódromo Hermanos Rodríguez (Mexico) Billets 8 novembre Grand Prix de São Paulo Circuit d’Interlagos (São Paulo) Billets 21 novembre Grand Prix de Las Vegas Circuit du Strip de Las Vegas (Paradise) Billets 29 novembre Grand Prix du Qatar Circuit international de Lusail (Lusail) Billets 6 décembre Grand Prix d’Abou Dhabi Circuit Yas Marina Emirates (Abou Dhabi) Billets



Note : les Grands Prix de Chine, de Miami, du Canada, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas et de Singapour comprennent le format sprint.

Plusieurs changements ont eu lieu depuis la saison dernière. Alors que le Grand Prix d’Espagne a quitté Barcelone pour un nouveau circuit urbain à Madrid, le Circuit de Barcelona-Catalunya à Montmelo accueille désormais une toute nouvelle course, le Grand Prix de Barcelona-Catalunya. Le gain de Barcelone fait le malheur d’Imola, puisque le Grand Prix d’Émilie-Romagne a été supprimé après la non-reconduction de son contrat.

Comment obtenir des billets pour les Grands Prix de F1 2026 ?

Les fans peuvent acheter des billets pour les Grands Prix de F1 par plusieurs voies. Ils sont proposés sur le portail billetterie de la Formule 1, accessible directement via le site officiel du sport, et ils sont également disponibles sur les sites des circuits eux-mêmes.

En plus des billets en admission générale et des places en tribune, les fans peuvent aussi acheter de nombreuses offres VIP ou hospitality.

Par ailleurs, les fans de F1 peuvent également envisager des sites secondaires comme StubHub, qui pourraient leur offrir la meilleure chance d’obtenir des billets.

Combien coûtent les billets pour les Grands Prix de F1 2026 ?

Les prix des billets de F1 varient considérablement selon le circuit, le lieu et le niveau d’accès choisi.

Les billets sont généralement disponibles dans les catégories suivantes :

Admission générale (GA) : l’option la plus abordable, allant de 400 CNY (43 £/57 $) au Grand Prix de Chine à plus de 325 £ (430 $) au Grand Prix de Grande-Bretagne. Ces billets n’incluent pas de siège réservé.

l’option la plus abordable, allant de 400 CNY (43 £/57 $) au Grand Prix de Chine à plus de 325 £ (430 $) au Grand Prix de Grande-Bretagne. Ces billets n’incluent pas de siège réservé. Places en tribune : les sièges réservés commencent généralement autour de 22 500 JPY (106 £) sur des circuits abordables comme Suzuka et peuvent dépasser 875 € (755 £) pour des vues premium au Grand Prix de Monaco.

les sièges réservés commencent généralement autour de 22 500 JPY (106 £) sur des circuits abordables comme Suzuka et peuvent dépasser 875 € (755 £) pour des vues premium au Grand Prix de Monaco. Tribune principale / ligne droite des stands : ces places premium offrent une vue sur la ligne de départ/arrivée et la voie des stands, avec des prix atteignant en moyenne environ 700 £ (940 $)

ces places premium offrent une vue sur la ligne de départ/arrivée et la voie des stands, avec des prix atteignant en moyenne environ 700 £ (940 $) Paddock Club & hospitality : les offres VIP, qui comprennent une restauration tout inclus et un accès exclusif à la voie des stands, commencent généralement autour de 4 000 £ (5 375 $).

Les épreuves nord-américaines et les rendez-vous européens les plus prestigieux ont tendance à être les plus chers du calendrier de la F1. À l’autre extrémité de l’échelle des prix, les courses d’Extrême-Orient et d’Amérique du Sud (Chine, Japon et Brésil) figurent parmi les moins coûteuses de la saison.

N’oubliez pas de surveiller le site de la F1 et les différents sites des circuits pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites secondaires comme StubHub pour connaître la disponibilité actuelle des billets.

Que comprennent les offres hospitality de la F1 ?

L’hospitality sur les circuits des Grands Prix, situés dans des lieux extraordinaires à travers le monde, offre une touche de luxe avec une restauration raffinée, des boissons premium et un accès à des salons exclusifs.

Vous profiterez également d’un aperçu des coulisses de la F1, pour une expérience de rêve pour les passionnés de sport automobile. C’est le cadeau idéal pour une occasion spéciale et, même si chaque Grand Prix propose des expériences uniques, certaines courses offrent des éléments inclus constants dans leurs packages :

VIP en bord de piste

Accès aux courses du vendredi, du samedi et du dimanche

Vues premium sur la voie des stands et la ligne de départ/arrivée

Open bar toute la journée

Déjeuner gastronomique avec entrée et buffet

Accès au salon hospitality

Hospitality en bord de piste

Hospitality d’expert avec vues premium

Offre culinaire raffinée et vin pétillant servi tout au long du week-end de course

Apparition spéciale d’une personnalité média de la F1 ou d’un pilote

Session de questions-réponses avec un dirigeant de la F1

Expérience exclusive de Grid Walk

Possibilité de photo avec le trophée du championnat

Accès guidé au paddock pour un aperçu des coulisses

À quoi s’attendre pour la saison 2026 de F1 ?

Nous avons assisté l’an dernier à l’une des saisons de F1 les plus palpitantes et dramatiques de l’histoire. Après avoir dominé durant de longues périodes, le duo McLaren composé de Lando Norris et Oscar Piastri a été poussé dans ses retranchements par un Max Verstappen de retour à son meilleur, alors que la saison s’est achevée sur une fin haletante.

Lando Norris a bien sûr gardé son sang-froid lors du dernier Grand Prix de la campagne à Abou Dhabi, en terminant troisième pour décrocher son premier titre mondial des pilotes en F1. Il tente désormais de devenir le premier pilote britannique à défendre avec succès ce titre, après un premier sacre.

Mais en quelques mois, tout peut changer dans le monde de la Formule 1. Les trois prétendants au titre de la saison dernière n’ont réussi aucun podium lors des deux premières courses de 2026, et aucun d’eux n’a même terminé le Grand Prix de Chine.

Comme attendu au vu de leurs performances lors des essais de pré-saison, Mercedes est l’équipe du moment. George Russell a signé la pole puis la victoire en Australie, et son jeune coéquipier italien de 19 ans, Kimi Antonelli, s’est imposé en Chine.

Les fans de Ferrari ont eux aussi le sourire. Les chevaux cabrés semblent avoir progressé par rapport à l’an dernier, ou mieux gérer que les autres les nouvelles règles et le nouveau règlement. Ils ont terminé 3e et 4e lors de chacune des deux premières courses, avec Charles Leclerc sur le podium à Melbourne et Lewis Hamilton troisième à Shanghai.