Comment obtenir des billets pour les 16es de finale du Brésil : tarifs de la Coupe du monde, informations sur les matchs au stade de Houston, offres de dernière minute et plus encore

Le Brésil sera à Houston ce lundi 29 juin, où il poursuivra sa quête d’un sixième titre mondial. La Seleção, qui a dominé son groupe C, défiera le Japon dans l’un des affiches les plus attendues des seizièmes de finale.

Après avoir dominé le groupe C, la Seleção, armée de ses stars, aborde ces phases à élimination directe en tant que favorite pour poursuivre sa route vers le titre.

Les Samurai Blue, sortis invaincus d’un groupe relevé et auteurs de leurs célèbres victoires contre l’Allemagne et l’Espagne au Qatar il y a quatre ans, ne seront toutefois pas une proie facile.



Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour le match Brésil-Japon et à quels prix vous pouvez vous attendre.

Quand aura lieu le match Brésil - Japon des 16es de finale de la Coupe du monde ?

Coupe du monde - Phase Finale Houston Stadium

Comment acheter des billets pour le match Brésil - Japon des 16es de finale de la Coupe du monde

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte : elle constitue désormais le principal canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

Combien coûtent les billets pour le match Brésil - Japon des 16es de finale de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale atteignaient jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 € – 2 800 € (1 134 €) Du 4 au 7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 – 1 775 € 850 – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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