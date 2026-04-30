Valence accueille Barcelone au stade Mestalla le dimanche 24 mai, pour ce qui s’annonce comme une fête de fin de saison, le géant catalan devant officialiser son sacre après une campagne nationale dominée de bout en bout.

Valence pointe actuellement à la 12e place de la Liga, tandis que Barcelone trône en tête du classement avec 11 points d’avance, ce qui lui garantit mathématiquement le titre avant même le coup d’envoi de la dernière journée.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter et à quel prix.

À quelle heure commence le match Valence - Barcelone en Liga ?

LaLiga - LaLiga Estadio Mestalla

Comment acheter des billets pour le match Valence - Barcelone en Liga ?

Plusieurs formules sont proposées : places à l’unité, abonnements annuels ou offres hospitalité.

La solution la plus sûre consiste à consulter directement les sites officiels des deux clubs, puis à se rendre dans la rubrique « Billets ».

Si les billets sont épuisés sur les canaux officiels, si vous souhaitez réserver vos places avant la mise en vente officielle ou si vous cherchez à vous procurer des billets de dernière minute, vous pouvez vous tourner vers des sites de revente tels que StubHub.

Valence vs Barcelone en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Valence vs Barcelone : forme des équipes





Valence vs Barcelone : face-à-face récent





Valence vs Barcelone : classement





Que nous réservera le match Valence-Barcelone ?

Pour le dernier acte de la saison de Liga au Mestalla, deux formations aux dynamiques opposées se croisent.

Pour Barcelone, cette rencontre s’apparente à un tour d’honneur : l’équipe de Hansi Flick a dominé la saison grâce à un jeu offensif implacable tout au long du printemps. Les Blaugrana abordent d’ailleurs cette ultime sortie en pleine forme, forts d’une victoire sans appel 2-0 contre Getafe le 25 avril et d’un succès plus étroit 1-0 face au Celta Vigo le 22 avril.

Valence, de son côté, est mathématiquement sauvée et occupe un confortable milieu de tableau, loin de toute menace de relégation. Les Che ont toutefois prouvé qu’ils restaient redoutables à Mestalla, comme l’atteste leur succès 2-1 contre Gérone le 22 avril. Portés par la vitesse de Largie Ramazani, ils chercheront à sauver leur honneur devant leurs supporters face à un Barça probablement remanié.

Combien coûtent les billets pour le match Valence - Barcelone en Liga ?

Le prix des places varie considérablement.

La plupart des clubs proposent des tarifs différenciés selon l’âge (adultes, juniors, seniors), mais les tranches et les prix varient d’une formation à l’autre.

Outre ces paramètres, l’emplacement des sièges dans l’enceinte joue un rôle clé : les meilleures vues, les plus prisées, se monnayent au prix fort. De plus, certains clubs segmentent leurs rencontres par catégorie : les affiches de prestige, comme le derby madrilène (Real Madrid-Atlético Madrid) ou El Clásico (FC Barcelone-Real Madrid), figurent évidemment en tête de liste, entraînant une majoration tarifaire correspondante.

Prix des billets de la Liga 2025-2026 par club

Stade du Club Stade et Fourchette de prix des billets (adultes) Alavés Mendizorrotza 13 € – 59 € Athletic Bilbao San Mamés 30 € – 110 € Atlético de Madrid Wanda Metropolitano 30 € – 150 € Barcelone Camp Nou 46 € – 149 € Celta Vigo Balaídos 20 € – 80 € Elche Martínez Valero 25 € – 90 € Espanyol Stade RCDE 30 € – 100 € Getafe Coliseum 40 € – 95 € Girona Montilivi 35 € – 64 € Levante Ciutat de Valence 30 € – 90 € Majorque Majorque Son Moix 40 € – 95 € Osasuna El Sadar 40 € – 140 € Rayo Vallecano Vallecas 20 € – 90 € Real Betis La Cartuja 20 € – 90 € Real Madrid Santiago Bernabéu 20 € – 90 € Real Oviedo Carlos Tartiere 21 € – 75 € Real Sociedad Anoeta 25 € – 60 € Séville Ramon Sanchez-Pizjuan 45 € – 165 € Valence Mestalla 30 € – 100 € Villarreal La Cerámica 20 € – 50 €

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