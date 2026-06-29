Comment obtenir des billets pour les 16es de finale de la Coupe du monde en Allemagne : prix imbattables, informations sur les matchs au Gilette Stadium, ventes de dernière minute et plus encore

En tant que lauréate du groupe E, l'Allemagne disputera son match des seizièmes de finale le lundi 29 juin. Le coup d'envoi est prévu à 16 h 30, heure locale, au Boston Stadium (Gillette Stadium).
À l’issue de la phase de groupes, son adversaire a été officiellement désigné : l’équipe de Julian Nagelsmann affrontera le Paraguay, qualifié comme l’une des meilleures troisièmes du groupe D.
À quelle heure commence le match de l'Allemagne en 16^(es) de finale de la Coupe du monde ?
Comment acheter des billets pour le match de l’Allemagne en 16^(es) de finale de la Coupe du monde ?
Les principales loteries officielles de la FIFA – prévente Visa, tirage au sort anticipé et sélection aléatoire post-tirage – sont désormais closes.
Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.
Voici l’essentiel en bref :
- La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
- La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
- Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.
Combien coûtent les billets pour le match Allemagne - Paraguay de la Coupe du monde ?
La FIFA a adopté une tarification variable pour le tournoi 2026.
Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale, sans compter les majorations du marché secondaire.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (stades très prisés)
225 $ – 540 $
550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (salles standard)
225 $ – 540 $
400 € – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juillet
Huitièmes de finale
240 $ – 640
650 € – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juillet
Quarts de finale
450 $ – 1 775 $
850 – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
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