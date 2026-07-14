Une frénésie autour du football s’empare de l’Amérique du Nord alors que la Coupe du monde 2026 de la FIFA tient sa promesse de drame chaotique, de surprises historiques et d’affiches de haut vol dans la phase à élimination directe.

Alors que le tournoi passe des intenses huitièmes de finale aux décisifs quarts de finale, le tableau se resserre en vue du dernier carré. Avec des géants du football et des outsiders historiques qui se battent bec et ongles à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique, les deux demi-finales très attendues approchent à grands pas.

Si vous voulez vivre l’histoire au plus près, les billets pour les demi-finales sont la denrée la plus recherchée du moment, mais il faudra agir vite alors que les marchés secondaires s’enflamment et que les canaux officiels restent très limités.

La forte demande pour les billets des demi-finales reflète l’incroyable intensité qui se dégage lorsque quatre grandes nations se disputent une place en finale. Pour rendre chaque tacle et chaque but encore plus palpitants en assistant aux matches en direct, vous pouvez aussi accompagner vos pronostics de crédits bonus. Utilisez notre code promo 1xbet dédié lors de l’inscription pour réclamer votre offre de bienvenue.

Laissez GOAL vous apporter toutes les informations essentielles sur les billets, les stades et le calendrier des demi-finales de la Coupe du monde 2026 de la FIFA, ce mois de juillet.

Quand ont lieu les demi-finales de la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

Date Match Lieu Billets Mercredi 15 juillet Demi-finale : Angleterre vs Argentine Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Billets

Comment acheter des billets pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 de la FIFA

À ce jour, les principales loteries officielles pour les billets de la Coupe du monde, dont la Visa Presale, l’Early Ticket Draw et le Random Selection Draw après le tirage, sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées pendant ces phases, la disponibilité sur le marché primaire est désormais à un niveau historiquement bas.

Voici ce qu’il faut savoir en un coup d’œil :

La Last-Minute Sales Phase est actuellement en cours, après avoir été lancée le 1er avril. Contrairement aux phases précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie. Les billets sont vendus strictement selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente FIFA est également ouverte. Cette plateforme est désormais la principale destination autorisée pour les supporters souhaitant acheter et vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.

Autrement, les supporters peuvent se tourner vers des plateformes secondaires comme StubHub pour des billets de dernière minute. N’oubliez pas de vérifier les conditions générales de tous les sites secondaires pour les billets que vous achetez.

À quoi faut-il s’attendre pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA est officiellement de retour en Amérique du Nord pour la première fois depuis USA '94. Il y a trente ans, malgré un profil plus discret du soccer dans la région, ce tournoi avait pulvérisé les chiffres d’affluence pour devenir l’une des éditions les plus fructueuses commercialement de l’histoire.

Désormais, les Amériques accueillent une immense édition élargie à 48 équipes, qui offre déjà un suspense inédit. Le tableau actuel se resserre à mesure que le tournoi s’enfonce dans les tours à élimination directe à très fort enjeu.

On est bien loin du scénario des demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où Lionel Messi et Julián Álvarez avaient tranquillement guidé l’Argentine vers un succès 3-0 contre la Croatie, tandis que la France avait mis fin au conte de fées du Maroc avec une victoire maîtrisée 2-0. Cette année, la structure ouverte du tableau a laissé place à un chaos imprévisible, garantissant que les affiches du dernier carré seront totalement indécises.

Le point culminant de cette aventure nord-américaine approche rapidement. Les deux demi-finales très attendues se disputeront lors de deux soirées consécutives :

Demi-finale 1 : mardi 14 juillet 2026, au Dallas Stadium (AT&T Stadium) à Arlington, Texas.

mardi 14 juillet 2026, au (AT&T Stadium) à Arlington, Texas. Demi-finale 2 : mercredi 15 juillet 2026, à Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) à Atlanta, Géorgie.

Avec une demande en forte hausse dans les villes hôtes, les supporters ont une occasion historique de réserver leur place sur la route directe vers la finale au MetLife Stadium le 19 juillet.

Peut-on obtenir des billets revendus pour la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

Si vous recherchez un moyen officiel et sûr de revendre/échanger vos billets pour la Coupe du monde 26 de la FIFA, la FIFA Resale/Exchange Marketplace est le canal officiel pour le faire. La plateforme a ouvert le 2 octobre et est accessible via FIFA.com/tickets.

La FIFA Resale Marketplace est accessible aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) est destinée aux résidents du Mexique.

Un point essentiel pour les acheteurs sur le marché de la revente : la disponibilité peut être très limitée, et des billets peuvent apparaître de manière sporadique. Les supporters qui espèrent obtenir des billets revendus doivent consulter la plateforme fréquemment, agir rapidement lorsque des billets apparaissent et avoir leurs informations de paiement prêtes à l’avance.

Il peut aussi être utile de consulter des revendeurs secondaires, comme StubHub, si vous recherchez des billets pour la Coupe du monde 2026 de la FIFA. Les prix sur les plateformes secondaires dépendent de la disponibilité et de la demande.

Combien coûtent les billets pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

Les prix des billets pour la Coupe du monde 2026 varient selon les catégories de places comme suit :

Catégorie 1 : la plus chère, située dans l’anneau inférieur.

la plus chère, située dans l’anneau inférieur. Catégorie 2 : couvre les anneaux supérieur et inférieur en dehors des zones de catégorie 1.

couvre les anneaux supérieur et inférieur en dehors des zones de catégorie 1. Catégorie 3 : principalement dans l’anneau supérieur, au-delà des catégories 1 et 2.

principalement dans l’anneau supérieur, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans l’anneau supérieur en dehors des autres catégories.

Les prix fluctueront au fil des différentes phases de mise en vente, mais les places pour les deux demi-finales allaient à l’origine de 420 $ à 2 780 $, selon le stade, comme indiqué ci-dessous :

Stade Billets AT&T Stadium (Dallas) 455 $ - 2 780 $ Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 420 $ - 2 565 $



Sur des sites secondaires de revente comme StubHub, les supporters peuvent obtenir des billets pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 de la FIFA à partir de 1 181 $.

Quels sont les stades des demi-finales de la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?