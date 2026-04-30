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Comment obtenir des billets pour le match Valence - Barcelone : tarifs de la Liga, informations sur la rencontre, horaire du coup d’envoi et plus encore

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Comment obtenir des billets pour les matchs de Valence et de Barcelone, avec les horaires et les détails des rencontres

Valence accueille Barcelone au stade Mestalla le dimanche 24 mai, pour ce qui s’annonce comme une fête de fin de saison, le géant catalan devant officialiser son sacre après une campagne nationale dominée de bout en bout.

Valence pointe actuellement à la 12e place de la Liga, tandis que Barcelone trône en tête du classement avec 11 points d’avance, ce qui lui garantit mathématiquement le titre avant même le coup d’envoi de la dernière journée.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter et à quel prix.

À quelle heure commence le match Valence - Barcelone en Liga ?

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Comment acheter des billets pour le match Valence - Barcelone en Liga ?

Plusieurs formules sont proposées : places à l’unité, abonnements annuels ou offres hospitalité.

La solution la plus sûre consiste à consulter directement les sites officiels des deux clubs, puis à se rendre dans la rubrique « Billets ».

Si les billets sont épuisés sur les canaux officiels, si vous souhaitez réserver vos places avant la mise en vente officielle ou si vous cherchez à vous procurer des billets de dernière minute, vous pouvez vous tourner vers des sites de revente tels que StubHub.

Valence vs Barcelone en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Valence vs Barcelone : forme des équipes

VAL
-Forme

Buts marqués (encaissés)
5/8
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

BAR
-Forme

Buts marqués (encaissés)
11/3
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5


Valence vs Barcelone : face-à-face récent

VAL

Derniers matches

BAR

0

0

Nul

5

Victoires

4

Buts marqués

24
Match à plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5


Valence vs Barcelone : classement


Que nous réservera le match Valence-Barcelone ?

Pour le dernier acte de la saison de Liga au Mestalla, deux formations aux dynamiques opposées se croisent.

Pour Barcelone, cette rencontre s’apparente à un tour d’honneur : l’équipe de Hansi Flick a dominé la saison grâce à un jeu offensif implacable tout au long du printemps. Les Blaugrana abordent d’ailleurs cette ultime sortie en pleine forme, forts d’une victoire sans appel 2-0 contre Getafe le 25 avril et d’un succès plus étroit 1-0 face au Celta Vigo le 22 avril.

Valence, de son côté, est mathématiquement sauvée et occupe un confortable milieu de tableau, loin de toute menace de relégation. Les Che ont toutefois prouvé qu’ils restaient redoutables à Mestalla, comme l’atteste leur succès 2-1 contre Gérone le 22 avril. Portés par la vitesse de Largie Ramazani, ils chercheront à sauver leur honneur devant leurs supporters face à un Barça probablement remanié.

Combien coûtent les billets pour le match Valence - Barcelone en Liga ?

Le prix des places varie considérablement.

La plupart des clubs proposent des tarifs différenciés selon l’âge (adultes, juniors, seniors), mais les tranches et les prix varient d’une formation à l’autre.

Outre ces paramètres, l’emplacement des sièges dans l’enceinte joue un rôle clé : les meilleures vues, les plus prisées, se monnayent au prix fort. De plus, certains clubs segmentent leurs rencontres par catégorie : les affiches de prestige, comme le derby madrilène (Real Madrid-Atlético Madrid) ou El Clásico (FC Barcelone-Real Madrid), figurent évidemment en tête de liste, entraînant une majoration tarifaire correspondante.

Prix des billets de la Liga 2025-2026 par club

Stade du Club

Stade et

Fourchette de prix des billets (adultes)

Alavés

Mendizorrotza

13 € – 59 €

Athletic Bilbao

San Mamés

30 € – 110 €

Atlético de Madrid

Wanda Metropolitano

30 € – 150 €

Barcelone

Camp Nou

46 € – 149 €

Celta Vigo

Balaídos

20 € – 80 €

Elche

Martínez Valero

25 € – 90 €

Espanyol

Stade RCDE

30 € – 100 €

Getafe

Coliseum

40 € – 95 €

Girona

Montilivi

35 € – 64 €

Levante

Ciutat de Valence

30 € – 90 €

Majorque

Majorque Son Moix

40 € – 95 €

Osasuna

El Sadar

40 € – 140 €

Rayo Vallecano

Vallecas

20 € – 90 €

Real Betis

La Cartuja

20 € – 90 €

Real Madrid

Santiago Bernabéu

20 € – 90 €

Real Oviedo

Carlos Tartiere

21 € – 75 €

Real Sociedad

Anoeta

25 € – 60 €

Séville

Ramon Sanchez-Pizjuan

45 € – 165 €

Valence

Mestalla

30 € – 100 €

Villarreal

La Cerámica

20 € – 50 €

En savoir plus

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