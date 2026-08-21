Lorsque Leeds United et Newcastle United se sont affrontés pour la dernière fois en championnat à St James' Park, en janvier, les supporters ont eu droit à un thriller à 7 buts. Vont-ils offrir un nouveau classique lorsqu'ils se retrouveront, cette fois à Elland Road, le lundi 14 septembre ? Vous pourriez assister à cette rencontre sous les projecteurs en réservant vos billets dès aujourd'hui.

Malgré l'ouverture du score à pas moins de trois reprises lors de cette mémorable rencontre de janvier, grâce à des buts de Brenden Aaronson (deux fois) et Dominic Calvert-Lewin, Leeds s'est mordu les doigts après que Newcastle a marqué deux fois dans le temps additionnel pour empocher les 3 points.

Le Leeds de Daniel Farke a bien entamé cette campagne, avec des victoires importantes en Premier League et en Carabao Cup. L'équipe cherchera désormais à entretenir sa dynamique et sait à quel point les succès à domicile seront importants tout au long de la saison.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Leeds United vs Newcastle United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League entre Leeds United et Newcastle United ?

Leeds United vs Newcastle United se joue à Elland Road (Leeds) le lundi 14 septembre, avec un coup d'envoi prévu à 20 h BST.

Premier League - Journée 4 14 sept. 2026 - 15:00 Elland Road

Comment acheter des billets de Premier League pour Leeds United vs Newcastle United

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l'unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d'une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Détenteurs d'abonnements de saison & debentures : Les détenteurs actuels d'abonnements conservent leurs sièges ou rétrocèdent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d'attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s'inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges officiels de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n'ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent à obtenir des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Leeds United vs Newcastle United ?

Le coût d'un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l'emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d'âge & tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d'âge diffèrent d'une équipe à l'autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple Catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la Catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges du niveau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle nécessaire : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d'une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu'à la saison 2026/27, et l'a confirmé au moins jusqu'en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux détenteurs d'abonnements les mieux classés, avec le maximum de points de fidélité ; ils n'arrivent quasiment jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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