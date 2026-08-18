L’atmosphère est toujours électrique lorsque Leeds United joue à Elland Road, et elle sera plus bouillante que jamais pour son premier match de Premier League à domicile, le dimanche 30 août, face à Brentford. Ne manquez pas votre chance de faire partie de ce grand rendez-vous, réservez vos billets dès aujourd’hui.

Leeds a dissipé toute inquiétude liée au maintien la saison dernière grâce à une solide fin de campagne. L’équipe est restée invaincue pendant une période de deux mois entre mars et mai, avec notamment trois victoires consécutives à Elland Road. Le groupe de Daniel Farke, qui comprend désormais le très convoité Harry Wilson, visera à entretenir cette dynamique à domicile.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Leeds United contre Brentford, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Leeds United contre Brentford ?

Leeds United contre Brentford est programmé pour un coup d’envoi à 14 heures BST, à Elland Road, à Leeds, le dimanche 30 août.

Premier League - Journée 2 30 août 2026 - 09:00 Elland Road

Comment acheter des billets de Premier League pour Leeds United contre Brentford

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, gérées via le portail officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et des tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Leeds United contre Brentford ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches face aux rivaux du top 6 ou les derbies entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement des sièges : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur affichent des tarifs premium, tandis que les sièges de l’étage supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés, disposant du maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent pratiquement jamais jusqu’à la vente générale ou aux tirages pour les adhésions de base.

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