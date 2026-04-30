Valence accueille Barcelone au stade Mestalla le dimanche 24 mai, pour ce qui s’annonce comme une fête de fin de saison, le géant catalan devant officialiser son sacre après une campagne nationale dominée de bout en bout.
Valence pointe actuellement à la 12e place de la Liga, tandis que Barcelone trône en tête du classement avec 11 points d’avance, ce qui lui garantit mathématiquement le titre avant même le coup d’envoi de la dernière journée.
GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter et à quel prix.
À quelle heure commence le match Valence - Barcelone en Liga ?
Comment acheter des billets pour le match Valence - Barcelone en Liga ?
Plusieurs formules sont proposées : places à l’unité, abonnements annuels ou offres hospitalité.
La solution la plus sûre consiste à consulter directement les sites officiels des deux clubs, puis à se rendre dans la rubrique « Billets ».
Si les billets sont épuisés sur les canaux officiels, si vous souhaitez réserver vos places avant la mise en vente officielle ou si vous cherchez à vous procurer des billets de dernière minute, vous pouvez vous tourner vers des sites de revente tels que StubHub.
Valence vs Barcelone en Liga : tout ce qu’il faut savoir
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Que nous réservera le match Valence-Barcelone ?
Pour le dernier acte de la saison de Liga au Mestalla, deux formations aux dynamiques opposées se croisent.
Pour Barcelone, cette rencontre s’apparente à un tour d’honneur : l’équipe de Hansi Flick a dominé la saison grâce à un jeu offensif implacable tout au long du printemps. Les Blaugrana abordent d’ailleurs cette ultime sortie en pleine forme, forts d’une victoire sans appel 2-0 contre Getafe le 25 avril et d’un succès plus étroit 1-0 face au Celta Vigo le 22 avril.
Valence, de son côté, est mathématiquement sauvée et occupe un confortable milieu de tableau, loin de toute menace de relégation. Les Che ont toutefois prouvé qu’ils restaient redoutables à Mestalla, comme l’atteste leur succès 2-1 contre Gérone le 22 avril. Portés par la vitesse de Largie Ramazani, ils chercheront à sauver leur honneur devant leurs supporters face à un Barça probablement remanié.
Combien coûtent les billets pour le match Valence - Barcelone en Liga ?
Le prix des places varie considérablement.
La plupart des clubs proposent des tarifs différenciés selon l’âge (adultes, juniors, seniors), mais les tranches et les prix varient d’une formation à l’autre.
Outre ces paramètres, l’emplacement des sièges dans l’enceinte joue un rôle clé : les meilleures vues, les plus prisées, se monnayent au prix fort. De plus, certains clubs segmentent leurs rencontres par catégorie : les affiches de prestige, comme le derby madrilène (Real Madrid-Atlético Madrid) ou El Clásico (FC Barcelone-Real Madrid), figurent évidemment en tête de liste, entraînant une majoration tarifaire correspondante.
Prix des billets de la Liga 2025-2026 par club
Stade du Club
Stade et
Fourchette de prix des billets (adultes)
Alavés
Mendizorrotza
13 € – 59 €
Athletic Bilbao
San Mamés
30 € – 110 €
Atlético de Madrid
Wanda Metropolitano
30 € – 150 €
Barcelone
Camp Nou
46 € – 149 €
Celta Vigo
Balaídos
20 € – 80 €
Elche
Martínez Valero
25 € – 90 €
Espanyol
Stade RCDE
30 € – 100 €
Getafe
Coliseum
40 € – 95 €
Girona
Montilivi
35 € – 64 €
Levante
Ciutat de Valence
30 € – 90 €
Majorque
Majorque Son Moix
40 € – 95 €
Osasuna
El Sadar
40 € – 140 €
Rayo Vallecano
Vallecas
20 € – 90 €
Real Betis
La Cartuja
20 € – 90 €
Real Madrid
Santiago Bernabéu
20 € – 90 €
Real Oviedo
Carlos Tartiere
21 € – 75 €
Real Sociedad
Anoeta
25 € – 60 €
Séville
Ramon Sanchez-Pizjuan
45 € – 165 €
Valence
Mestalla
30 € – 100 €
Villarreal
La Cerámica
20 € – 50 €
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