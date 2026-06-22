L'engouement des supporters a atteint son paroxysme dans la capitale alors que le Mexique, co-organisateur de la compétition, affronte ce soir l'Équateur lors d'un match très attendu des 16es de finale de la Coupe du monde 2026, au légendaire stade Azteca.

Après avoir dominé le groupe A avec un parcours parfait, l’équipe de Javier Aguirre aborde la phase à élimination directe sous les yeux d’un public prêt à tout pour assister à la rencontre, ce qui a fait flamber les prix des billets.

À quelle heure le Mexique entre-t-il en lice en 16es de finale de la Coupe du monde ?

En tant que vainqueur du groupe A, le Mexique disputera son match des 16^(es) de finale mardi 30 juin. Le coup d’envoi est prévu à 19 h (heure locale) au stade Azteca contre l’Équateur.

Coupe du monde - Phase Finale Mexico City Stadium

Comment acheter des billets pour le match du Mexique en 16^e de finale de la Coupe du monde ?

Les principales loteries officielles (prévente Visa, tirage au sort anticipé et sélection aléatoire post-tirage) sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente de ces sites.

Combien coûtent les billets pour les 16es de finale de la Coupe du monde au Mexique ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale atteignaient jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 € – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 – 1 775 € 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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