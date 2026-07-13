L’Amérique du Nord est en proie à une véritable fièvre footballistique : la Coupe du monde de la FIFA 2026 tient toutes ses promesses avec des rebondissements imprévisibles, des surprises historiques et des matchs à élimination directe haletants.

Alors que le tournoi passe de l’intensité des huitièmes de finale aux quarts de finale décisifs, le tableau se réduit peu à peu pour ne plus compter que quatre équipes. Alors que les géants du football et les outsiders historiques s’affrontent sans merci à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique, les deux demi-finales très attendues approchent à grands pas.

Pour vivre cet événement historique au plus près de l’action, les places pour les demi-finales sont l’objet de toutes les convoitises ; il faudra donc vous montrer rapide, car le marché secondaire s’emballe et les canaux officiels sont très limités.

Laissez GOAL vous fournir toutes les informations essentielles sur les billets, les stades et les horaires dont vous avez besoin pour les demi-finales de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en juillet prochain.

Quand auront lieu les demi-finales de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Comment acheter des billets pour les demi-finales de la Coupe du monde de la FIFA 2026

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

Que attendre des demi-finales de la Coupe du monde 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA fait officiellement son retour en Amérique du Nord pour la première fois depuis États-Unis 94. Il y a trente ans, malgré la faible popularité du football dans la région, ce tournoi avait pulvérisé tous les records d’affluence pour devenir l’une des éditions les plus réussies sur le plan commercial de l’histoire.

Aujourd’hui, les Amériques accueillent un événement gigantesque, récemment élargi à 48 équipes, qui offre d’ores et déjà des rebondissements sans précédent. Le tableau se réduit à mesure que le tournoi s’enfonce dans les phases à élimination directe, où les enjeux sont considérables.

Cette édition est bien éloignée du scénario des demi-finales 2022 au Qatar, où Lionel Messi et Julián Álvarez avaient guidé l’Argentine vers une victoire 3-0 face à la Croatie, tandis que la France concluait le parcours du Maroc sur un score de 2-0. Cette année, le tableau ouvert a engendré un chaos imprévisible, garantissant que les quatre derniers matchs demeurent totalement indécis.

Le point d’orgue de cette aventure nord-américaine approche à grands pas. Les deux demi-finales très attendues se dérouleront sur deux soirs consécutifs :

Demi-finale n° 1 : mardi 14 juillet 2026, au Dallas Stadium (AT&T Stadium) à Arlington, au Texas.

mardi 14 juillet 2026, au (AT&T Stadium) à Arlington, au Texas. Demi-finale 2 : mercredi 15 juillet 2026, au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, en Géorgie.

Avec une demande de billets en forte hausse dans l’ensemble des villes hôtes, les supporters disposent d’une occasion historique de réserver leur place sur la route menant à la finale du MetLife Stadium le 19 juillet.

Peut-on acheter des billets de seconde main pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Pour revendre ou échanger vos places de manière officielle et sécurisée, utilisez la plateforme de revente et d’échange dela FIFA, ouverte depuis le 2 octobre et accessible via FIFA.com/tickets.

La plateforme de revente est ouverte aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme d’échange (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Attention, l’offre y est souvent limitée et les places apparaissent de façon sporadique : connectez-vous régulièrement, soyez prêt à agir vite et gardez vos coordonnées de paiement à portée de main.

Les plateformes de revente secondaire comme StubHub peuvent aussi constituer une option, les prix variant selon l’offre et la demande.

Combien coûtent les billets pour les demi-finales de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les tarifs des billets pour la Coupe du monde 2026 varient selon la catégorie de places, comme suit :

Catégorie 1 : la plus onéreuse, située dans la partie inférieure des tribunes.

la plus onéreuse, située dans la partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : elle s’étend sur les niveaux inférieurs et supérieurs, en dehors des zones de la catégorie 1.

elle s’étend sur les niveaux inférieurs et supérieurs, en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs évolueront au fil des différentes phases de vente, mais les places pour les deux demi-finales étaient initialement proposées entre 420 et 2 780 dollars, selon le stade, comme indiqué ci-dessous :

Lieu Billets AT&T Stadium (Dallas) 455 $ – 2 780 $ Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 420 $ – 2 565 $



Sur les plateformes de revente telles que StubHub, les supporters peuvent se procurer des places pour les demi-finales de la Coupe du monde de la FIFA 2026 à partir de 1 181 $.

Quels sont les stades qui accueilleront les demi-finales de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?