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Comment obtenir des billets pour Leeds United contre Brentford : prix de Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

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Tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour le premier match à domicile de Leeds en Premier League contre Brentford

L’atmosphère est toujours électrique quand Leeds United joue à Elland Road, et elle sera plus bouillante que jamais pour son premier match de Premier League à domicile, le dimanche 30 août, contre Brentford. Ne manquez pas votre chance de faire partie de ce grand rendez-vous, réservez vos billets dès aujourd’hui.

Leeds a dissipé toute inquiétude liée au maintien la saison dernière grâce à une belle fin de campagne. Le club est resté invaincu pendant une période de deux mois entre mars et mai, avec notamment trois victoires consécutives à Elland Road. Le groupe de Daniel Farke, qui comprend désormais le très prometteur Harry Wilson, visera à entretenir cette dynamique à domicile.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Leeds United contre Brentford, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Leeds United et Brentford ?

Leeds United contre Brentford est programmé à 14 heures BST, à Elland Road, à Leeds, le dimanche 30 août.

crest
Premier League - Journée 2
Elland Road

Comment acheter des billets de Premier League pour Leeds United contre Brentford

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements et aux offres hospitalité, gérées via le portail officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

  • Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.
  • Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.
  • Bourses officielles aux billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.
  • Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Leeds United contre Brentford ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

  • Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les adultes, les juniors (généralement U18 ou U21), les étudiants et les seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.
  • Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.
  • Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges du niveau supérieur derrière les buts constituent des options plus abordables.
  • Adhésion officielle nécessaire : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Bien que les billets visiteurs soient plafonnés à 30 £, ils font partie des billets les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent quasiment jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

Forme

LEE

LEE - Forme

TOT
N1-1
BHA
V1-0
WHU
D3-0
WRE
D2-3
SUN
V1-0
But marqué (encaissé)
5/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
BRE

BRE - Forme

MUN
D2-1
WHU
V3-0
MCI
D3-0
CRY
N2-2
LIV
N1-1
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Bilan des confrontations récentes

Face à face

LeedsNulBrentford
1
3
1
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FDM
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FDM
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
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Brentford
BRE
0
FDM
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
5
Leeds badge
Leeds
LEE
2
FDM
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Leeds badge
Leeds
LEE
2
FDM
5Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Actualités des équipes et effectifs

Leeds vs Brentford Équipes probables

Leeds crest
Leeds
LEE
Formation
Brentford crest
Brentford
BRE
Brentford crest
Brentford
BRE

Entraineur

  • D. Farke

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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