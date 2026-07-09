Comment obtenir des billets pour les demi-finales de la Coupe du monde de football 2026 : affiches possibles, tarifs des stades de Dallas et d’Atlanta, informations et plus encore

L’Amérique du Nord est en pleine fièvre footballistique : la Coupe du monde de la FIFA 2026 tient toutes ses promesses avec des rebondissements imprévisibles, des surprises historiques et des matchs à élimination directe haletants.

Alors que le tournoi passe de l’intensité des huitièmes de finale aux quarts de finale décisifs, le tableau se réduit peu à peu pour ne plus compter que quatre équipes. Alors que les géants du football et les outsiders historiques s’affrontent bec et ongles à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique, les deux demi-finales très attendues approchent à grands pas.

Pour vivre cet événement historique au plus près de l’action, les places pour les demi-finales sont l’objet de toutes les convoitises. Il faudra donc vous montrer rapide : le marché secondaire s’emballe et les canaux officiels sont très limités.

Laissez GOAL vous fournir toutes les informations essentielles sur les billets, les stades et le calendrier dont vous avez besoin pour les demi-finales de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en juillet prochain.

Quand auront lieu les demi-finales de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Comment acheter des billets pour les demi-finales de la Coupe du monde de la FIFA 2026

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente de ces sites.

Que attendre des demi-finales de la Coupe du monde 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA fait officiellement son retour en Amérique du Nord pour la première fois depuis États-Unis 94. Il y a trente ans, malgré la faible popularité du football dans la région, ce tournoi avait pulvérisé tous les records d’affluence pour devenir l’une des éditions les plus réussies sur le plan commercial de l’histoire.

Aujourd’hui, les Amériques accueillent un événement gigantesque, récemment élargi à 48 équipes, qui offre d’ores et déjà des rebondissements sans précédent. Le tableau se resserre à mesure que le tournoi s’enfonce dans les phases à élimination directe, où les enjeux sont considérables.

Cette édition est bien éloignée du scénario des demi-finales 2022 au Qatar, où Lionel Messi et Julián Álvarez avaient guidé l’Argentine vers une victoire 3-0 face à la Croatie, tandis que la France concluait le parcours du Maroc sur un score de 2-0. Cette année, le tableau ouvert a engendré un chaos imprévisible, garantissant que les quatre derniers affrontements demeurent totalement indécis.

Le point d’orgue de cette épopée nord-américaine approche à grands pas. Les deux demi-finales très attendues se disputeront à 24 heures d’intervalle :

Demi-finale n° 1 : mardi 14 juillet 2026, au AT&T Stadium d’Arlington (Texas).

mardi 14 juillet 2026, au AT&T d’Arlington (Texas). Demi-finale n° 2 : mercredi 15 juillet 2026, au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (Géorgie).

Avec une demande de billets en forte hausse dans l’ensemble des villes hôtes, les supporters disposent d’une chance historique de réserver leur place sur la route menant à la finale du MetLife Stadium le 19 juillet.

Peut-on acheter des billets de seconde main pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Pour revendre ou échanger vos places de manière officielle et sécurisée, utilisez la plateforme de revente et d’échange dela FIFA, ouverte depuis le 2 octobre et accessible via FIFA.com/tickets.

La plateforme de revente est ouverte aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme d’échange (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Attention, l’offre y est souvent limitée et les places apparaissent de façon sporadique : connectez-vous régulièrement, soyez prêt à agir vite et gardez vos moyens de paiement à portée de main.

Les plateformes de revente comme StubHub peuvent aussi constituer une option, bien que les tarifs y varient selon l’offre et la demande.

Combien coûtent les billets pour les demi-finales de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les tarifs des billets pour la Coupe du monde 2026 varient selon la catégorie de places, comme suit :

Catégorie 1 : la plus onéreuse, située dans la partie inférieure des tribunes.

la plus onéreuse, située dans la partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : elle s’étend sur les niveaux inférieurs et supérieurs, en dehors des zones de la catégorie 1.

elle s’étend sur les niveaux inférieurs et supérieurs, en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs évolueront au fil des différentes phases de vente, mais les places pour les deux demi-finales étaient initialement proposées entre 420 et 2 780 dollars, selon le stade, comme suit :

Lieu Billets AT&T Stadium (Dallas) 455 $ – 2 780 $ Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 420 $ – 2 565 $



Sur les plateformes de revente telles que StubHub, les supporters peuvent déjà se procurer des places pour les demi-finales de la Coupe du monde de la FIFA 2026 à partir de 1 181 $.

Quels stades accueilleront les demi-finales de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?