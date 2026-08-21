Comment obtenir des billets pour Leeds United contre Crystal Palace : prix de Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

Leeds United voudra engranger un maximum de points avant que la Premier League ne soit temporairement interrompue par la trêve internationale, et avec deux matches consécutifs à Elland Road à la mi-septembre, l’occasion est idéale.

Après leur match de championnat à domicile contre Newcastle le 14 septembre, les hommes de Daniel Farke dérouleront à nouveau le tapis rouge, seulement cinq jours plus tard, lorsqu’ils affronteront Crystal Palace le samedi 19 septembre. Vous pouvez assister à l’une ou l’autre de ces rencontres, ou aux deux, en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Leeds avait offert un cadeau de Noël avant l’heure à ses fervents supporters l’an dernier, en écrasant Palace 4-1, cinq jours seulement avant le passage du Père Noël par la cheminée, le 20 décembre. Dominic Calvert-Lewin (deux fois), Ethan Ampadu et Anton Stach avaient tous trouvé le chemin des filets lors de cette soirée mémorable à Elland Road.

Les puissants Whites vont-ils encore corriger Palace ? GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Leeds United contre Crystal Palace, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Leeds United contre Crystal Palace ?

Leeds United contre Crystal Palace aura lieu à Elland Road (Leeds) le samedi 19 septembre, avec un coup d’envoi programmé à 15 heures BST.

Premier League - Journée 5 19 sept. 2026 - 10:00 Elland Road

Comment acheter des billets pour Leeds United contre Crystal Palace en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements en passant par les offres d’hospitalité, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés & debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les rencontres auxquelles ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges officiels de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour tenter d’obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent également en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Leeds United contre Crystal Palace ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie de la rencontre :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories adulte, junior (généralement moins de 18 ou 21 ans), étudiant et senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long du terrain et en tribune basse sont vendues à des tarifs premium, tandis que les sièges en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets à l’extérieur

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets à l’extérieur jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets à l’extérieur sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés, disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent quasiment jamais en vente générale ou dans les tirages au sort réservés aux adhésions de base.

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